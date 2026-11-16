Почему электромобиль экологичнее, чем многие думают?

Михаил Колодочкин: Карбоновый след электрокара меньше, чем у автомобиля с ДВС

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Правильно ли считать электромобили экологичным транспортом, если они в конечном итоге требуют сжигать тот же уголь?

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Ответ эксперта

Михаил Колодочкин, «За рулем»:

– Я считаю, что правильно. Если автомобиль с ДВС, сжигающий бензин или дизтопливо, портит экологию всегда, то электромобиль потребляет электричество, которое вырабатывалось разными путями – в том числе благодаря возобновляемым источникам энергии (ВИЭ).

Сегодня доля таких источников в мировом энергобалансе достигла 34,3% и превысила долю угля (33,1%). Поэтому вероятность «неэкологичности» электромобиля существенно ниже, чем у автомобиля.

При этом многое зависит от региона использования электромобилей. Наиболее благоприятная ситуация в Норвегии, где почти всю электроэнергию вырабатывают ВИЭ – гидроэлектростанции (около 90%) и ветрогенераторы. В Исландии основу составляют геотермальные источники и гидроэнергетика.

А вот в Ливии или Саудовской Аравии спокойно сжигают нефть, в Китае – уголь. Поэтому экологичность электромобилей имеет сильно выраженный географический оттенок.

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