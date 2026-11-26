Надоели «китайцы»! 5 достойных авто под низкий утильсбор
Начнем с самых доступных по цене.
Suzuki Baleno
Suzuki Baleno третьего поколения — это не кроссовер, а обычный хэтчбек. Новенький автомобиль можно купить за два с небольшим миллиона рублей.
Двигатель К15В не самый мощный — 105 л.с., но для компактного хэтчбека его хватает. Атмосферный полуторалитровый мотор прекрасно знаком по Suzuki Jimny. Коробка передач – классический четырехступенчатый автомат.
При небольшом рабочем объеме он обладает отменным ресурсом. Это же касается и коробки передач. Так что если нужен небольшой хэтчбек, то Baleno – неплохой и надежный вариант.
Honda Vezel
Довольно неплохо у нас продается переднеприводный кроссовер Honda Vezel. Причем на рынке есть как автомобили для внутреннего японского рынка с правым рулем, так и леворульные – разумеется, из Китая.
Последние чуть дороже, но все равно цена не превышает трех миллионов рублей. Под капотом полуторалитровый бензиновый двигатель мощностью 124 л.с., работающий в связке с вариатором, – задорной динамики ждать не стоит. По габаритам Vezel ближе к привычной нам Крете: длина – меньше 4,5 метров, так что салон и багажник не самые большие.
Hyundai Kona
Hyundai Kona второго поколения дебютировала несколько лет назад. По сравнению с автомобилем первого поколения она немного выросла в габаритах и прибавила в цене.
За новый автомобиль просят 3,2-3,5 миллиона рублей в зависимости от версии. Машины везут из Кореи. Но это справедливо для переднеприводной Коны с двухлитровым мотором (150 л.с.) и вариатором.
Благодаря удобной мощности она не попадает под новые ставки утильсбора. Более мощная версия с турбомотором (200 л.с.) и полным приводом обойдется на миллион дороже из-за «утиля» .
Toyota Corolla Cross
Кроссовер Corolla поставляется на многие рынки, но к нам везут эту модель из двух стран: с внутреннего японского рынка и из Северной Америки.
Кроссовер переднеприводный, с атмосферным двухлитровым мотором мощностью 169 л.с. Коробка передач — вариатор. Автомобили 2025-2026 года есть в наличии и обходятся в три с половиной миллиона. Причем такая стоимость обусловлена высокими ставками утильсбора.
Kia Sportage
Kia Sportage по-прежнему имеет версию, которая не попадает под повышенные ставки утилизационного сбора. Двухлитровый атмосферный двигатель Smartstream выдает 150 л.с. и работает с классическим шестиступенчатым автоматом.
Причем есть не только передне-, но и полноприводные автомобили. Новенький Kia Sportage «под ключ» обойдется в 4-4,5 миллиона рублей в зависимости от версии и привода.
Какой автомобиль выбрать?
Александр Виноградов, редактор «За рулем»:
– На рынке все еще много некитайских моделей. Да, они дороже аналогов от китайских брендов. Но не кратно, а на 15-20%.
К тому же среди них встречаются по-настоящему «олдскульные» модификации: с надежными атмосферными моторами и даже с классическим автоматом. Такого сочетания среди новых официальных автомобилей на рынке РФ почти не осталось.
Так что перечисленные модели вполне можно рассматривать как достойную и надежную альтернативу китайским автомобилям.
- «За рулем» можно читать и в MAX