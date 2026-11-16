Зимой пригодится: выбираем недорогой малогабаритный бустер в помощь аккумулятору

Пусковые устройства для двигателя: сравнительный тест и советы по использованию

Казалось бы, еще вчера мы недоверчиво крутили в руках коробочки с парой коротеньких проводов, увенчанных зажимами-«крокодилами». В то, что такая фитюлька сможет крутануть стартер под стать штатной АКБ, верилось с трудом.

Однако коробочки, как правило, действительно помогали пускать двигатели машин, чьи родные батареи оказывались разряженными.

С годами разнообразие подобных устройств стало заметным – их называют бустерами, джамп-стартерами или пускачами.

Для экспертизы мы приобрели несколько бюджетных бустеров – результаты испытаний относятся именно к этим образцам изделий. В качестве свадебных генералов взяли дорогостоящий пускач гибридного типа и… небольшой мото­циклетный аккумулятор.

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Что внутри?

Основных разновидностей бустеров‑пускачей две – аккумуляторные и конденсаторные.

Наиболее популярны аккумуляторные – по сути, химические источники тока, применяемые в смартфонах и прочих гаджетах. В основе, как правило, литий-ионные (Li-Ion) или литий-полимерные (Li-Pol) аккумуляторы. Такой бустер может сохранять свой заряд подобно АКБ – на протяжении недель и даже месяцев.

Конденсаторные бустеры в идеале должны использоваться именно так: быстренько подзарядил их любым доступным способом, дотащил до своей машины, пустил мотор – и всё! Мы назвали это беспроводной передачей энергии…

Основной недостаток – боязнь экстремальных температур. На жаре возможны вздутие корпуса и даже возгорание, а на морозе они часто неработоспособны (не заряжаются и не выдают заявленный ток). Кроме того, не любят долгого пребывания в разряженном состоянии.

Конденсаторные пускачи не боятся температурных аномалий. Их можно хранить в разряженном виде, быстро подзаряжая непосредственно перед использованием – например, от соседней машины. Но их саморазряд априори выше, чем у литиевых.

Внутрь «автомобильного пускового устройства» лучше не заглядывать – кустарщина… Но работает хорошо!

Внутри пускачей обычно находится повышающий преобразователь напряжения (step-up converter). Он позволяет подзаряжать их от низковольтных источников с напряжением порядка 5 В – например, от зарядников для ­смартфонов.

ВРЕДНАЯ КОРОБОЧКА Часть бустеров оснащают небольшой коробочкой перед зажимами-«крокодилами». Это – блок коммутации, он же – «умные клеммы». Его задача – обеспечить «дуракоустойчивость» бустера, защиту от короткого замыкания и переполюсовки. Иногда есть кнопка «bypass» для прямой подачи напряжения на клеммы. Как правило, ключевые элементы блока – силовое реле, плата управления, а также индикация. Почему коробочку не размещают внутри бустера? Считается, что так безопаснее: в частности, от перегретых диодов может пострадать литиевая батарея.

Как проверяли?

С редакционного Ларгуса мы сняли рабочую батарею и установили вместо нее старую АКБ, разряженную до 7,5 В. Этим мы исключили надежду на то, что она как-то восстановится и будет содействовать работе стартера.

Толстые пусковые провода забавно смотрятся на фоне крошечной батареи. Но это работает. А вот с тоненькими проводками ничего бы не вышло: вся энергия перешла бы в тепло.

Затем отключили бензонасос, что дало возможность сопоставлять энергоемкость разных бустеров по длительности проворачивания коленвала. Литиевые пускачи предварительно заряжали от внешнего источника. Конденсаторные устройства пытались подзаряжать от разряженной подкапотной батареи, но, если это не помогало, прибегали к помощи внешних источников.

Понятно, что для постоянного использования емкости мотоциклетной батареи будет ­недостаточно. Но как временный вариант – годится!

Мотоциклетную натрий-ионную батарею предварительно зарядили от обычного зарядного устройства. А безымянное «автомобильное пусковое устройство», в котором кроме конденсаторов ничего не было, перед испытаниями зарядили от штатной батареи Ларгуса, снятой с машины.

Результаты и размышления

Подзаряд конденсаторных пускачей от разряженной до 7,5 В батареи идет, но очень медленно. Мы прождали примерно четверть часа, пока один из пускачей зарядился от севшей батареи с начальных 20% заряда до 50%. В итоге махнули рукой и подзарядили его от нормальной АКБ. В общем, надеяться завести мотор с пустой батареей и пустым бустером не стоит .

Практика показала, что сильно разряженная штатная АКБ только мешает работе бустеров. А вот без нее они, как правило, справляются.

Устройству DEF-X7 Swiftteon выступить успешно помешал его же блок коммутации – крутить стартер оно отказалось, однако после подсоединения проводов в обход этого блока выдало хорошую попытку длительностью 4 с.

