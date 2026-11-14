Нива Travel с новым мотором — полный список проблем
Нива Travel– чуть ли не единственный вариант для многих россиян, когда необходима новая полноприводная машина. Но я за 8000 км разномастных дорог и бездорожья расслабиться в ней так и не смог.
Про обзорность
Диодный головной свет – просто класс! Галоген ближнего раньше едва доставал пешехода на расстоянии полусотни метров. Диоды «бьют» почти вдвое дальше, более чем на 80 м. С дальним разница поменьше (110 м против 140 м), но всё равно заметная.
Вот противотуманки – штука странная. Собственно в туман от них толку как от зонтика во время урагана. Зато подсвечивают участок перед капотом и по сторонам: нелишне на темном проселке.
В плюс к отличной обзорности – камера заднего вида с разметкой и омывателем. Форсунку вывели в бампер, включается она одновременно с омывом заднего стекла: работает!
Однако в целом философия Нивы – принятие несовершенства без попыток его исправить.
Про эргономику
- Чтобы открыть центральный замок, нужно реликтово повернуть ключ в скважине. Кнопок на ключе нет.
- Блок управления микроклиматом – с невнятной манеткой распределения потоков, пятнистой подсветкой и забавным рычажком рециркуляции, похожим на печную задвижку.
- Топливомер оптимистично врет, подолгу зависая на полном баке (а из-за формы заправочной трубы без танцев с бубном бензина до отсечки не залить).
- Спидометр занижает скорость аж на 8 км/ч.
- Очки и телефон без покупки дополнительных приспособлений пристроить некуда.
- Чтобы добраться до рычага стояночного тормоза, приходится неестественно изгибать руку либо поднимать подлокотник – в итоге откидываешь его навсегда, променяв удобство водителя на подстаканники для задних попутчиков.
- Джойстик электропривода зеркал в подвале центральной консоли – гимнастический тренажер. Нагнулся – пошевелил. Разогнулся – посмотрел в зеркало. И так несколько раз.
- Скобы продольной регулировки передних кресел сделаны для длинноруких, а крутилки регулировки спинки хлипковаты – на почти новой машине водительская уже проворачивается.
- Рукоятки рычагов трансмиссии тоже крутятся под рукой – привет из той эпохи, когда Нива Travel называлась Шнивой, а слово «эргономика» еще мало кто знал.
Про агрегаты
Характер мотора 1.8 мне по нраву. С ним Нива больше не страдает в городском потоке, да и бездорожье штурмовать приятнее.
А вот трансмиссия «тяжелая» – под нагрузкой чувствуешь, как мотор в ней вязнет.
Комфорт на трассе заканчивается примерно на 90 км/ч. Обмялся и начал посвистывать уплотнитель водительской двери. А главное, при 100 км/ч коленвал крутится аж на 3000 об/мин – просится «трассовая» пятая или шестая передача, мотор точно вытянет.
Тормоза с вентилируемыми дисками и механизмами от Весты – это класс! Ситуации неприятные были – Нива справилась.
Что сломалось
Существенного ремонта машина пока не потребовала, но гаечные ключи уже пришлось достать.
Через 6000 км немного поколдовали с «уехавшими» углами установки колес – Нива гораздо увереннее стала вести себя на скорости.
На том же пробеге начали хуже включаться передачи: пятая с усилием, задний ход – через раз. Подтянули крепеж в приводе – всё наладилось. Но почему он ослаб-то?
Двигатель выглядит неопрятно не только из-за летящей с дороги грязи: блок цилиндров почти полностью избавился от серой краски и начал ржаветь. Клапанная крышка всё сильнее потеет маслом, от этой родовой болячки восьмерочного семейства вылечиться не удалось. Но масло доливать не пришлось.
Под капотом уже коррозия на крепеже и арматуре. Но хуже, что следы ржавчины есть и в местах стыковки элементов панели передка. Дополнительная антикоррозионная обработка кузову Нивы по-прежнему жизненно необходима. Прямо с завода.
Итог
Нива Travel здорово подтянулась по ездовым дисциплинам: стала тяговитее, динамичнее, она увереннее тормозит. Но она осталась Нивой – огорчает мелочами и заставляет работать даже на выходных.
Лада Нива Travel, 1.8 (90 л. с.), М5
- Изготовитель – АВТОВАЗ, Россия
- Год выпуска – 2025
- В эксплуатации «За рулем» – с апреля 2026 года
- Пробег на момент отчета – 7800 км
Расходы на топливо (6300–7800 км)
- Бензин АИ‑95 (средний расход 9,5 л/100 км) – 10 260 ₽
- Стоимость топлива на 1 км пробега – 6,84 ₽
Что ломалось у прежней Нивы Трэвел, «За рулем» уже рассказывал.
В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.
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