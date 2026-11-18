Льготный автокредит с 1 декабря: полный список машин и реальные цены со скидкой
До 1 декабря 2026 года госпрограммы льготного автокредитования были на паузе в течение двух месяцев.
Пересчитываем выгоду, которую можно получить от этой схемы – с учетом изменившихся по ходу года цен.
Какие автомобили можно купить с господдержкой
Фактически это все модели Лада, УАЗ и ГАЗ (полной массой до 3,5 т) не дороже 2 млн рублей. Не совсем ясно положение УАЗ Патриот: по ноябрьскому заводскому прайсу цена базовой версии – 2 005 000 рублей.
Модель
Заводская цена, руб.
Цена с учетом скидки 20%, руб.
Выгода, руб.
Лада Гранта
850 000
680 000
170 000
Лада Веста
1 558 000
1 246 400
311 600
Лада Ларгус
1 587 000
1 269 600
317 400
Лада Нива Legend
1 199 000
959 200
239 800
Лада Нива Travel
1 343 000
1 074 400
268 600
УАЗ Хантер
1 800 000
1 440 000
360 000
УАЗ Буханка
1 720 000
1 376 000
344 000
Соболь Бизнес
1 926 000
1 540 800
385 200
По электромобилям и гибридам список длиннее: Эволюты I-Jet, I-Joy, I-Sky и I-Space, Voyah Dream, Free и Passion, Москвич 3е, Амберавто А5, а также три модели бренда Eonyx.
Модель
Заводская цена, руб.
Цена с учетом скидки 35%, руб.*
Выгода, руб.
Evolute I-Sky
2 950 000
2 025 000
925 000
Evolute I-Joy
2 199 000
1 429 350
769 650
Evolute I-Space
2 749 000
1 824 000
925 000
Voyah Dream
7 990 000
7 065 000
925 000
Voyah Free
5 425 000
4 500 000
925 000
Voyah Passion
5 685 000
4 760 000
925 000
Москвич 3е
3 500 000
2 575 000
925 000
Амберавто А5
3 400 000
2 475 000
925 000
Eonyx City
990 000
643 500
346 500
Eonyx Cargo и P ickup
850 000
552 500
297 500
* Максимально возможная скидка – 925 тысяч рублей.
Кому доступно льготное автокредитование
Условия остались прежними. Право на скидку при покупке нового автомобиля имеют определенные категории граждан. В их числе медицинские работники и работники образования, служащие в государственных учреждениях, участники и ветераны СВО, люди с инвалидностью, покупатели электромобилей и некоторые другие. В ходу остаются программы «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль».
Действующие скидки:
- 20% стоимости автомобиля – по основной программе для машин с бензиновыми и дизельными двигателями (25% для покупателей из Дальневосточного федерального округа);
- 10% – по программе «Семейный автомобиль» для семей с двумя и более несовершеннолетними детьми;
- 35%, но не более 925 тысяч рублей – при покупке электромобиля или гибрида российского производства;
- 40% – для участников СВО, получивших ранения, при покупке машины с ручным управлением.
Обзор выгодных предложений от банков в 2026
ВТБ – автокредит наличными
Без первоначального взноса. Сумма кредита: от 300 000 руб. до 10 000 000 руб. Срок кредита: от 1 года до 7 лет.
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Автокредит или денежный кредит под залог автомобиля. Заявка онлайн. Без подтверждения дохода. Кредит на карту или курьером.
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