Наличие разряженной до 7,5 В батареи не помогало пускачам, а мешало – она «брала всё на себя».

Данные, приведенные в итоговой таблице, в итоге соответствуют работе пускачей при полностью отключенной штатной АКБ.

ИЗБАВИТЬСЯ ОТ АКБ Примерно 40 лет назад журнал «Изобретатель и рационализатор» опубликовал статью «Следующий шаг – снимаем аккумулятор», поселившую смуту в умах автовладельцев. Предлагалось вместо дефицитной и громоздкой штатной АКБ использовать… конденсаторы! Однако шумиха вскоре улеглась: быстро выяснилось, что мало-мальски подходящих конденсаторов на тот момент в СССР не было. Да и без АКБ всё равно не обойтись: высокий саморазряд конденсаторов не позволяет это сделать.

Бустеры — участники испытаний «За рулем»

Voltera X1 Примерная цена 2300 ₽

У этого аккумуляторного пускача работа не задалась: сработал бендикс и – отбой. Наличие многорежимного фонаря впечатления не скрасило.

Не рекомендуем. Jump Starter Model 29B Примерная цена 2000 ₽

В активе аккумуляторного бустера – три попытки по 4 секунды каждая. Мотор ­обязан пуститься. Инструкция, к сожалению, англоязычная, ну да ладно, разобрались.

Пользоваться можно. Super Capacitor Jump Starter SC12 SPKSTAR Примерная цена 7500 ₽

Этот конденсаторник выдал самую ­продолжительную попытку пуска среди бустеров – аж 6 секунд. Инструкция довольно заумная, однако за хороший результат это можно простить.

Пользоваться можно.

DEF-X7 Swiftteon Примерная цена 3500 ₽

Устройство заявлено как «умный пусковой аккумулятор с компрессором и фонарем». Указано время полной зарядки – около 5 часов. Проворачивать стартер согласилось только после того, как к нему подключили зажимы-«крокодилы» без блока коммутации от другого пускача. Длительность работы – 4 секунды: исправный мотор должен за это время пуститься.

Не рекомендуем. Автомобильное пусковое устройство Примерная цена 7000 ₽

Безымянная, самая «хулиганская» конструкция, смахивающая на самоделку, содержит в себе только шесть конденсаторов с прикрепленными к ним пусковыми проводами с зажимами-«крокодилами». Похоже, именно простота, доведенная до крайности, позволила этому устройству вращать коленвал аж 10 секунд – рекорд среди пускачей в нашей выборке.

Рекомендуем.

Nai12–10–300 BMS Натрий-ионная стартерная аккумуляторная батарея мотоциклетная

Примерная цена 9300 ₽

Взять в компанию пускачей полноценную натрий-ионную батарею, пусть и небольшую, заставило любопытство. Крошечная по аккумуляторным меркам коробочка вращала стартер на протяжении 30 секунд и могла бы дольше – мы просто пожалели стартер. Это намного больше, чем выдали все остальные пускачи вместе взятые. Главный недостаток – неудобство подключения: нужна возня с подсоединением купленных отдельно пусковых ­проводов. Но она того стоит.

Рекомендуем. Berkut Specialist JSC‑600 Гибридное конденсаторное пусковое устройство

Примерная цена 33 000 ₽

Гибридное устройство призвано объединять скорость зарядки конденсаторов (2–3 мин) и универсальность резервной литий-полимерной батареи (заряжается за 5–6 ч). Есть яркий фонарь с режимами белого света, SOS и стробоскопа. После блужданий по инструкции нам удалось получить попытку пуска длительностью 4 с. Однако в целом гибридная схема показалась странной. Возить устройство зимой в багажнике нельзя: для батареи нужна положительная температура. А по дизелям есть оговорка: пускать мотор с предварительным подогревом свечей без участия штатной АКБ устройство не способно. Цена – оглушительная.

Не рекомендуем.

Вердикт

Из семи конкурсантов нам совсем не понравились три. Еще два при должной сноровке использовать можно. А лучше всего проявили себя изделия, которые и бустерами-то назвать нельзя – малогабаритная АКБ и простейшее устройство в виде набора конденсаторов солидной емкости.

Мотоциклетная батарея Nai12–10–300 BMS – малогабаритная, легкая и в принципе какое-то время может использоваться вместо штатной батареи: наш Ларгус охотно покатался с ней по окрестностям.

Что до простенького девайса, названного «Автомобильное пусковое устройство», то оно лишено всяких заумностей и честно работает в режиме, который мы назвали «беспроводная передача энергии». Зарядил дома или от соседа, тут же пустил свою машину и поехал. Ломаться в нем фактически нечему. Да здравствует простота?

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