Минпромторг РФ: с 1 декабря 2026 г. возобновляются госпрограммы льготного автокредитования

До 1 декабря 2026 года госпрограммы льготного автокредитования были на паузе в течение двух месяцев.

Пересчитываем выгоду, которую можно получить от этой схемы – с учетом изменившихся по ходу года цен.

Какие автомобили можно купить с господдержкой

Для машин с бензиновым и дизельным двигателем действуют ограничения: стоимость не более 2 млн рублей, производство на территории России, уровень локализации производства не менее 2500 баллов (по методикам Минпромторга). Уточним: высшие (более дорогие) комплектации одной и той же модели могут не вписываться в эти условия.

Фактически это все модели Лада, УАЗ и ГАЗ (полной массой до 3,5 т) не дороже 2 млн рублей. Не совсем ясно положение УАЗ Патриот: по ноябрьскому заводскому прайсу цена базовой версии – 2 005 000 рублей.

Модель Заводская цена, руб. Цена с учетом скидки 20%, руб. Выгода, руб. Лада Гранта 850 000 680 000 170 000 Лада Веста 1 558 000 1 246 400 311 600 Лада Ларгус 1 587 000 1 269 600 317 400 Лада Нива Legend 1 199 000 959 200 239 800 Лада Нива Travel 1 343 000 1 074 400 268 600 УАЗ Хантер 1 800 000 1 440 000 360 000 УАЗ Буханка 1 720 000 1 376 000 344 000 Соболь Бизнес 1 926 000 1 540 800 385 200

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По электромобилям и гибридам список длиннее: Эволюты I-Jet, I-Joy, I-Sky и I-Space, Voyah Dream, Free и Passion, Москвич 3е, Амберавто А5, а также три модели бренда Eonyx.

Модель Заводская цена, руб. Цена с учетом скидки 35%, руб.* Выгода, руб. Evolute I-Sky 2 950 000 2 025 000 925 000 Evolute I-Joy 2 199 000 1 429 350 769 650 Evolute I-Space 2 749 000 1 824 000 925 000 Voyah Dream 7 990 000 7 065 000 925 000 Voyah Free 5 425 000 4 500 000 925 000 Voyah Passion 5 685 000 4 760 000 925 000 Москвич 3е 3 500 000 2 575 000 925 000 Амберавто А5 3 400 000 2 475 000 925 000 Eonyx City 990 000 643 500 346 500 Eonyx Cargo и P ickup 850 000 552 500 297 500

* Максимально возможная скидка – 925 тысяч рублей.

Кому доступно льготное автокредитование

Условия остались прежними. Право на скидку при покупке нового автомобиля имеют определенные категории граждан. В их числе медицинские работники и работники образования, служащие в государственных учреждениях, участники и ветераны СВО, люди с инвалидностью, покупатели электромобилей и некоторые другие. В ходу остаются программы «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль».

Действующие скидки:

20% стоимости автомобиля – по основной программе для машин с бензиновыми и дизельными двигателями (25% для покупателей из Дальневосточного федерального округа);

стоимости автомобиля – по основной программе для машин с бензиновыми и дизельными двигателями (25% для покупателей из Дальневосточного федерального округа); 10% – по программе «Семейный автомобиль» для семей с двумя и более несовершеннолетними детьми;

– по программе «Семейный автомобиль» для семей с двумя и более несовершеннолетними детьми; 35% , но не более 925 тысяч рублей – при покупке электромобиля или гибрида российского производства;

, но не более 925 тысяч рублей – при покупке электромобиля или гибрида российского производства; 40% – для участников СВО, получивших ранения, при покупке машины с ручным управлением.

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