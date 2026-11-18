Kia Carnival 4- го поколения с пробегом — неисправности и ресурс

Минивэн Kia Carnival с индексом KA4 пришел на смену предыдущей модели YP в 2020 году. У нас его сборку в начале 2021 года наладили на калининградском заводе «Автотор».

Рестайлинг 2023 года освежил внешность и добавил опций, а после 2024 года машины завозят только по параллельному импорту.

Самый популярный мотор в России – турбодизель 2.2 TDi D4HE (194–202 л. с.). Альтернатива – бензиновый атмосферный 3.5 V6 G6DU (249–294 л. с., 332 Н·м). Официально не поставлялись, но единично встречаются бензиновые турбо-«четверки» 2.0 Т‑GDI G4NN (233–240 л. с.) и 1.6 T‑GDI (180 л. с.) в составе гибридной установки.

Минивэн построен на платформе Hyundai-Kia N3, привод – только передний. Восьмиступенчатый гидромеханический автомат A8LF положен всем версиям, кроме гибридной – у нее автомат шестиступенчатый.

Подвеска спереди независимая, McPherson, а сзади – многорычажка. Рулевое управление – с электроусилителем.

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Кузов и электроника

Kia Carnival четвертого поколения

Внешняя отделка под хром теряет лоск через 3–5 лет, мутнеет и вспучивается.

Низ дверей и облицовка порогов практично укрыты пластиком.

Коррозия первым делом заводится в сварных швах и возле точек сварки.

Лакокрасочное покрытие не из прочных, сколы и потертости появляются уже через пару-тройку лет. У самых первых экземпляров может вспучиваться краска на багажной двери и передней кромке крыши. На безаварийных экземплярах коррозия не атакует кузов, хотя ни одна из внешних деталей не защищена слоем цинка.

Сдвижные двери с электроприводом – своеобразный «расходник». Приводы с моторедуктором здесь живут не по пробегу, а по количеству циклов открывания. Направляющие требуют регулярной смазки, иначе начинают капризничать. Проверяйте обе двери по отдельности – ход должен быть плавным, без рывков и скрежета на финальном участке. Если дверь «доводит» себя с усилием – пора записываться в сервис. Также со временем заедает и перестает закрываться люк панорамной крыши. Электроника в целом надежна, но мелкие проблемы возникают. Сбоят парктроники. Гаснет подсветка наружных ручек передних дверей. Иногда беспокоит система бесключевого доступа – лечится перезагрузкой или обновлением программного обеспечения.

Агрегаты

Тормозная система надежна, но суппорты закисают, если не смазывать направляющие. Колодки спереди ходят 20–40 тысяч км, сзади – 50–80 тысяч. Тормозные диски для тяжелой машины маловаты, хватает ненадолго. Передние иногда приходится менять уже через 70–90 тысяч км.

Рычаги задней многорычажки служат в среднем 120 тысяч км. Амортизаторы и стойки стабилизатора выдерживают 100 тысяч км и больше.

В передней подвеске типа McPherson амортизаторы и опорные подшипники выдерживают 100–130 тысяч км. Стойки и втулки стабилизатора, ступичные подшипники – примерно столько же. Дешевые аналоги лучше не ставить – тяжелый минивэн их «убивает» быстро. Снизу необходима дополнительная антикоррозионная обработка: пластизоль нанесен с прорехами, не прикрыты и стыки деталей.

Трубки заднего контура кондиционера подвержены коррозии из-за летящей снизу грязи. Через 5–7 лет они могут прохудиться. Электрическая «рейка» обычно молчит до 120 тысяч км. Рулевые наконечники – до 100 тысяч км.

Салон

Салон собран аккуратно, материалы по большей части приятные, «сверчков» меньше, чем могло бы быть у большого однообъемника.

Иногда беспокоит медиасистема – лечится перезагрузкой или обновлением программного обеспечения.

Двигатели

Слабость радиаторов, часто текущих по стыкам пластика и алюминия после 80–120 тысяч км, присуща любому мотору. Но у каждого агрегата – свои «фирменные» болячки.

Дизель 2.2 – для тех, кто много ездит. Тяга, расход, ресурс до 350 тысяч км – всё это хорошо. Но мотор требует регулярного внимания.

