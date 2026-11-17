Кроссоверы Москвич М70 начали перевозить пассажиров в LOFT TAXI в Москве и Московской области

Кроссоверы Москвич М70, представленные в тарифе «Комфорт +», начали перевозить пассажиров в Москве и Московской области. Новая модель пополнила автопарк компании LOFT TAXI, став одним из первых примеров использования Москвич М70 в сегменте таксомоторных перевозок. Автомобили уже работают на городских маршрутах, а профессиональные водители делятся впечатлениями от их дизайна, динамики и комфорта.

LOFT TAXI – лицензированный таксопарк, осуществляющий пассажирские перевозки в Москве и Подмосковье. Компания сотрудничает с брендом «Москвич» и продолжает расширять свой автопарк за счет автомобилей отечественной марки.

Для работы в такси были выбраны кроссоверы Москвич М70 с турбированным бензиновым двигателем объемом 1,5 литра мощностью 150 л. с. и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Такое сочетание обеспечивает уверенную динамику и комфортное управление автомобилем в условиях интенсивного городского движения.

Особое внимание в Москвич М70 уделено комфорту водителя и пассажиров. Просторный салон с колесной базой 2765 мм обеспечивает удобство посадки и выхода из автомобиля с достаточным пространством для ног пассажиров второго ряда, а закрытые пороги защищают одежду от загрязнений в плохую погоду. Двухзонный климат-контроль позволяет создавать комфортные условия в салоне, а продуманная эргономика и современное оснащение делают поездки приятными как на коротких городских маршрутах, так и на более продолжительных расстояниях.

Профессиональные водители уже положительно оценили новую модель. Среди главных преимуществ они отмечают привлекательный внешний вид, уверенную динамику и топливную экономичность. По первым наблюдениям, расход топлива составил 6,7 литра на 100 километров. Интерес к автомобилю проявляют и другие сотрудники таксопарка, желающие оценить его возможности в повседневной работе.

«Москвич М70 сразу привлек внимание наших водителей своим дизайном. Первые впечатления от эксплуатации положительные: автомобиль уверенно ведет себя на дороге, демонстрирует хорошую динамику, а расход топлива приятно удивил. Среди водителей уже сформировалась очередь из желающих попробовать новую модель в работе. При этом мы оцениваем автомобиль не только с точки зрения водителя, но и с позиции пассажира: просторный салон, удобная посадка и комфорт во время движения имеют для нас не меньшее значение», – отметил Мясищев Андрей Дмитриевич, генеральный директор LOFT TAXI.

«Для нас сотрудничество с LOFT TAXI – это возможность показать, как Москвич М70 проявляет себя в условиях ежедневной эксплуатации. В такси особенно важны комфорт пассажиров, удобство работы водителя и экономичность автомобиля. Мы ценим доверие партнера и обратную связь от профессионалов: она помогает нам лучше понимать потребности корпоративных клиентов. Рассчитываем, что это сотрудничество будет развиваться»,– отметил Денис Петрунин, советник генерального директора АО МАЗ «Москвич».

Выход Москвич М70 на линии такси расширяет присутствие новой линейки бренда в сегменте корпоративных и коммерческих перевозок. Сочетание динамических характеристик, современного оснащения и комфорта для пассажиров делает модель перспективным решением для интенсивной эксплуатации в условиях большого города.