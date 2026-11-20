Свежий европейский кроссовер от 2,2 млн рублей: своих денег стоит?
Mini Countryman – премиальный компактный кроссовер длиной 4299 мм. Привод полный или передний. Создан на агрегатной базе BMW. Основное производство располагалось в Нидерландах.
Машину второго поколения (2017–2024 годы выпуска) продавали в двух десятках исполнений, в том числе эксклюзивные. Отсюда почти трехкратный разброс цен.
Рестайлинг 2020 года никаких особых новшеств не внес, разве что бензиновым моторам добавили сажевый фильтр (под нормы Eвро‑6d), а традиционную приборную панель заменили дисплеем.
Достоинства
- Высокий комфорт.
- Отличная управляемость.
- Кузов прекрасно защищен от коррозии.
Недостатки
- Дорог в обслуживании и ремонте.
- Клиренс 165 мм.
Моторы
Все двигатели сложны и очень требовательны к качеству масла и топлива. Для бензиновых – не ниже АИ‑98.
Базовый и самый распространенный – турбо 1.5 B38 (102 или 136 л. с.). Три цилиндра, алюминиевый блок без гильз, прямой впрыск, цепной привод ГРМ, есть гидрокомпенсаторы. Вполне надежный агрегат.
Нагар на впускных клапанах – естественное дело. Прочие недомогания проявляются после 100 тысяч км, часто связаны с трещинами корпуса турбокомпрессора с водяным охлаждением, отказами фазорегуляторов и системы изменения высоты подъема клапанов. Ресурс нормальный – свыше 250 тысяч км.
Двухлитровый В48 (192, 231 или 306 л. с.) с четырьмя цилиндрами конструктивно схож, но сильнее термонагружен и более склонен к масложору, течам и перегревам.
Дизелям (13% машин на вторичке) требуется жидкость AdBlue, что повышает расходы и снижает надежность. Младший 1.5 (116 л. с.) у нас почти не встречается, доминирует 2.0 (150 или 190 л. с.). Из всей гаммы он самый ресурсный и выдерживает 350 тысяч км.
Основные хлопоты: система вентиляции картера (EGR), засоряющаяся каждые 40–60 тысяч км, загрязнение впускного трубопровода и сажевого фильтра, подтекающий теплообменник.
У гибрида 136‑сильному 1.5 помогает 88‑сильный электромотор. Батарея заряжается от розетки, запас хода на электротяге – 40 км.
Коробки передач
Версия 4×2 с бензиновым 1.5 оснащена роботом Getrag 7DCT300 с двумя мокрыми сцеплениями. После модернизаций он избавился от части болячек, но ранний выход из строя (до 100 тысяч км) узла сцеплений возможен как и прежде. Ресурс агрегата – около 250 тысяч км.
Все остальные версии обслуживают гидроавтоматы Aisin – шестиступенчатый TF‑60SN и восьмиступенчатый TG‑81SC. Служат 250–300 тысяч км. Единственная претензия к ним – недостаточно эффективные теплообменники. Решение – установка внешнего радиатора.
Задние колеса подключает многодисковая муфта. Заточена на устойчивость и управляемость, под нагрузками перегревается быстро.
Эксплуатационные болячки
- Надежность всей конструкции – на уровне BMW. К подвеске, рулевому управлению и тормозной системе никаких вопросов.
- Неисправности случаются, в основном, в электрике и электронике. Например, на некоторых машинах отказывали датчик уровня топлива или парктроник (окисление контактов). Иногда шалит медиасистема. В общем, ничего криминального – по крайней мере до пробегов порядка 150 тысяч км.
- Жалобы владельцев однотипны: низкий клиренс, недостаточная «шумка», поскрипывающий пластик салона и дорогой сервис.
Euro NCAP: 2017 – пять звезд. Водитель/пассажир – 90%, ребенок – 83%, пешеход – 63%, системы содействия безопасности – 51%.
Самое массовое предложение на вторичке: Countryman 2.0 АКП 4×4
Оптимальный выбор: Countryman 1.5 АКП 4×2 или 4×4
За те же деньги: BMW X1, Infiniti QX50, Kia Sorento, Toyota RAV4
О типичных неисправностях первого поколения «За рулем» рассказывал ранее.
- «За рулем» можно читать и в Телеграм