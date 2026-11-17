Гран-при «За рулем»: в 2026 году в РФ появилось 7 средних и больших кроссоверов

Вовсю идет народное голосование, которое мы проводит в рамках самой престижной автомобильной премии России – Гран-при «За рулем» 2026-2027.

Что ж, кратко напомним главное: это ежегодная премия с розыгрышем настоящих новых автомобилей в финале голосования – и в этом году мы вручим кому-то из наших участников новенький кроссовер Lada Azimut, только готовящийся выйти на авторынок. Если хотите стать обладателем нашумевшей новинки, нижеследующая информация – для вас!

Как получить шанс стать обладателем нового автомобиля? Это просто: достаточно проголосовать за лучшие по вашему мнению новинки российского авторынка в анкете голосования. Вот как все будет выглядеть.

ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2026-2027 Проголосуйте за лучшие автомобили на российском рынке, получите шанс выиграть LADA Azimut. УЧАСТВУЮ!

Отправляетесь в анкету и оставляете свой голос за понравившиеся новинки российского авторынка – всего таковых набралось 48, и для удобства мы разбили их на 11 классов. В помощь всем, кто участвует в опросе, – обширные материалы с сайта «За рулем», которые подготовили наши авторы, – смотрите по ссылкам ниже.

Давайте для примера пробежимся по классу средних/больших кроссоверов – тут мы собрали сразу семь новых моделей, появившихся на рынке:

Volga К50, 238 л.с., полный привод Москвич М90, 200 л.с., полный привод

Changan CS75 Plus, 235 л.с., полный привод Changan CS75 Pro, 147-181 л.с., передний привод

Esteo MX, 197 л.с., полный привод Nordcross 001, 254 л.с., полный привод

Tenet T9, 245 л.с., полный привод

Здесь, как и во многих других классах, наблюдаем пеструю компанию из китайских брендов и новых российских прокси-марок – с явным преобладанием последних. Что ж, советуем потренироваться в голосовалке прямо под публикацией, а затем – обязательно перейти по ссылке в основное голосование!

Голосование проходит с 1 по 30 ноября. Розыгрыш автомобиля будет проведен в онлайн-формате 16 декабря 2026 года. А результаты Гран-при мы опубликуем на нашем сайте и в январском выпуске журнала «За рулем», уже в 2027 году. При голосовании обязательно оставьте свои контакты – надо же нам будет найти счастливчика!

Вперед, выбирать лучшие автомобили!

НОМИНАНТ ГРАН-ПРИ Автомобиль из этой публикации может выиграть самую престижную автомобильную премию России – ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ», если вы ПРОГОЛОСУЕТЕ за него.



Голосование проходит с 1 по 30 ноября 2026 г.

Все подробности о конкурсе собраны в специальном разделе на нашем сайте.