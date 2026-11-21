Geely Cityray из парка «За рулем»: как реализована регулировка зеркал

Geely Cityray, 1.5Т (147 л. с.), Р7

Изготовитель – Geely, Китай

– Geely, Китай Год выпуска – 2026

– 2026 В эксплуатации «За рулем» – с октября 2026 года

– с октября 2026 года П робег на момент отчета – 10 000 км

Geely Cityray заметно больше, чем хорошо известный Coolray. Колесная база длиннее на 10 см, и на втором ряду двоим взрослым прям вольготно. Да и троим не то чтобы тесно.

Geely Cityray

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Но привыкать есть к чему.

Регулировка зеркал – привычного блока управления нет, и есть несколько путей: запрограммировать кнопку со звездочкой на руле и через нее попадать в меню регулировок, либо через меню кругового обзора. Еще можно выдвинуть шторку экрана и там найти нужную опцию. Но любой вариант подразумевает слишком много действий. А что если вам предстоит разъехаться в узком проезде со встречкой, а для этого необходимо оперативно сложить зеркала на пару секунд?

Один раз настроил зеркала и забыл, скажете вы? Но я привык направлять зеркало на заднее колесо при параллельной парковке, и тут придется повозиться. Или пользоваться боковой камерой кругового обзора.

Регулировка зеркал осуществляется правым роликом на руле – непривычно и медленно. А вы как считаете?

В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.

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О типичных неисправностях и странностях Geely Atlas Pro «За рулем» рассказывал ранее.