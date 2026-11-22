Клипсы перестали держать обшивку? Вот как это исправить — копеечный способ
Читатель «За рулем» усилил крепление обивки капота с помощью самодельных шайб
На автомобиле Mitsubishi Lancer X «родные» клипсы перестали держать внутреннюю обивку капота из-за увеличения отверстий.
Я использовал тонкие пластиковые кружки с отверстиями – например, от крышек аэрозольных баллончиков.
Держится обивка отлично.
Р. Габсабиров, Татарстан.
Приз автору совета – набор автохимии Carville Racing.
Тонкие пластиковые «шайбы» под клипсами обивки капота.
Благодаря им обивка держится отлично.
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- О том, как применить клипсы салона для фиксации ковриков на полу, рассказано тут.
- «За рулем» можно читать и в MAX