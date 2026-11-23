Эксперт Хлебушкин объяснил, как правильно оценить кузов автомобиля с пробегом

Разбираемся, где на популярных бюджетных авто прячется ржавчина. Какие врожденные слабые места, к примеру, у Лады Гранты, Hyundai Solaris и Renault Duster? И сможет ли человек без опыта автоподбора выбрать хорошую машину с пробегом, полагаясь только на толщиномер?

Миф о «всевидящем» толщиномере

Начнем с истины: толщиномер не ищет коррозию. Он измеряет толщину лакокрасочного покрытия (ЛКП) и показывает, где машину перекрашивали. Для новичка это одновременно и мощный инструмент, и ловушка.

С наступлением холодов и после первой зимы коррозия на «бюджетниках» проявляется там, где металл был плохо защищен с завода. Толщиномер покажет «норму» на заводской краске, но не увидит ржавчину, которая уже началась под ней или в скрытой полости. Ультрафиолетовая лампа помогает искать следы подкраски и потеки, но не заменяет осмотр швов и стыков.

Перепады температур и реагенты вносят свою лепту: влага, попадающая в микротрещины, замерзает и расширяет их. Но основа проблемы – естественный износ и слабая антикоррозийная защита, которая просто стала видна.

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Где появляется коррозия

Lada Granta: тонкий слой и голый металл

Лала Гранта

Лала Гранта — чемпион по скорости появления ржавчины среди бюджетных машин. Многочисленные очаги появляются уже через 5–6 лет, а на самых уязвимых частях толщина ЛКП не превышает 100 мкм.

Где смотреть в первую очередь

1. Пороги. На машинах до середины 2014 года краска наносилась едва ли не на голый металл – она отпадает, и коррозия идет изнутри.

2. Капот и кромка крыши над лобовым. Сколы от камней быстро превращаются в рыжие точки.

3. Крышка багажника и рамка ветрового стекла. Сварные швы и стыки панелей – типичные очаги.

4. Дверные проемы. Резинки протирают краску до металла.

5. Колесные арки. Пескоструйка с дороги быстро снимает слабое ЛКП.

Hyundai Solaris: оцинковка – не панацея

Hyundai Solaris

Hyundai Solaris первого поколения в целом стойче к коррозии, но есть нюансы. Кузов оцинкован не полностью: крыша сделана из стали без цинка, и именно там чаще всего появляются первые очаги.

Где смотреть

1. Крыша. Особенно у машин, которые зимой стояли под открытым небом.

2. Кромка над лобовым стеклом. Сколы здесь не спешат ржаветь, но если запустить – придется красить.

3. Зона личинки замка на двери багажника (хэтчбек). Краска вспучивается именно там – известная болячка.

4. Зона крепления накладки крышки багажника (седан). Единственное уязвимое место, которое отмечали еще на относительно свежих машинах.

5. Держатели дворников. Набухание краски и последующая ржавчина – встречается на возрастных экземплярах.

Renault Duster: стойкий кузов, но есть «слабые звенья»

Renault Duster в целом неплох для бюджетника: оцинковка всех наружных панелей и щедрый слой мастики снизу реально работают. Даже на первых экземплярах ржавчина не спешит. Но есть места, где коррозия всё же начинается.

Renault Duster

Где смотреть

1. Дверные проемы. Уплотнители дверей с годами протирают краску до металла – особенно на порогах.

2. Под накладкой на двери багажника. Планка стирает краску, и под ней начинается коррозия.

3. Порог в проеме багажника. Не прикрыт накладкой, повреждается от вещей.

4. Задние арки и двери. Пескоструйка от дороги снимает краску – владельцы советуют сразу клеить прозрачную плёнку.

5. Кромки капота и крыши. Акриловая краска (без металлика) быстро мутнеет и обрастает сколами.

Толщиномер и УФ-лампа

Толщиномер полезен, если вы понимаете заводские диапазоны. На Гранте «норма» на большинстве панелей – около 80–100 мкм. Если прибор показывает 200–300 мкм, панель перекрашена, еще больше – шпаклевана. Это маркер аварийного прошлого, но не маркер коррозии.

УФ-лампа помогает увидеть следы подкраски (они светятся иначе) и потеки. Но на бюджетниках с их тонким ЛКП и следами эксплуатации вы рискуете принять за «перекрас» обычный скол, залитый краской из баллончика во дворе. Без опыта это не приговор, а повод присмотреться внимательнее.

Что реально работает без опыта: глаза и пальцы. Простучите пороги костяшкой – глухой звук под слоем краски означает ржавчину изнутри. Проведите пальцем по кромкам дверей и капота: шершавость под краской – это начинающаяся коррозия. Загляните под резинки уплотнителей – там, где краска стерта до металла, ржавчина появится первой.

Какие бывают недочеты по кузову

Отказаться от покупки: сквозная ржавчина на порогах или силовых элементах, вспученная краска на крыше или капоте (означает, что процесс уже пошел под ЛКП), следы свежей подкраски в зонах, которые обычно не страдают от сколов (это маркер аварии или маскировки ржавчины).

сквозная ржавчина на порогах или силовых элементах, вспученная краска на крыше или капоте (означает, что процесс уже пошел под ЛКП), следы свежей подкраски в зонах, которые обычно не страдают от сколов (это маркер аварии или маскировки ржавчины). Можно поторговаться: поверхностная ржавчина на кромках дверей или капота, потертости от уплотнителей в проемах. Это лечится локальной подкраской или пленкой, но требует внимания.

поверхностная ржавчина на кромках дверей или капота, потертости от уплотнителей в проемах. Это лечится локальной подкраской или пленкой, но требует внимания. Можно отложить: мелкие сколы на кромке крыши Соляриса или на капоте Дастера, если металл под ними не рыжий. Duster с его оцинковкой прощает сколы дольше, чем Гранта.