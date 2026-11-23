Эксперт предложил несколько реальных альтернатив популярному «китайцу» нашей сборки

Недавно на нашем рынке появился новый бренд – Tenet Plus. Это локализованные автомобили Lepas, которые будут выпускаться на заводе АГР в Калуге.

Среднеразмерный кроссовер L6 оснащен полуторалитровым турбомотором и роботом. А буквально на днях российский бренд Tenet Plus объявил о старте продаж полноприводной версии флагманского кроссовера L6.

Под капотом полноприводного L6 установлен турбированный мотор 1.5T GDI мощностью 150 л.с. и крутящим моментом 270 Н·м. В паре с ним работает 7-ступенчатая роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями. По сравнению с переднеприводной версией, оснащенной мотором MPI на 147 л.с. и 225 Н·м, новинка выигрывает в тяговитости: крутящий момент выше на 20%.

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Цена полноприводной версии еще не озвучена, а машина с передним приводом стоит от 2,8 млн рублей. За эти деньги велик соблазн поискать альтернативу среди европейских или японских брендов. Тем более с этой суммой есть из чего выбрать.

Volvo XC40

За три миллиона можно найти Volvo XC40 2019-2020 года. Хотя это младшая модель в линейке, с надежностью у нее полный порядок. На рынке есть как бензиновые версии, так и дизельные. Все двигатели двухлитровые, четырехцилиндровые.

Бензиновые двигатели у ХС40 встречаются в версиях Т4 (190 л.с.) и Т5 (249 л.с.). А дизель — D3 мощностью 150 л.с. Как ни странно, вне зависимости от типа мотора самая распространенная болячка общая. Это лопающиеся трубки, ведущие к турбине и интеркуллеру.

У дизеля также стоит проверить клапанную крышку и сальники на предмет течей. Автоматическая восьмиступенчатая коробка Aisin TG-81SC хорошо изучена и обладает неплохой надежностью. Конечно, при условии своевременной замены рабочей жидкости каждые 60 тысяч км.

Реже на рынке встречаются переднеприводные ХС40 с трехцилиндровым турбомотором объемом полтора литра. Такие машины свежее. А сам двигатель такой же, как на Geely Coolray первого поколения.

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Skoda Kodiaq

Чуть свежее за эти деньги будет Skoda Kodiaq, а возраст зависит не только от состояния, но и от версии. Ибо на рынке есть как пятиместные, так и семиместные автомобили. Кроме того в гамме имеется двухлитровый дизель. Однако с ним машины будут старше — 2019 года.

С бензиновыми же двигателями можно найти Kodiaq 2021-2022 года. Базовый турбомотор 1.4 CZDA мощностью 150 л.с. имеет кое-какие болячки. В первую очередь это водяной насос. Частично сохранилась проблема с подклиниванием актуатора турбины. Массовым это явление, как у мотора предыдущей генерации, не стало. Но проверить работу двигателя на всех режимах стоит.

Более мощный двигатель CZPA (180 л.с.) тоже имеет проблемы с водяным насосом. Но тут дело не в ресурсе, а в герметичности пластикового корпуса. Также стоит проверить роботизированную коробку. С базовым мотором ставился шестиступенчатый DSG, а с более мощным – семиступенчатый DQ381.

Mazda CX-50

Мазда CX-50, в отличие от предыдущих вариантов, будет... новой. Да, по цене нового «китайца» можно купить нового «японца». С нюансами: автомобиль будет для рынка Китая.

Под капотом двухлитровый атмосферный двигатель Skyactiv мощностью 155 л.с. Очень надежный и, что важно, хорошо знакомый на нашем рынке агрегат. Он не терпит экономии на топливе. Иначе быстро клинят распылители форсунок и выходит из строя ТНВД. А еще из-за системы старт-стоп на натяжном ролике быстро образуется выработка и следом лопается ремень, так что лучше отключать систему.

Шестиступенчатый автомат требует замены масла каждые 60 000 тысяч км. Если этим пренебрегать, то к 100 тысячам км может износиться центральный подшипник. А следом, из-за возникающих вибраций, разбивает обгонную муфту.

Вердикт

Александр Виноградов, редактор «За рулем»:

– Tenet Plus L6 – неплохой кроссовер, но а льтернатив для него на рынке хватает. С ценой в три миллиона он попадает в самый популярный нынче сегмент автомобилей. Выбрать аналог можно как на вторичке, так и среди автомобилей по параллельному импорту.

Mazda CX-50 – яркий тому пример. И один из самых интересных, на мой взгляд.

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