Влияние качества топлива, масла и присадок на коммерческие перевозки
Для коммерческого автопарка затраты на топливо и смазочные материалы – одна из основных и постоянных статей расходов. Как показывает практика автопарков и эксплуатирующих организаций, брендовое топливо с многофункциональным пакетом присадок и правильно подобранное моторное масло могут заметно снизить эксплуатационные затраты и повысить рентабельность бизнеса. Разберем, за счет чего возникает этот эффект и как оценить его в рублях.
Изменения на топливном рынке
По данным Росстата, к 21 сентября 2026 года дизельное топливо подорожало на 14,7 %, бензин – на 21,1 % по сравнению с концом 2025 года. Меняется и регулирование рынка: Постановление Правительства РФ от 05.08.2026 № 976 временно допускает обращение дизельного топлива классов К2-К5.
Для техники это имеет большое значение, так как технический регламент ТР ТС 013/2011, например, устанавливает предельное содержание серы в дизельном топливе на уровне 350 мг/кг для К3, 50 мг/кг для К4 и 10 мг/кг для К5. Изменения в химическом составе топлива могут негативно отразиться на работе системы питания дизельных двигателей. Так, образующиеся в топливной системе отложения нарушают процесс смесеобразования и оказывают негативное влияние на работу двигателя. Также повышается нагрузка на моторное масло, которое деградирует быстрее.
Учитывая это, рассмотрим способы поддержания чистоты топливной системы с помощью присадок и сохранения рабочих свойств моторного масла на всем протяжении интервала регламентного технического обслуживания.
Эффект применения топливных присадок
Применение многофункциональных пакетов присадок (МФП) знакомо по брендовым топливам. Брендовые автомобильные бензины (АБ) и дизельные топлива (ДТ) соответствуют требованиям ГОСТ и технического регламента, а пакет присадок обеспечивает дополнительные эксплуатационные свойства. МФП поддерживают чистоту форсунок, защищают топливную систему от коррозии, улучшают смазывающую способность.
Экономический эффект применения МФП связан прежде всего с поддержанием чистоты топливной системы. «Мягкое» удаление уже накопленных отложений и предупреждение их образования позволяют сохранять штатное функционирование системы питания и работу двигателя, предупреждая перерасход топлива. Это дает двойной экономический эффект: снижение затрат на горючее и обслуживание/ремонт техники. Для получения выгоды автопарки закупают готовое брендовое топливо (заправка на сторонних АЗС) или самостоятельно вводят подобранный пакет присадок в топливо при наличии собственной АЗС или топливохранилища (см. рис. 1, 2).
Эффект от применения пакета присадок в топливе проверяют последовательно. В лаборатории оценивают физико-химические свойства присадки и топлива с ней, контролируют совместимость присадки с топливом, антикоррозионные свойства, взаимодействие с водой, смазывающую способность, стабильность при хранении. На моторном стенде проверяют поддержание чистоты и очистку загрязненных деталей, состояние форсунок, а также эффективные (мощность, расход) и экологические показатели ДВС. Двигатель и методику подбирают под тип топлива – АБ (автомобильные бензины) или ДТ (дизельное топливо) и систему питания.
Натурные испытания (непосредственно на автомобилях) показывают эффект использования пакета присадок в процессе эксплуатации техники в конкретных условиях. Для объективного сравнения результатов условия испытаний должны быть сопоставимыми: маршруты, загрузка техники, сезон (зима, лето, весна, осень) и режимы работы машин. Немаловажно, чтобы в испытаниях участвовали одни и те же водители, а все измерения расхода топлива проводились по единой методике.
Так, на промежуточном этапе натурных испытаний компании «Капрон» три группы техники с суммарным пробегом около 17,6 тыс. км показали разный результат: в первой расход снизился на 13,4 %, во второй – на 6,9 %, в третьей изменился незначительно – вырос на 0,6 %. После пересчета с учетом структуры пробега среднее изменение составило около -4%. Оценка предварительная: базовый период испытаний также включает зиму, поэтому итог требует сравнения сопоставимых сезонов (см. рис. 3).
Полученные результаты показывают потенциал снижения расхода при использовании МФП, но величина экономии зависит от техники и условий ее работы. Для решения о применении многофункциональных присадок полученный эффект переводятьв деньги и сопоставляют с дополнительными затратами. Пример: при потреблении 1000 тонн дизельного топлива в год и норме ввода 0,8 кг МФП на тонну топлива парк использует около 800 кг присадки. Каждый процент снижения расхода – это 10 тонн топлива, или 0,76 млн рублей при расчетной цене ДТ, равной 76 000 руб./т. Чистую выгоду определяют после вычета стоимости МФП и затрат на ее введение.
Моторное масло и стоимость эксплуатации
Оценка экономических показателей автопарка зависит не только от качества топлива, но и от используемых при обслуживании техники смазочных материалов. Разберем основные процессы, влияющие на изменение затрат на эксплуатацию автомобиля и непосредственно связанные с составом моторных масел.
Экономия в этом случае складывается из четырех факторов: удлинение интервалов замены масла, снижение расхода масла на угар, уменьшение расхода топлива и, следовательно, сокращение затрат на обслуживание, ремонт и простои техники. Так, компания Shell в брошюре «How lubricants can help achieve the lowest cost per kilometer» рассматривает влияние смазочных материалов на TCO (Total Cost of Ownership) – общую сумму затрат на владение транспортными средствами (в контексте автопарков). Согласно данным Shell в структуре операционных расходов автопарка примерно 30% приходится на ГСМ. Доля моторного масла в этой цифре невелика, но оно оказывает мультипликативный эффект – на расход топлива, износ двигателя, простои и стоимость ремонта техники.
