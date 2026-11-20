Эксперт «За рулем»: Mini Countryman – машина интересная и без явных слабых мест, но дорогая в содержании

Mini Countryman – премиальный компактный кроссовер длиной 4299 мм. Привод полный или передний. Создан на агрегатной базе BMW. Основное производство располагалось в Нидерландах.

Машину второго поколения (2017–2024 годы выпуска) продавали в двух десятках исполнений, в том числе эксклюзивные. Отсюда почти трехкратный разброс цен.

Рестайлинг 2020 года никаких особых новшеств не внес, разве что бензиновым моторам добавили сажевый фильтр (под нормы Eвро‑6d), а традиционную приборную панель заменили дисплеем.

Достоинства

Высокий комфорт.

Отличная управляемость.

Кузов прекрасно защищен от коррозии.

Mini Countryman

Недостатки

Дорог в обслуживании и ремонте.

Клиренс 165 мм.

Багажник неглубокий, но высокий и правильной формы. Заявлено 450 л – объем изрядный для столь компактной машины.

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Моторы

Все двигатели сложны и очень требовательны к качеству масла и топлива. Для бензиновых – не ниже АИ‑98.

Базовый и самый распространенный – турбо 1.5 B38 (102 или 136 л. с.). Три цилиндра, алюминиевый блок без гильз, прямой впрыск, цепной привод ГРМ, есть гидрокомпенсаторы. Вполне надежный агрегат.

Нагар на впускных клапанах – естественное дело. Прочие недомогания проявляются после 100 тысяч км, часто связаны с трещинами корпуса турбокомпрессора с водяным охлаждением, отказами фазорегуляторов и системы изменения высоты подъема клапанов. Ресурс нормальный – свыше­ 250 тысяч км.

Двухлитровый В48 (192, 231 или 306 л. с.) с четырьмя цилиндрами конструктивно схож, но сильнее термонагружен и более склонен к масложору, течам и перегревам.

Дизелям (13% машин на вторичке) требуется жидкость AdBlue, что повышает расходы и снижает надежность. Младший 1.5 (116 л. с.) у нас почти не встречается, доминирует 2.0 (150 или 190 л. с.). Из всей гаммы он самый ресурсный и выдерживает 350 тысяч км.

Основные хлопоты: система вентиляции картера (EGR), засоряющаяся каждые 40–60 тысяч км, загрязнение впускного трубопровода и сажевого фильтра, подтекающий теплообменник.

У гибрида 136‑сильному 1.5 помогает 88‑сильный электромотор. Батарея заряжается от розетки, запас хода на электротяге – 40 км.

Коробки передач

Версия 4×2 с бензиновым 1.5 оснащена роботом Getrag 7DCT300 с двумя мокрыми сцеплениями. После модернизаций он избавился от части болячек, но ранний выход из строя (до 100 тысяч км) узла сцеплений возможен как и прежде. Ресурс агрегата – около 250 тысяч км.

Все остальные версии обслуживают гидроавтоматы Aisin – шестиступенчатый TF‑60SN и восьмиступенчатый TG‑81SC. Служат 250–300 тысяч км. Единственная претензия к ним – недостаточно эффективные теплообменники. Решение – установка внешнего радиатора.

Задние колеса подключает многодисковая муфта. Заточена на устойчивость и управляемость, под нагрузками перегревается быстро.

Эксплуатационные болячки

Надежность всей конструкции – на уровне BMW. К подвеске, рулевому управлению и тормозной системе никаких вопросов.

Неисправности случаются, в основном, в электрике и электронике. Например, на некоторых машинах отказывали датчик уровня топлива или парктроник (окисление контактов). Иногда шалит медиасистема. В общем, ничего криминального – по крайней мере до пробегов порядка 150 тысяч км.

Жалобы владельцев однотипны: низкий клиренс, недостаточная «шумка», поскрипывающий пластик салона и дорогой сервис.

Euro NCAP: 2017 – пять звезд. Водитель/пассажир – 90%, ребенок – 83%, пешеход – 63%, системы содействия безопасности – 51%.

Самое массовое предложение на вторичке: Countryman 2.0 АКП 4×4

Оптимальный выбор: Countryman 1.5 АКП 4×2 или 4×4

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О типичных неисправностях первого поколения «За рулем» рассказывал ранее.