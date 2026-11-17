Тест шести нейросетей для покупки автомобиля с пробегом

Представьте, у вас есть 1,5 млн рублей на автомобиль с пробегом, но нет знакомого автоэксперта, который поможет с выбором. Можно ли поручить эту задачу нейросети? Мы проверили, насколько хорошо ИИ справляется с подбором машины, оценкой ее состояния и оформлением покупки.

Для эксперимента выбрали ChatGPT, DeepSeek, GigaChat, Google AI Mode и две версии Алисы AI – в приложении и в Поиске. Шести нейросетям дали пять одинаковых заданий, охватывающих путь от выбора модели до оформления сделки. Ответы сравнили между собой и проверили, насколько рекомендации пригодятся реальному покупателю.

Какую машину можно купить за 1,5 млн рублей

Начали с выбора автомобиля. Нужен надежный седан или кроссовер с автоматической коробкой передач. Бюджет ограничили в 1,5 млн рублей. От ассистентов ждали три модели с ценами и объяснением выбора.

Большинство предложили знакомые варианты – Kia Rio, Hyundai Creta и Skoda Rapid. Алиса AI в Поиске, например, рекомендовала Rapid с атмосферным двигателем 1,6 литра и шестиступенчатым автоматом. Похожие модели она назвала и в приложении.

Алиса AI в Поиске, подбор автомобилей с пробегом за 1,5 млн рублей

Но не все рекомендации строго укладывались в бюджет. DeepSeek предложил Mazda CX-5 и Toyota Corolla с диапазонами цен до 1,55-1,6 млн рублей. ChatGPT указал для Hyundai Creta верхнюю границу в 1,55 млн, хотя предупредил, что цены ориентировочные. У обеих версий Алисы AI также встречались примеры машин дороже установленного лимита.

GigaChat выбрал более крупные Toyota Camry, Hyundai Tucson и Kia Sportage, уложившись в бюджет. А Google AI Mode вместо трех отдельных моделей предложил несколько вариантов, объединив Hyundai Solaris с Kia Rio, а Volkswagen Polo – со Skoda Rapid.

Получился неплохой список для начала поиска. Правда, подходящая модель еще не означает удачную покупку. Две машины одного года выпуска могут сильно различаться по состоянию, а названные нейросетями цены придется сверять с объявлениями.

Что выбрать — машину постарше или с большим пробегом

Следующая ситуация знакома многим покупателям. Есть два автомобиля одной модели, в одинаковой комплектации и по одной цене. Первый выпущен в 2017 году и проехал 70 тысяч километров, второй – в 2021-м, но уже с 150 тысячами на одометре. Какой выбрать?

ChatGPT и DeepSeek склонялись к более новому варианту. Последний предположил, что большой пробег может объясняться поездками по трассе. Google AI Mode пошел дальше и привел соотношение, согласно которому один трассовый километр по степени износа якобы соответствует 3-5 городским. При этом ассистент предположил, что старый автомобиль эксплуатировался преимущественно в городе, а новый – на трассе, хотя в задании таких сведений не было.

Звучит убедительно, но универсального коэффициента износа не существует. К тому же по одному пробегу невозможно определить, где и как использовалась машина.

Алиса AI в Поиске допустила, что более старый автомобиль с подтвержденным пробегом окажется выгоднее. В приложении она разобрала оба варианта без однозначного выбора. GigaChat, напротив, слишком уверенно связал большой пробег с коммерческой эксплуатацией.

Впрочем, нейросети напомнили о важной вещи. Возраст автомобиля и цифры на одометре еще не говорят о его реальном состоянии. Без истории обслуживания и диагностики выбрать лучший экземпляр не получится.

Можно ли узнать всю историю автомобиля по VIN

Теперь нужно проверить, не скрывается ли за привлекательным объявлением машина после серьезной аварии, с ограничениями или сомнительной историей.

Здесь нейросети оказались почти единодушны. Они рекомендуют проверить ДТП, залоги, регистрационные ограничения и пробег через государственные базы и коммерческие сервисы, включая «Автотеку».

ChatGPT предложил начать с официальных источников, а затем изучить подробный отчет. Алиса AI в Поиске также посоветовала сопоставлять данные нескольких сервисов.

