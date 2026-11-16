Влияние качества топлива, масла и присадок на коммерческие перевозки

Как минимизировать стоимость владения транспортными средствами и обеспечить высокий коэффициент их технической готовности? Разбираем тему вместе с руководителем отдела технической поддержки продаж компании «Капрон», кандидатом технических наук Викторией Яковлевой.

Для коммерческого автопарка затраты на топливо и смазочные материалы – одна из основных и постоянных статей расходов. Как показывает практика автопарков и эксплуатирующих организаций, брендовое топливо с многофункциональным пакетом присадок и правильно подобранное моторное масло могут заметно снизить эксплуатационные затраты и повысить рентабельность бизнеса. Разберем, за счет чего возникает этот эффект и как оценить его в рублях.

Изменения на топливном рынке

По данным Росстата, к 21 сентября 2026 года дизельное топливо подорожало на 14,7 %, бензин – на 21,1 % по сравнению с концом 2025 года. Меняется и регулирование рынка: Постановление Правительства РФ от 05.08.2026 № 976 временно допускает обращение дизельного топлива классов К2-К5.

Для техники это имеет большое значение, так как технический регламент ТР ТС 013/2011, например, устанавливает предельное содержание серы в дизельном топливе на уровне 350 мг/кг для К3, 50 мг/кг для К4 и 10 мг/кг для К5. Изменения в химическом составе топлива могут негативно отразиться на работе системы питания дизельных двигателей. Так, образующиеся в топливной системе отложения нарушают процесс смесеобразования и оказывают негативное влияние на работу двигателя. Также повышается нагрузка на моторное масло, которое деградирует быстрее.

Учитывая это, рассмотрим способы поддержания чистоты топливной системы с помощью присадок и сохранения рабочих свойств моторного масла на всем протяжении интервала регламентного технического обслуживания.

Эффект применения топливных присадок

Применение многофункциональных пакетов присадок (МФП) знакомо по брендовым топливам. Брендовые автомобильные бензины (АБ) и дизельные топлива (ДТ) соответствуют требованиям ГОСТ и технического регламента, а пакет присадок обеспечивает дополнительные эксплуатационные свойства. МФП поддерживают чистоту форсунок, защищают топливную систему от коррозии, улучшают смазывающую способность.

Экономический эффект применения МФП связан прежде всего с поддержанием чистоты топливной системы. «Мягкое» удаление уже накопленных отложений и предупреждение их образования позволяют сохранять штатное функционирование системы питания и работу двигателя, предупреждая перерасход топлива. Это дает двойной экономический эффект: снижение затрат на горючее и обслуживание/ремонт техники. Для получения выгоды автопарки закупают готовое брендовое топливо (заправка на сторонних АЗС) или самостоятельно вводят подобранный пакет присадок в топливо при наличии собственной АЗС или топливохранилища (см. рис. 1, 2).

Рис. 1. Изменение мощности двигателя. Методы испытаний: CEC-F-23-A-01, CEC-F-98-08, CEC-F-110-16

Эффект от применения пакета присадок в топливе проверяют последовательно. В лаборатории оценивают физико-химические свойства присадки и топлива с ней, контролируют совместимость присадки с топливом, антикоррозионные свойства, взаимодействие с водой, смазывающую способность, стабильность при хранении. На моторном стенде проверяют поддержание чистоты и очистку загрязненных деталей, состояние форсунок, а также эффективные (мощность, расход) и экологические показатели ДВС. Двигатель и методику подбирают под тип топлива – АБ (автомобильные бензины) или ДТ (дизельное топливо) и систему питания.

Рис. 2. Фотографии форсунок под микроскопом: с пакетом присадок и без него

Натурные испытания (непосредственно на автомобилях) показывают эффект использования пакета присадок в процессе эксплуатации техники в конкретных условиях. Для объективного сравнения результатов условия испытаний должны быть сопоставимыми: маршруты, загрузка техники, сезон (зима, лето, весна, осень) и режимы работы машин. Немаловажно, чтобы в испытаниях участвовали одни и те же водители, а все измерения расхода топлива проводились по единой методике.

