Эксперт Виноградов нашел интересную альтернативу китайским автомобилям

Начнем с самых доступных по цене.

Suzuki Baleno

Suzuki Baleno третьего поколения — это не кроссовер, а обычный хэтчбек. Новенький автомобиль можно купить за два с небольшим миллиона рублей.

Двигатель К15В не самый мощный — 105 л.с., но для компактного хэтчбека его хватает. Атмосферный полуторалитровый мотор прекрасно знаком по Suzuki Jimny. Коробка передач – классический четырехступенчатый автомат.

При небольшом рабочем объеме он обладает отменным ресурсом. Это же касается и коробки передач. Так что если нужен небольшой хэтчбек, то Baleno – неплохой и надежный вариант.

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Honda Vezel

Довольно неплохо у нас продается переднеприводный кроссовер Honda Vezel. Причем на рынке есть как автомобили для внутреннего японского рынка с правым рулем, так и леворульные – разумеется, из Китая.

Последние чуть дороже, но все равно цена не превышает трех миллионов рублей. Под капотом полуторалитровый бензиновый двигатель мощностью 124 л.с., работающий в связке с вариатором, – задорной динамики ждать не стоит. По габаритам Vezel ближе к привычной нам Крете: длина – меньше 4,5 метров, так что салон и багажник не самые большие.

Hyundai Kona

Hyundai Kona второго поколения дебютировала несколько лет назад. По сравнению с автомобилем первого поколения она немного выросла в габаритах и прибавила в цене.

За новый автомобиль просят 3,2-3,5 миллиона рублей в зависимости от версии. Машины везут из Кореи. Но это справедливо для переднеприводной Коны с двухлитровым мотором (150 л.с.) и вариатором.

Благодаря удобной мощности она не попадает под новые ставки утильсбора. Более мощная версия с турбомотором (200 л.с.) и полным приводом обойдется на миллион дороже из-за «утиля» .

Toyota Corolla Cross

Кроссовер Corolla поставляется на многие рынки, но к нам везут эту модель из двух стран: с внутреннего японского рынка и из Северной Америки.

Кроссовер переднеприводный, с атмосферным двухлитровым мотором мощностью 169 л.с. Коробка передач — вариатор. Автомобили 2025-2026 года есть в наличии и обходятся в три с половиной миллиона. Причем такая стоимость обусловлена высокими ставками утильсбора.

Kia Sportage

Kia Sportage по-прежнему имеет версию, которая не попадает под повышенные ставки утилизационного сбора. Двухлитровый атмосферный двигатель Smartstream выдает 150 л.с. и работает с классическим шестиступенчатым автоматом.

Причем есть не только передне-, но и полноприводные автомобили. Новенький Kia Sportage «под ключ» обойдется в 4-4,5 миллиона рублей в зависимости от версии и привода.

Какой автомобиль выбрать?

Александр Виноградов, редактор «За рулем»:

– На рынке все еще много некитайских моделей. Да, они дороже аналогов от китайских брендов. Но не кратно, а на 15-20%.

К тому же среди них встречаются по-настоящему «олдскульные» модификации: с надежными атмосферными моторами и даже с классическим автоматом. Такого сочетания среди новых официальных автомобилей на рынке РФ почти не осталось.

Так что перечисленные модели вполне можно рассматривать как достойную и надежную альтернативу китайским автомобилям.