Но GigaChat допустил неточность. Он представил сведения о владельцах и юридическом статусе как информацию, зашифрованную непосредственно в VIN. На самом деле идентификационный номер помогает найти записи об автомобиле, но не содержит всю историю его эксплуатации.

И даже если отчет оказался чистым, расслабляться рано. Не каждое ДТП попадает в доступные базы, поэтому осмотр кузова по-прежнему необходим.

Какие неисправности могут обойтись дороже всего

Допустим, с историей все в порядке. Но как понять, не потребует ли автомобиль дорогостоящего ремонта сразу после покупки?

Нейросетям предложили назвать пять серьезных неисправностей и объяснить, как их обнаружить. Большинство упомянули повреждения кузова, проблемы двигателя, коробки передач и электроники.

GigaChat обратил внимание на рывки при переключении передач, DeepSeek порекомендовал при подозрениях на износ мотора проверить компрессию и провести эндоскопию. ChatGPT выделил коррозию несущих элементов и неисправности тормозов, а Алиса AI в Поиске – посторонние звуки двигателя и следы кузовного ремонта.

Google AI Mode включил в список технических неисправностей измененные VIN-номера и криминальное прошлое машины. Опасность серьезная, только к техническим поломкам она не относится.

С таким списком уже можно ехать на осмотр и задавать мастеру правильные вопросы. Но определить причину неисправности по переписке с нейросетью все равно не получится.

Как правильно оформить покупку автомобиля

На последнем этапе попросили объяснить, как купить автомобиль у частного продавца, какие документы проверить, как передать деньги и когда зарегистрировать машину.

Большинство ассистентов подробно разобрали порядок оформления сделки, но не обошлось без устаревших рекомендаций.

Google AI Mode привел устаревшую информацию о сроках оформления ОСАГО. Ассистент указал, что после покупки автомобиля у нового владельца есть десять дней на оформление страховки. Однако с марта 2025 года это правило не действует. Теперь полис необходимо оформить до начала движения, при этом для регистрации автомобиля он больше не требуется.

Google AI Mode, ошибка со сроками ОСАГО

GigaChat также использовал устаревшие правила оформления покупки. Ассистент указал прежние госпошлины – 2000 рублей за выдачу автомобильных номеров и 500 рублей за СТС. Однако с сентября 2025 года эти суммы составляют 3000 и 1500 рублей соответственно за номера и бумажное свидетельство. Кроме того, GigaChat сообщил, что после покупки можно десять дней ездить без ОСАГО, хотя такая отсрочка уже отменена.

GigaChat, устаревшие госпошлины

ChatGPT и Алиса AI в Поиске верно указали основные правила регистрации и страхования. DeepSeek также подробно разобрал оформление сделки, рекомендовал проверить документы и юридическую историю автомобиля, а для передачи денег использовать банковский перевод.

В целом нейросети помогли разобраться с порядком оформления покупки, но некоторые рекомендации оказались устаревшими. Поэтому перед сделкой стоит дополнительно сверять требования законодательства с официальными источниками.

Сравнение результатов

Ассистент Что получилось лучше ChatGPT Проверка истории по VIN, разбор рисков покупки и правил оформления сделки DeepSeek Подбор моделей автомобилей, подробные рекомендации по технической диагностике GigaChat Подбор автомобилей в пределах бюджета, описание неисправностей двигателя и трансмиссии Google AI Mode Сравнение близких моделей автомобилей, рекомендации по проверке технического состояния Алиса AI в Поиске Подбор моделей с учетом особенностей агрегатов, проверка истории и правил оформления Алиса AI в приложении Подбор моделей с техническими рекомендациями, сравнение автомобилей разного возраста и пробега

Стоит ли полагаться на советы нейросетей

Нейросети неплохо справились с подготовкой к покупке. Они помогли определить круг подходящих моделей, разобраться в типичных неисправностях и составить список проверок. А вот там, где требовались актуальные цены, точные сведения об эксплуатации и знание законодательства, возникли сложности.

При этом некоторые ошибки непросто заметить. Ассистенты могут уверенно давать рекомендации, даже если им не хватает информации о конкретном автомобиле или они опираются на устаревшие правила.

Поэтому нейросеть вполне пригодится в роли консультанта, но принимать окончательное решение лучше после проверки истории автомобиля, диагностики и изучения действующих правил.

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