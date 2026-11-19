Эксперт Канунников рассказал историю создания полноприводного ИЖ-2126

Полноприводный ИЖ-2126 собирали во множестве версий и комплектаций. Но совсем не от хорошей жизни.

Наш ответ Quattro

Идея, конечно, была интересная. В 1980-х – начале 1990-х многие зарубежные фирмы начали делать полноприводные автомобили на базе стандартных. Трансмиссией с приводом на обе оси оснащали самые разные модели: от компактов до представительских седанов. А ведь у нас единственным автомобилем с приводом на все колеса и комфортабельным кузовом была Нива. Правда, уже не только короткая трехдверная, но и пятидверная с удлиненной базой. Но Нивами выбор и ограничивался.

Схема полноприводного ИЖ-2126 Ода

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Поэтому в середине 1990-х, когда отечественные заводы и расплодившиеся тюнинговые фирмы получили возможность строить те автомобили, которые считали нужными, тема полного привода стала для них очень важной.

А ведь полноприводную версию ИЖ-2126, тогда по имени Орбита, задумывали еще на старте проекта. Ведь сделать полноприводным автомобиль классической компоновки с продольным силовым агрегатом относительно несложно. Но в непростые для завода 1990-е у предприятия до версии с двумя ведущими осями руки не доходили. Зато нашлись у ижевской тюнинговой фирмы Норма-Авто.

Полноприводная Ода 4х4 демонстрировала очень приличную проходимость

Первый автомобиль оснастили двигателем Hyundai мощностью 130 л.с. и коробкой передач от Toyota RAV4. Такой ИЖ-2126 развивал 180 км/ч. Но машину, используя детали ВАЗ-2108, оснастили и дисковыми тормозами на всех колесах. Клиренс такой Оды был всего лишь 145 мм – явно не внедорожный.

Но главное: иностранный силовой агрегат делал автомобиль очень дорогим. Российские покупатели, интересующиеся полноприводными машинами (а таких было очень много), ждал другого.

Полноприводная Ода с двигателем Hyundai фирмы Норма-Авто

Будь проще!

Вариант с двигателем ВАЗ-21084 рабочим объемом 1,6 л и мощностью 84 л.с. был демократичней. Мотор, естественно, поставили продольно и соединили со стандартной для Оды омской пятиступенчатой коробкой передач. Раздаточная коробка не имела понижающей передачи. Зато машину оснастили самоблокирующимся межосевым дифференциалом.

Ранний самый простой вариант ИЖ-2126-060

Но и такой автомобиль был не совсем тем, что мог заинтересовать более или менее массового покупателя, который хотел машину с большим дорожным просветом, понижающей передачей и, конечно, демократичной ценой. То есть некий аналог Нивы по внедорожным возможностям, но с кузовом обычного легкового автомобиля. На подобные конструкции Норма-Авто и направила основные усилия.

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