Эксперт Хлебушкин объяснил, каким маслом кормить моторы зимой

Первый снег, первый гололед и… первый утренний запуск «натужно». Знакомая симфония? Разбираемся, почему двигатель подводит с первыми холодами, что в этом виновата не только вязкость масла и как отличить безобидный шум при работе мотора от приговора.

Миф о «зимнем износе»

Сам по себе мороз не убивает двигатель. Но есть нюанс. С наступлением холодов масло густеет. Оно теряет текучесть, становится плотнее. И если летом изношенный мотор еще как-то «терпел» жидкую масляную пленку, то на морозе она и вовсе не успевает создаваться – масло стекает в картер быстрее, чем поднимается к трущимся парам. Любой увеличенный зазор, который был незаметен летом, проявляется угарлм и стуком. Это не поломка «от мороза», а следствие износа.

Перепады температур вносят свою лепту: конденсат, попадающий в масло, эмульгирует и снижает его свойства. Но основа проблемы – естественный износ, который просто стал слышен.

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Скрип и стук: где граница «можно ездить»

Первый звук, который вы услышите в ноябре, скорее всего, будет не стуком, а «шуршанием» на холодную. Это гидрокомпенсаторы или цепь «поют» на еще не прокачанном масле. Шум на холодную – это еще не приговор, а сигнал: масло потеряло текучесть, но еще работает.

Стук – другая история. Если звук глухой, «размытый», появляется после прогрева на холостых — это может быть износ гидрокомпенсаторов или фазовращателей на жидком масле. Если стук резкий, металлический, особенно при запуске в мороз, – проверяйте давление масла.

Когда сразу в сервис? Сильный стук на горячую, давление масла ниже нормы, сизый дым из выхлопной, угар больше литра на тысячу километров пробега. В этом случае движение лучше прекратить и обратиться на сервис.

Как проверить без визита на сервис

Тест на угар. Замерьте уровень масла сразу после замены и через тысячу километров. Если ушло больше 500 мл без подтеков – жидкое масло перестало держать пленку, пора «погуще».

Замерьте уровень масла сразу после замены и через тысячу километров. Если ушло больше 500 мл без подтеков – жидкое масло перестало держать пленку, пора «погуще». Тест на давление. Если есть манометр, проверьте давление на прогретом холостом ходу. Просевшая стрелка – маркер того, что масло не справляется с изношенными зазорами.

Если есть манометр, проверьте давление на прогретом холостом ходу. Просевшая стрелка – маркер того, что масло не справляется с изношенными зазорами. Тест на холодный пуск. В мороз стартер должен крутить уверенно. Если двигатель схватывает с трудом, возможно, для вашего климата подойдет масло с меньшим индексом вязкости.

Еще один маркер – пятна масла на двигателе. Потек сальник – значит, избыточное давление в картере, которое часто возникает на густом масле в изношенном моторе.

5W-30 или 5W-40: в чем разница и какое масло подойдет на зиму?

Ключевое отличие масел с индексом 5W-30 от 5W-40 – вязкость при рабочей температуре. Оба масла ведут себя одинаково зимой (до —30 °C), но «сороковка» гуще в прогретом моторе под нагрузкой. Именно поэтому для изношенного мотора она часто предпочтительнее.

Если более жидкое при рабочей температуре 5W-30 быстрее прокачивается, снижает сопротивление и экономит топливо, то 5W-40 при нагреве образует более прочную и стабильную масляную пленку на деталях.

С пробегом детали изнашиваются, и зазоры между ними (например, между поршнем и цилиндром) увеличиваются. Масло 5W-30 в таких условиях просто не успевает создать достаточное давление и «сбегает» через увеличенные зазоры, что приводит к масляному голоданию и угару. Более густое 5W-40 компенсирует этот износ, создает более толстую пленку, которая заполняет увеличенные зазоры и защищает от контакта «металл по металлу», снижает расход на угар, так как густое масло хуже испаряется и меньше проникает в камеру сгорания и поддерживает давление в системе, что критично для старых насосов.

В каких случаях следует сменить вязкость масла

Менять вязкость сразу: если угар выше 500 мл на 1000 км, стучат гидрокомпенсаторы на горячую, давление масла проседает. Переход на 5W-40 или 0W-40 в этом случае – не «костыль», а осознанный шаг.

Можно отложить (но аккуратно): если угар небольшой, мотор работает тихо – не трогайте вязкость. Современные 5W-30 на качественной синтетической базе защищают лучше, чем дешевая «сороковка» на минералке.

Вердикт

Илья Хлебушкин, редактор «За рулем»:

– Стук при работе двигателя в ноябре– это не «мороз убил мотор».

Шум на холодную– терпимо, стук на горячую– нужна диагностика. Сильный стук с угаром и сизым дымом– немедленно в сервис.

И да, перед первыми холодами полезно просто проверить уровень и цвет масла в двигателе.