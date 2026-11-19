Читатель «За рулем» предложил гигиеничный вариант мусоросборника в машину

Даже в современных автомобилях не предусмотрены емкости для мусора.

А он появляется неминуемо — в виде упаковок продуктов, пустых пачек от сигарет и тому подобного. Возможно, поэтому на обочинах трасс так много мусора.

Предлагаю простой способ устроить в салоне пакет для мусора, который легко удалить по мере наполнения. Потребуется канцелярский зажим и подходящий пакет.

Пакет для мусора закрепляется в салоне автомобиля канцелярским зажимом.

А. Пучков, Пензенская область.

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