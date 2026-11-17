Кроссовер Hyundai Kona из параллельного импорта – детальный обзор

О кроссовере Hyundai Kona мы уже рассказывали, но c 2023 года выпускается автомобиль нового поколения – он прибавил в габаритах и цене. А в ощущениях?

Удобная мощность

Отрадно, что в гамме остался двухлитровый атмосферный мотор на 150 сил: можно проскочить по вменяемым ставкам утильсбора. А значит, поставщики готовы не только найти в Корее интересующий вариант для вас, но и держат некоторый склад уже завезенных в Россию машин.

В Корее подобный автомобиль стоит от 1,8–1,9 млн рублей в прямом пересчете по курсу – столько просят за машину в исполнении Inspiration («Вдохновение») с электропакетом, полным набором ассистентов водителя и прочими плюшками. Во Владивосток автомобиль плывет на пароме, там проходит таможенное оформление, лабораторию с выдачей СБКТС и получает электронный ПТС.

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Последний нужно проверить. К примеру, у автомобиля, приехавшего на наш тест, ошибочно указали другой мотор – 1.6 турбо. Пришлось вносить изменения, благо в электронном ПТС это сделать проще, чем в бумажном.

Hyundai Kona. Цена в России от 3 200 000 ₽

Все официальные процедуры добавляют к стоимости машины примерно 1,2 млн рублей, из которых 100 тысяч надо отдать брокеру. Контейнер по железной дороге до Москвы или Казани обойдется в 200 тысяч рублей. Итого – 3,5 млн рублей «под ключ».

Двухлитровый двигатель Smartstream – такой же, как на поставлявшихся к нам ­официально Элантрах седьмого поколения.

За машину с 200‑сильным турбомотором 1.6 и роботом готовьте на миллион больше: это уже другая группа ставок утильсбора. Зато такая Kona будет с полным приводом.

Знакомая атмосфера

Связка двухлитрового атмосферника и вариатора хороша. Острой сердечной недостаточности не ощущается, а не самый впечатляющий на фоне турбомоторов крутящий момент компенсируется грамотной работой вариатора.

В медиасистеме нет русского языка, хотя и без этого интерфейс понятный. Можно подключить смартфон через Android Auto или Apple CarPlay. Двухзонный климат-контроль с нормальными кнопками и своим дисплеем на новом ­автомобиле. Так можно было?

Панель с экранами огибает рабочее место водителя.

В Hyundai перешли на подрулевой селектор с поворотным торцом. Паркинг включается торцевой кнопкой.

Это тот же клиноцепной вариатор, что стоял на кроссовере Kia Seltos, официально продававшемся в России. Среди плюсов – гидротрансформатор, а не пакет сцеплений.

Но пробуксовок и грязи вариатор всё равно боится, и уезжать далеко от ровных дорог не стоит, да и дорожный просвет в 170 мм уверенности не добавляет.

И штатной защиты снизу нет, хотя подходящие «железки» делают даже у нас.

Нет проблем и с расходниками: двухлитровый мотор и платформа K3 – общие с «седьмой» Элантрой. Даже если каких-то позиций не окажется в наличии в конкретном магазине, нынешние сервисы доставки быстро решат этот вопрос. Есть не только оригинальные запчасти, но и много аналогов.

K‑POP На рынке есть и другие корейские паркетники – причем созданные и для рынка Китая. Hyundai Mufasa чуть крупнее Коны, но обходится дороже из-за неудачной мощности двухлитрового мотора (160 л. с.) и, как следствие, высокого утильсбора. Ближе по цене Kia Sportage Ace для китайского рынка. Переднеприводный кроссовер построен на платформе Hyundai ix35 второго поколения. Китайский Sportage также подводит мощность в 161 силу, из-за чего более простая модель стоит столько же, что и «чистокровная» Kona. Hyundai Mufasa Kia Sportage Ace

Жесткий характер

В отличие от иных «китайцев» и мимикрировавших под них новых «нашемарок», Kona достойно стоит на скоростной трассе и послушно следует за поворотами руля, всегда нагруженного необходимой обратной связью.

Единения с машиной добавляет эргономика: организация места водителя четко дает понять, кто тут главный, недостатка в регулировках чего-либо нет. А сколько физических клавиш!

Багажник по объему – как на привычной нам Крете. Отделка жестким пластиком – не самая долговечная.

Hyundai во всех смыслах ощущается настоящим – чувствуется, что сначала проектировался автомобиль «в железе» и лишь потом салон нашпиговали экранами и запихнули в машину радары с камерами. А не наоборот, как это порой ощущается у некоторых «китайцев».

Расплата за управляемость – «асфальтовая» плавность хода. Подвеска жестко отрабатывает как мелочь, так и серьезные неровности. Отчасти это можно списать на 19‑дюймовые колеса с низкопрофильными шинами, но у «китайцев» бывают и более крупные, не столь беспокоящие.

Удивительно, что даже на абразивном асфальте шум не бьет по ушам – но на этом экземпляре объективную картину искажает дополнительная шумоизоляция, сделанная хозяином уже после привоза машины.

Альтернативное замещение

Двухлитровая Hyundai Kona второго поколения – достойная альтернатива китайским кроссоверам. За 3,5 млн рублей можно смотреть на Geely Cityray или Tenet Plus L6, а можно – на насто­ящий корейский Hyundai.

Конечно, у официальных конкурентов есть заводская гарантия, но опыт нынешних странных времен показывает, что зачастую дилерская работает не хуже. А зная Hyundai и проверенные агрегаты, можно надеяться, что она не понадобится.

Весь металл оцинкован, а толщина краски составляет 110–120 мкм. Не выдающийся результат, но и не провальный.

Отличная альтернатива «китайцам» Цена

Hyundai Kona

Длина / ширина / высота / база, мм 4350 / 1825 / 1590 / 2660

4350 / 1825 / 1590 / 2660 Объем багажника, л 466

466 Снаряженная масса, кг 1300

1300 Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1999 см³, 149 л. с. при 6200 об/мин, 180 Н·м при 4500 об/мин

бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1999 см³, 149 л. с. при 6200 об/мин, 180 Н·м при 4500 об/мин Трансмиссия передний привод, CVT

передний привод, CVT Топливо / запас топлива, л АИ‑95 / 47

АИ‑95 / 47 Расход топлива городской / загородный / смешанный цикл, л/100 км 8,4 / 6,8 / 7,7

Благодарим Сергея Скитева за предоставленный автомобиль.

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