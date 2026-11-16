Как правильно выбрать моторное масло с запасом прочности под топливо Евро-3

До 1 июля 2027 года в России разрешен бензин пониженного экологического класса «Евро-3».

Главное отличие такого топлива от привычного стандарта «Евро-5» — в содержании серы: в бензине третьего экокласса ее концентрация может быть до 15 раз выше — 150 мг/кг против базовых 10 мг/кг. Основную нагрузку от сгорания такого топлива забирает на себя моторное масло. Разбираем, почему так происходит и как защитить двигатель.

Фото: Фредерик Прошассон

Что происходит под капотом

При сгорании топлива сера превращается в диоксид серы. Часть его продолжает окисляться дальше на горячих поверхностях, взаимодействуя с водяным паром, и образует серную кислоту, которая приводит к образованию отложений на деталях двигателя.

Чем больше серы в баке, тем больше продуктов окисления серы образуется — и в выхлопной системе, и на стенках цилиндров, и в картере двигателя. При этом водитель не почувствует подвоха после выезда с АЗС.

«Эффект от применения топлива Евро-2 и Евро-3 всегда накопительный и растянут во времени. Автомобиль не выйдет из строя сразу после заправки, однако повышенная химическая нагрузка внутри агрегатов постепенно сокращает ресурс деталей. Именно поэтому важно работать на опережение и уделять особое внимание качеству обслуживания и подбору моторного масла», — рассказал «За рулем» руководитель сервисного направления ГК «Рольф» Никита Архипов.

Что такое щелочное число

Главным защитным барьером против серной кислоты выступает моторное масло — точнее, заложенная в него способность нейтрализовать кислоты и мыть двигатель изнутри. В технической документации она обозначается как TBN (Total Base Number), или щелочное число.

Щелочное число — это «иммунитет» и запас выносливости смазочного материала. С каждым сожженным литром высокосернистого бензина Евро-3 этот запас тает быстрее, чем на стандартном топливе Евро-5. Как только щелочной резерв иссякает (в лабораториях критическим моментом считается пересечение с кислотным числом — Total Acid Number или TAN), масло перестает бороться с кислотой и удерживать продукты окисления — в двигателе начинает расти слой отложений.

На глаз или по масляному щупу потерю щелочного резерва определить невозможно. Надежный способ подстраховаться — изначально заливать масло с высоким стартовым запасом щелочного числа.

Для защиты мотора можно использовать синтетическое масло G-Energy F Synth EC 5W-30.



Это всесезонный полнозольный состав, рецептура которого рассчитана на эксплуатацию при переменном качестве топлива, в том числе с повышенным содержанием серы.



Масло обладает оптимальными фрикционными свойствами и относится к категории энергосберегающих. Оно помогает снизить потери на трение и сделать более эффективным расход топлива в большинстве современных европейских и азиатских автомобилей.



Помимо высокого щелочного запаса в G-Energy F Synth EC 5W-30 работает усиленный состав, отвечающий за чистоту мотора:



• Детергенты на основе кальция (или магния) нейтрализуют кислоты на горячих деталях и не дают образовываться нагару на поршнях.



• Дисперсанты захватывают мельчайшие частицы сажи и загрязнений, удерживают их во взвешенном состоянии (не давая оседать в виде шлама) и доставляют прямиком в масляный фильтр, откуда они удаляются при плановом ТО.

Критерии выбора

Если взять в руки канистру в магазине, вряд ли можно найти на этикетке заветную цифру щелочного числа (TBN) — производитель указывает эти данные в листе технической документации на официальном сайте. Однако понять, что перед вами «выносливое» масло с высоким запасом моющих свойств, можно по международным стандартам и маркировкам, указанным на упаковке.

«Чтобы обезопасить мотор при регулярном использовании топлива Евро-3, нужно выбирать полнозольные масла — на этикетке или в описании они могут обозначаться как Full SAPS, — объясняет эксперт по моторным маслам G-Energy компании «Газпромнефть – смазочные материалы» Константин Облащиков. — У таких составов изначально высокое щелочное число — обычно от 9 до 12 и более единиц (мг КОН/г). Это позволяет им дольше сохранять защитные свойства даже в агрессивной среде высокосернистого топлива. При этом необходимо обязательно сверяться с руководством по эксплуатации авто. В некоторых современных двигателях требуются масла Mid или Low SAPS, в таком случае применение масла Full SAPS может привести к дорогостоящему ремонту».

Фото: Ден Бушковский

Как минимизировать риски при использовании Евро-3

Используя моторное масло с увеличенным запасом моющих свойств, можно перевести вопрос характеристик бензина в категорию полностью контролируемых процессов. Вот какие правила следует соблюдать, если вы вынуждены периодически заправлять автомобиль топливом Евро-3:

- Ориентируйтесь на максимальный запас моющих свойств в рамках допуска вашего авто: если рекомендации автопроизводителя это позволяют, отдайте предпочтение полнозольным маслам с маркировкой Full SAPS и классом вязкости по ACEA A3/B4 или A5/B5. При условии точного соблюдения рекомендованной вязкости по SAE.

- Сократите интервал замены: поскольку обычный водитель не делает лабораторных проб и не видит, когда щелочной резерв подошел к концу, сработайте на опережение. При регулярном использовании Евро-3 даже полнозольное масло (Full SAPS), а тем более средне- и малозольные составы Mid и Low SAPS (используются в авто с сажевыми фильтрами и чувствительными катализаторами), рекомендуется менять до 2 раз чаще.

- Выбирайте моторное масло от надежного бренда с полным циклом производства. В отличие от «блендеров», которые закупают сырье у разных поставщиков и смешивают готовые компоненты, крупные предприятия полного цикла опираются на собственные производственные мощности. Это позволяет не зависеть от посредников и гарантирует, что физико-химические свойства и качество масла будут стабильными от партии к партии.

Своевременное обслуживание и осознанный выбор смазочных материалов помогают снизить негативный эффект от топлива переменного качества, поддержать ресурс двигателя и смежных систем на стабильно высоком уровне.