Деградация масла в процессе эксплуатации и интервалы замены
Оптимальный интервал замены масел определяют по рекомендациям автопроизводителя с учетом условий работы техники, износа двигателя и при необходимости анализа отработанного масла. В тяжелых условиях эксплуатации (экстремальные температуры, частые холодные пуски, пробки, короткие поездки и топливо с повышенным содержанием серы) рекомендуется сокращать интервал замены масла. С точки зрения состава масла управлять интервалами замены можно за счет варьирования присадок и базовых масел. Примером могут служить результаты испытания моторного масла по методу Daimler Oxidation Test (см. рис. 4), который позволяет имитировать окислительные процессы в процессе эксплуатации.
Окислительная стабильность складывается из двух факторов – оптимального пакета присадок и используемых базовых масел. Так, рецептура на основе базовых масел I и II групп с пакетом 2 обеспечивает самую низкую степень окисления масла и отсутствие прироста кинематической вязкости, а замена в той же рецептуре пакета 2 пакетом 1 или смеси базовых масел базовым маслом I группы приводит к увеличению степени окисления в два и более раза и резкому увеличению кинематической вязкости. Моторное масло также должно обладать нейтрализующими и диспергирующими свойствами; запас этих свойств обеспечивается достаточным количеством присадок – детергентов и дисперсантов.
Таким образом, увеличение интервалов замены масла с точки зрения его состава – один из основных способов сокращения TCO. И, напротив, несоблюдение рекомендаций по замене масла, его недостаточный исходный эксплуатационный ресурс приводят к повышенному износу агрегатов и увеличению рисков их капремонтов и, следовательно, простоя техники.
Расход масла на угар и способы его регулирования
Расход масла на угар зависит от конструкции и состояния двигателя, режима его работы, вязкости масла, свойств базовых компонентов и баланса присадок. Один из связанных с ним показателей – испаряемость по методу Ноака (NOACK). Как правило, в ряду масел одной вязкости для группы II и выше испаряемость нормируется на уровне не выше 7-9% (см. табл.), однако, как показывает практика, фактическое значение может сильно варьироваться от типа базового масла, производителя и даже партии.
Особенно это актуально в связи с усугублением ситуации с производством нефтепродуктов и базовых масел, вызванным повреждением НПЗ и нефтехимических предприятий. Повышенный угар не только увеличивает затраты на долив, но и может сигнализировать об износе цилиндропоршневой группы ДВС, и игнорирование проблемы повышает риск преждевременного капитального ремонта агрегата.
|Примеры характеристик базовых масел
|Г руппа масла
|Испаряемость по методу Ноака, %, не более
|I (РФ)
|15 (типичное 13)
|II (РФ)
|7 (типичное 5,2)
|III (РФ)
|8 (типичное 4,9)
|IV (РФ)
|9 (типичное 6)
|IV (Китай)
|8 (типичное 6,9)
Влияние противоизносных присадок, базовых масел и их вязкости на расход топлива
Снижение расхода топлива за счет химического состава масел достигается, как правило, тремя путями:
- использованием модификаторов трения (за счет снижения потерь мощности на трение);
- использованием синтетических базовых масел с высокой смазывающей способностью;
- использованием маловязких базовых масел.
Доказанная топливная экономичность, по разным оценкам, составляет от 1 до 3%. Использование маловязких энергосберегающих масел эффективно в том случае, если это предусмотрено конструкцией двигателя (как правило, бензиновых).
В противном случае положительный эффект, который должен достигаться за счет снижения потерь на внутреннее трение масла (вязкость), будет нивелироваться недостаточной толщиной масляной пленки между поверхностями трения и повышенным износом деталей ДВС.
Возвращаясь к интервалам замены масел, стоит добавить, что несоблюдение рекомендаций производителей техники или применение несоответствующих по качеству и физико-химическим показателям масел могут повысить расход топлива на 5-10 % за счет роста сопротивления в двигателе (рост вязкости, накопление продуктов окисления и износа).
Износ и простои
Все перечисленные факторы так или иначе связаны с состоянием двигателя и напрямую влияют на скорость его износа, ресурс, затраты на ремонт и убытки от простоя техники. Это отражают статистические данные исследования Edelman Intelligence (по заказу Shell, 395 респондентов в 8 странах).
Согласно данным, причинами 6 из 10 незапланированных простоев техники стали неправильный подбор (59%) или неверное применение (60%) смазочных материалов. При этом 32% компаний оценили ущерб от простоев более чем в $100 000 за три года, а каждая пятая – свыше $250 000. При этом компания Shell зафиксировала $139 млн задокументированной экономии у своих клиентов за 2011- 2015 годы только за счет оптимизации используемых смазочных материалов.
Заключение
Брендовое топливо с МФП и правильно подобранное моторное масло дают автопарку возможность экономить за счет поддержания чистоты топливной системы, снижения расхода топлива и защиты двигателя. Выгоду оценивают по стоимости километра пробега с учетом цены продуктов, обслуживания, ремонта и простоев. Основа расчета – подтвержденный результат на конкретной технике. Компания «Капрон» разрабатывает присадки для топлив и масел, проверяя все решения на практике с подтверждением результатов: снижение расхода топлива и эксплуатационных затрат, увеличение ресурса агрегатов и повышение их надежности, оптимизация стоимости владения автомобилями и специальной техникой.