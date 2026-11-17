Выбираем лучший большой кроссовер — выигрываем новую Ладу!
Вовсю идет народное голосование, которое мы проводит в рамках самой престижной автомобильной премии России – Гран-при «За рулем» 2026-2027.
Что ж, кратко напомним главное: это ежегодная премия с розыгрышем настоящих новых автомобилей в финале голосования – и в этом году мы вручим кому-то из наших участников новенький кроссовер Lada Azimut, только готовящийся выйти на авторынок. Если хотите стать обладателем нашумевшей новинки, нижеследующая информация – для вас!
Как получить шанс стать обладателем нового автомобиля? Это просто: достаточно проголосовать за лучшие по вашему мнению новинки российского авторынка в анкете голосования. Вот как все будет выглядеть.
ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2026-2027 Проголосуйте за лучшие автомобили на российском рынке, получите шанс выиграть LADA Azimut. УЧАСТВУЮ!
Отправляетесь в анкету и оставляете свой голос за понравившиеся новинки российского авторынка – всего таковых набралось 48, и для удобства мы разбили их на 11 классов. В помощь всем, кто участвует в опросе, – обширные материалы с сайта «За рулем», которые подготовили наши авторы, – смотрите по ссылкам ниже.
Давайте для примера пробежимся по классу средних/больших кроссоверов – тут мы собрали сразу семь новых моделей, появившихся на рынке:
Здесь, как и во многих других классах, наблюдаем пеструю компанию из китайских брендов и новых российских прокси-марок – с явным преобладанием последних. Что ж, советуем потренироваться в голосовалке прямо под публикацией, а затем – обязательно перейти по ссылке в основное голосование!
Голосование проходит с 1 по 30 ноября. Розыгрыш автомобиля будет проведен в онлайн-формате 16 декабря 2026 года. А результаты Гран-при мы опубликуем на нашем сайте и в январском выпуске журнала «За рулем», уже в 2027 году. При голосовании обязательно оставьте свои контакты – надо же нам будет найти счастливчика!
Вперед, выбирать лучшие автомобили!
НОМИНАНТ ГРАН-ПРИ
Автомобиль из этой публикации может выиграть самую престижную автомобильную премию России – ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ», если вы ПРОГОЛОСУЕТЕ за него.
Голосование проходит с 1 по 30 ноября 2026 г.
Все подробности о конкурсе собраны в специальном разделе на нашем сайте.
- Номинанты Гран-при «За рулем»
- Партнеры Гран-при «За рулем»
- Главный приз
- Победитель, получивший автомобиль в прошлый раз.