Проверка кузова б/у машины перед покупкой: 5 мест, где прячется коррозия
Разбираемся, где на популярных бюджетных авто прячется ржавчина. Какие врожденные слабые места, к примеру, у Лады Гранты, Hyundai Solaris и Renault Duster? И сможет ли человек без опыта автоподбора выбрать хорошую машину с пробегом, полагаясь только на толщиномер?
Миф о «всевидящем» толщиномере
Начнем с истины: толщиномер не ищет коррозию. Он измеряет толщину лакокрасочного покрытия (ЛКП) и показывает, где машину перекрашивали. Для новичка это одновременно и мощный инструмент, и ловушка.
С наступлением холодов и после первой зимы коррозия на «бюджетниках» проявляется там, где металл был плохо защищен с завода. Толщиномер покажет «норму» на заводской краске, но не увидит ржавчину, которая уже началась под ней или в скрытой полости. Ультрафиолетовая лампа помогает искать следы подкраски и потеки, но не заменяет осмотр швов и стыков.
Перепады температур и реагенты вносят свою лепту: влага, попадающая в микротрещины, замерзает и расширяет их. Но основа проблемы – естественный износ и слабая антикоррозийная защита, которая просто стала видна.
Где появляется коррозия
Lada Granta: тонкий слой и голый металл
Лала Гранта — чемпион по скорости появления ржавчины среди бюджетных машин. Многочисленные очаги появляются уже через 5–6 лет, а на самых уязвимых частях толщина ЛКП не превышает 100 мкм.
Где смотреть в первую очередь
1. Пороги. На машинах до середины 2014 года краска наносилась едва ли не на голый металл – она отпадает, и коррозия идет изнутри.
2. Капот и кромка крыши над лобовым. Сколы от камней быстро превращаются в рыжие точки.
3. Крышка багажника и рамка ветрового стекла. Сварные швы и стыки панелей – типичные очаги.
4. Дверные проемы. Резинки протирают краску до металла.
5. Колесные арки. Пескоструйка с дороги быстро снимает слабое ЛКП.
Hyundai Solaris: оцинковка – не панацея
Hyundai Solaris первого поколения в целом стойче к коррозии, но есть нюансы. Кузов оцинкован не полностью: крыша сделана из стали без цинка, и именно там чаще всего появляются первые очаги.
Где смотреть
1. Крыша. Особенно у машин, которые зимой стояли под открытым небом.
2. Кромка над лобовым стеклом. Сколы здесь не спешат ржаветь, но если запустить – придется красить.
3. Зона личинки замка на двери багажника (хэтчбек). Краска вспучивается именно там – известная болячка.
4. Зона крепления накладки крышки багажника (седан). Единственное уязвимое место, которое отмечали еще на относительно свежих машинах.
5. Держатели дворников. Набухание краски и последующая ржавчина – встречается на возрастных экземплярах.
Renault Duster: стойкий кузов, но есть «слабые звенья»
Renault Duster в целом неплох для бюджетника: оцинковка всех наружных панелей и щедрый слой мастики снизу реально работают. Даже на первых экземплярах ржавчина не спешит. Но есть места, где коррозия всё же начинается.
Где смотреть
1. Дверные проемы. Уплотнители дверей с годами протирают краску до металла – особенно на порогах.
2. Под накладкой на двери багажника. Планка стирает краску, и под ней начинается коррозия.
3. Порог в проеме багажника. Не прикрыт накладкой, повреждается от вещей.
4. Задние арки и двери. Пескоструйка от дороги снимает краску – владельцы советуют сразу клеить прозрачную плёнку.
5. Кромки капота и крыши. Акриловая краска (без металлика) быстро мутнеет и обрастает сколами.
Толщиномер и УФ-лампа
Толщиномер полезен, если вы понимаете заводские диапазоны. На Гранте «норма» на большинстве панелей – около 80–100 мкм. Если прибор показывает 200–300 мкм, панель перекрашена, еще больше – шпаклевана. Это маркер аварийного прошлого, но не маркер коррозии.
УФ-лампа помогает увидеть следы подкраски (они светятся иначе) и потеки. Но на бюджетниках с их тонким ЛКП и следами эксплуатации вы рискуете принять за «перекрас» обычный скол, залитый краской из баллончика во дворе. Без опыта это не приговор, а повод присмотреться внимательнее.
Что реально работает без опыта: глаза и пальцы. Простучите пороги костяшкой – глухой звук под слоем краски означает ржавчину изнутри. Проведите пальцем по кромкам дверей и капота: шершавость под краской – это начинающаяся коррозия. Загляните под резинки уплотнителей – там, где краска стерта до металла, ржавчина появится первой.
Какие бывают недочеты по кузову
- Отказаться от покупки: сквозная ржавчина на порогах или силовых элементах, вспученная краска на крыше или капоте (означает, что процесс уже пошел под ЛКП), следы свежей подкраски в зонах, которые обычно не страдают от сколов (это маркер аварии или маскировки ржавчины).
- Можно поторговаться: поверхностная ржавчина на кромках дверей или капота, потертости от уплотнителей в проемах. Это лечится локальной подкраской или пленкой, но требует внимания.
- Можно отложить: мелкие сколы на кромке крыши Соляриса или на капоте Дастера, если металл под ними не рыжий. Duster с его оцинковкой прощает сколы дольше, чем Гранта.
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