Эксперт Хлебушкин объяснил, сколько минут нужно прогревать двигатель современного авто

Морозное утро. Вы садитесь в ледяную машину, заводите мотор и… стоите. Пять минут, десять, пока стрелка температуры не дрогнет. Пора признаться: эта привычка родом из прошлого века, и современному мотору она не всегда помогает. Может даже навредить.

Что происходит с маслом на холостых оборотах

Главный аргумент сторонников долгого прогрева — «пусть масло разойдется». Логично: на морозе оно густеет и плохо прокачивается. Но вот незадача: на холостых оборотах масляный насос работает вполсилы. Давление низкое, циркуляция масла медленная. Мотор не прогревается равномерно, а детали изнашиваются быстрее.

Современные синтетические масла сохраняют текучесть даже при −30 °C. Им не нужно 10 минут, чтобы добраться до всех каналов. Достаточно нескольких секунд, чтобы система заполнилась, и можно начинать движение.

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Если у вас турбомотор

После длительной стоянки турбина холодная, как и остальные детали. На холостых оборотах давление в системе минимальное, а турбина продолжает вращаться (пусть и без нагрузки). В результате подшипники скольжения работают на «голодном пайке» дольше, чем нужно. Итог — задиры на валу, увеличение люфта и утечки масла через уплотнения .

Длительный прогрев на холостых не «греет турбину» — он держит ее в режиме минимальной смазки . Правильный алгоритм для турбомотора: завелся, подождал 30–60 секунд, пока обороты упадут с прогревочных 1500 до привычных 800–1000, и поехал. Первые пару километров — без фанатизма, не выше 2000 оборотов.

Турбина гораздо быстрее прогреется от выхлопных газов в движении, а не от стояния на месте.

Чем еще вреден долгий прогрев

Нагар. На холостых двигатель работает на обогащенной смеси. Топливо сгорает не полностью, оставляя липкий нагар на клапанах, свечах и поршнях. Особенно страдают моторы с прямым впрыском.

На холостых двигатель работает на обогащенной смеси. Топливо сгорает не полностью, оставляя липкий нагар на клапанах, свечах и поршнях. Особенно страдают моторы с прямым впрыском. Расход топлива. Зимой прогрев на месте — это бессмысленная трата топлива, которое в этом году в дефиците. Плюс возможный штраф за стоянку с работающим двигателем в жилой зоне более 5 минут (в Москве и Петербурге — до 3000 рублей).

Нагар на клапанах опасен тем, что мешает клапану плотно закрываться и отдавать тепло, из-за чего падает компрессия, возникает детонация и в итоге клапан может прогореть.

Как правильно заводиться в мороз

Подготовка (если машина долго стояла): выключите фары, печку, обогревы. На механике выжмите сцепление — так стартеру легче крутить.

Запуск: не давите на газ. Современный ЭБУ сам подберет смесь. Крутите стартер не дольше 10 секунд, между попытками — пауза 30 секунд.

Прогрев: 30–60 секунд на месте (пока обороты не упадут). Затем — движение в спокойном темпе. Двигатель прогреется быстрее и равномернее, чем на холостых.

Чего не делать: не греть открытым огнем (сжечь машину — легко), не лить «быстрый старт» во впуск (возможны детонация и разрушение поршней), не крутить стартер бесконечно (посадите аккумулятор и зальете свечи).

Итог

Долгий прогрев — это как лечить простуду антибиотиками «на всякий случай». Вроде заботишься о здоровье, а на деле вредишь. Современному мотору нужна не длительная работа на холостых оборотах, а бережное движение. Достаточно одной минуты после запуска, потом — плавно поехали. И турбина скажет спасибо, и кошелек тоже.