Так, на промежуточном этапе натурных испытаний компании «Капрон» три группы техники с суммарным пробегом около 17,6 тыс. км показали разный результат: в первой расход снизился на 13,4 %, во второй – на 6,9 %, в третьей изменился незначительно – вырос на 0,6 %. После пересчета с учетом структуры пробега среднее изменение составило около -4%. Оценка предварительная: базовый период испытаний также включает зиму, поэтому итог требует сравнения сопоставимых сезонов (см. рис. 3).

Рис. 3. Промежуточное изменение расхода топлива по группам техники.Полевой кейс «Капрона»

Полученные результаты показывают потенциал снижения расхода при использовании МФП, но величина экономии зависит от техники и условий ее работы. Для решения о применении многофункциональных присадок полученный эффект переводятьв деньги и сопоставляют с дополнительными затратами. Пример: при потреблении 1000 тонн дизельного топлива в год и норме ввода 0,8 кг МФП на тонну топлива парк использует около 800 кг присадки. Каждый процент снижения расхода – это 10 тонн топлива, или 0,76 млн рублей при расчетной цене ДТ, равной 76 000 руб./т. Чистую выгоду определяют после вычета стоимости МФП и затрат на ее введение.

Моторное масло и стоимость эксплуатации

Оценка экономических показателей автопарка зависит не только от качества топлива, но и от используемых при обслуживании техники смазочных материалов. Разберем основные процессы, влияющие на изменение затрат на эксплуатацию автомобиля и непосредственно связанные с составом моторных масел.

Экономия в этом случае складывается из четырех факторов: удлинение интервалов замены масла, снижение расхода масла на угар, уменьшение расхода топлива и, следовательно, сокращение затрат на обслуживание, ремонт и простои техники. Так, компания Shell в брошюре «How lubricants can help achieve the lowest cost per kilometer» рассматривает влияние смазочных материалов на TCO (Total Cost of Ownership) – общую сумму затрат на владение транспортными средствами (в контексте автопарков). Согласно данным Shell в структуре операционных расходов автопарка примерно 30% приходится на ГСМ. Доля моторного масла в этой цифре невелика, но оно оказывает мультипликативный эффект – на расход топлива, износ двигателя, простои и стоимость ремонта техники.

Деградация масла в процессе эксплуатации и интервалы замены

Оптимальный интервал замены масел определяют по рекомендациям автопроизводителя с учетом условий работы техники, износа двигателя и при необходимости анализа отработанного масла. В тяжелых условиях эксплуатации (экстремальные температуры, частые холодные пуски, пробки, короткие поездки и топливо с повышенным содержанием серы) рекомендуется сокращать интервал замены масла. С точки зрения состава масла управлять интервалами замены можно за счет варьирования присадок и базовых масел. Примером могут служить результаты испытания моторного масла по методу Daimler Oxidation Test (см. рис. 4), который позволяет имитировать окислительные процессы в процессе эксплуатации.

Рис. 4. а – изменение кинематической вязкости; б – степень окисления масла после 168 ч испытания

Окислительная стабильность складывается из двух факторов – оптимального пакета присадок и используемых базовых масел. Так, рецептура на основе базовых масел I и II групп с пакетом 2 обеспечивает самую низкую степень окисления масла и отсутствие прироста кинематической вязкости, а замена в той же рецептуре пакета 2 пакетом 1 или смеси базовых масел базовым маслом I группы приводит к увеличению степени окисления в два и более раза и резкому увеличению кинематической вязкости. Моторное масло также должно обладать нейтрализующими и диспергирующими свойствами; запас этих свойств обеспечивается достаточным количеством присадок – детергентов и дисперсантов.

