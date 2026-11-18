Натрий-ионные источники энергии: преимущества и недостатки

Недавно экспертизу «За рулем» прошли несколько бюджетных бустеров, которые сравнили с дорогостоящим пускачом гибридного типа и небольшим натрий-ионным мото­циклетным аккумулятором. Какое устройство оказалось самым эффективным и ка выбрать недорогой малогабаритный бустер (он же пускач) в помощь аккумулятору, мы рассказали тут.

Как известно, бустеры‑пускачи бывают двух видов: аккумуляторные и конденсаторные. А существуют ли натрий-ионные пускачи (Na-ion)?

На данный момент технология в стадии активного развития, однако по ней производят в основном аккумуляторы. Серийных компактных бустеров такого типа пока что нет.

Принцип работы натрий-ионных источников энергии схож с литий-ионными, но в качестве носителей заряда вместо ионов лития в них используют более крупные и тяжелые ионы натрия. Катод обычно изготавливают из слоистых окислов марганца, железа или никеля, анод – из твердого углерода. Электролит – раствор натриевой соли.

НОВЫЙ ВЫПУСК «ЗА РУЛЕМ» Закажите на одном из маркетплейсов: OZON, WB или Яндекс Маркет

Достоинством таких аккумуляторов является морозостойкость (до –40 °C), долговечность (до 5000 зарядно-разрядных циклов), повышенная эксплуатационная безопасность и экологичность производства.

Недостатки – более низкая плотность энергии по сравнению с литиевыми аналогами и более медленная зарядка.

На сегодня основная область их применения – стационарные системы хранения энергии, электропогрузчики, а также источники бесперебойного питания.

Большой тест аккумуляторных батарей — по этой ссылке.