Ременной привод ГРМ по заводскому регламенту обязан трудиться 240 тысяч км, но нередко сдается раньше – лучше профилактически менять через 100 тысяч км.

Дизель 2.2 TDi D4HE (194–202 л. с.)

Мотор очень чувствителен к дизтопливу: заправлялись где попало – получите закоксованные форсунки раньше срока. Форсунки «подгуливают» исподволь: сначала грубеет холодный запуск, потом появляется легкий дымок при разгоне, затем – стук на холостых.

Турбокомпрессор сигналит свистом на наддуве и запахом масла из выхлопной. Диагностика обязательна, ремонт – недешев.

Известны случаи, когда на пробеге около 150 тысяч км отказывал масляный насос – двигатель клинило. Угрозой является и маленькая сливная пробка в корпусе масляного фильтра. Ее иногда забывают поставить обратно или путают с фильтром. В результате пробка попадает в масляный канал и перекрывает поток масла. Двигатель выходит из строя.

Дизель страдает от загрязнения сажей, особенно при частой езде по городу. Замены и чистки системы рециркуляции отработавших газов EGR и сажевого фильтра – регулярные, как визиты к стоматологу.

Атмосферный бензиновый мотор V6 3.5 с распределенным впрыском конструктивно проще дизеля, без столь капризных форсунок, турбин и сажевых фильтров. Ресурс около 300 тысяч км. Если важнее предсказуемость, а не экономия на топливе, V6 предпочтительней.

Атмосферный бензиновый мотор V6 3.5 G6DU (249–294 л. с., 332 Н·м)

После 120–150 тысяч км может выразить недовольство применявшимся маслом и начать его подъедать. После 150–200 тысяч возможно растяжение цепи ГРМ.

Алюминиевый блок не любит высоких температур – перегрев часто приводит к капремонту.

Коробки передач

На Carnival устанавливались восьмиступенчатые автоматы A8LF1 (с мотором V6) и A8LF2 (с дизелем). Обе версии надежны, ресурс – около 300 тысяч км. Но при агрессивном вождении могут потребовать ремонта уже к 150–200 тысячам.

Главная слабость – гидротрансформатор. Уже к 60–100 тысячам км ослабевают витые пружины упорных пластин, упоры отлетают, и «бублик» начинает разваливаться. Следом страдают фрикционы блокировки. Симптомы: коробка начинает вести себя неадекватно. Если заметили – не тяните с ремонтом.

Продукты износа гидротрансформатора забивают масло, а следом страдает масляный насос – на валу появляются задиры. Масло в коробке загрязняется очень быстро – гидроблок может забиться уже к 100 тысячам км. Сама гидроплита живуча, ремонт обычно сводится к чистке и замене соленоидов.

Официально рекомендуется менять масло раз в 60 тысяч км, но лучше делать это чаще – хотя бы раз в 40 тысяч. Внешнего фильтра нет, фильтрующий элемент стоит только внутри и меняется при полной разборке. Частичная замена масла возможна самостоятельно – отработка сливается через отверстие в корпусе, свежее масло заливается до появления из уровневого отверстия в поддоне. Пластиковый поддон исполнен удачно и не коробится, в отличие от автоматов ZF.

Фрикционы двойного пакета выполнены по принципу мокрых сцеплений роботов – компактно, но без запаса прочности. В неидеальных условиях они буквально «горят». Программные настройки позволяют агрессивно разгонять непрогретую машину, но езда на холодном масле резко ускоряет износ. В холодную погоду лучше не давить педаль в пол минимум 10 минут, пока масло не прогреется до рабочих 60–70 °C.

Итог

Kia Carnival – тот вариант, когда дизельный мотор – не идеальный выбор. Лучше платить за топливо для бензинового мотора V6, чем за ремонт дизеля.

В любом случае имеет смысл выбирать машину с прозрачной историей, без коммерческого прошлого и с подтвержденным обслуживанием.

О неисправностях Subaru Forester 5-го поколения «За рулем» рассказывал ранее.

Благодарим компанию «Рольф» за предоставленный автомобиль.

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