Таким образом, увеличение интервалов замены масла с точки зрения его состава – один из основных способов сокращения TCO. И, напротив, несоблюдение рекомендаций по замене масла, его недостаточный исходный эксплуатационный ресурс приводят к повышенному износу агрегатов и увеличению рисков их капремонтов и, следовательно, простоя техники.

Расход масла на угар и способы его регулирования

Расход масла на угар зависит от конструкции и состояния двигателя, режима его работы, вязкости масла, свойств базовых компонентов и баланса присадок. Один из связанных с ним показателей – испаряемость по методу Ноака (NOACK). Как правило, в ряду масел одной вязкости для группы II и выше испаряемость нормируется на уровне не выше 7-9% (см. табл.), однако, как показывает практика, фактическое значение может сильно варьироваться от типа базового масла, производителя и даже партии.

Особенно это актуально в связи с усугублением ситуации с производством нефтепродуктов и базовых масел, вызванным повреждением НПЗ и нефтехимических предприятий. Повышенный угар не только увеличивает затраты на долив, но и может сигнализировать об износе цилиндропоршневой группы ДВС, и игнорирование проблемы повышает риск преждевременного капитального ремонта агрегата.

Примеры характеристик базовых масел Г руппа масла Испаряемость по методу Ноака, %, не более I (РФ) 15 (типичное 13) II (РФ) 7 (типичное 5,2) III (РФ) 8 (типичное 4,9) IV (РФ) 9 (типичное 6) IV (Китай) 8 (типичное 6,9)

Влияние противоизносных присадок, базовых масел и их вязкости на расход топлива

Снижение расхода топлива за счет химического состава масел достигается, как правило, тремя путями:

использованием модификаторов трения (за счет снижения потерь мощности на трение);

использованием синтетических базовых масел с высокой смазывающей способностью;

использованием маловязких базовых масел.

Доказанная топливная экономичность, по разным оценкам, составляет от 1 до 3%. Использование маловязких энергосберегающих масел эффективно в том случае, если это предусмотрено конструкцией двигателя (как правило, бензиновых).

В противном случае положительный эффект, который должен достигаться за счет снижения потерь на внутреннее трение масла (вязкость), будет нивелироваться недостаточной толщиной масляной пленки между поверхностями трения и повышенным износом деталей ДВС.

Возвращаясь к интервалам замены масел, стоит добавить, что несоблюдение рекомендаций производителей техники или применение несоответствующих по качеству и физико-химическим показателям масел могут повысить расход топлива на 5-10 % за счет роста сопротивления в двигателе (рост вязкости, накопление продуктов окисления и износа).

Износ и простои

Все перечисленные факторы так или иначе связаны с состоянием двигателя и напрямую влияют на скорость его износа, ресурс, затраты на ремонт и убытки от простоя техники. Это отражают статистические данные исследования Edelman Intelligence (по заказу Shell, 395 респондентов в 8 странах).

Согласно данным, причинами 6 из 10 незапланированных простоев техники стали неправильный подбор (59%) или неверное применение (60%) смазочных материалов. При этом 32% компаний оценили ущерб от простоев более чем в $100 000 за три года, а каждая пятая – свыше $250 000. При этом компания Shell зафиксировала $139 млн задокументированной экономии у своих клиентов за 2011- 2015 годы только за счет оптимизации используемых смазочных материалов.

Заключение

Брендовое топливо с МФП и правильно подобранное моторное масло дают автопарку возможность экономить за счет поддержания чистоты топливной системы, снижения расхода топлива и защиты двигателя. Выгоду оценивают по стоимости километра пробега с учетом цены продуктов, обслуживания, ремонта и простоев. Основа расчета – подтвержденный результат на конкретной технике. Компания «Капрон» разрабатывает присадки для топлив и масел, проверяя все решения на практике с подтверждением результатов: снижение расхода топлива и эксплуатационных затрат, увеличение ресурса агрегатов и повышение их надежности, оптимизация стоимости владения автомобилями и специальной техникой.