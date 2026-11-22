Читатель «За рулем» усилил крепление обивки капота с помощью самодельных шайб

На автомобиле Mitsubishi Lancer X «родные» клипсы перестали держать внутреннюю обивку капота из-за увеличения отверстий.

Я использовал тонкие пластиковые кружки с отверстиями – например, от крышек аэрозольных баллончиков.

Держится обивка отлично.

Р. Габсабиров, Татарстан.

Приз автору совета – набор автохимии Carville Racing.

Тонкие пластиковые «шайбы» под клипсами обивки капота. Благодаря им обивка держится отлично.

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О том, как применить клипсы салона для фиксации ковриков на полу, рассказано тут.