Сравнение MRAP Dingo-3 4x4 и 6x6 с К-53949 «Феникс» и З-СТС «Ахмат»: шасси Mercedes-Benz Unimog против КАМАЗ

Вооруженные конфликты последних лет привели к повышению спроса на хорошо защищенные транспортные средства класса MRAP. Но мощную защиту не водрузить на хлипкую ходовую часть. Для подобных целей требуется выносливое шасси, способное уверенно возить изрядную массу.

Неудивительно, что платформой для большинства бронеавтомобилей служат грузовики. В Германии, например, носителем для MRAP выступает продукция компании Mercedes-Benz, точнее ее подразделения Defence Truck. У нас для аналогичных боевых машин чаще всего применяют шасси КАМАЗ. Сравним отечественную и немецкую продукцию на их базе.

Бронеавтомобиль Dingo-3 версии 6х6. Под камуфляжем незаметны особенности защиты бронекорпуса.

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Бундесвер с начала 2000-х использует бронеавтомобили семейства Dingo версий 1 и 2. Помимо Германии, эти MRAP производства компании KNDS Deutschland поставлялись в армии еще десятка стран, включая Украину.

В основе броневиков шасси Mercedes-Benz Unimog FGA-13. Но опыт локальных конфликтов потребовал модернизации, и в 2024 представлены опытные образцы, а в начале 2025 налажен серийный выпуск улучшенных боевых машин версии Dingo-3. Работы велись по трем основным направлениям: усиление защиты, увеличение грузоподъемности и мощности двигателей.

Двухосная базовая модель 4х4 построена на шасси Unimog FGA-14,5. У нее под капотом 6-цилиндровый турбодизель. Трансмиссия с постоянным полным приводом, блокировками дифференциалов, раздаткой с понижающей передачей и 6-ступенчатой автоматической коробкой.

Двухосный вариант Dingo-3. Хорошо видны накладные композитные панели, усиливающие защитные свойства бронекорпуса.

В основе трехосной модели 6х6 грузовик Unimog FGA-20. Трансмиссия сделана по тому же принципу. Двигатель – чуть более мощная версия 6-цилиндрового турбодизеля. Бронирование объявлено производителем как лучшее в классе, с внушительной противоминной защитой. Но цифр в открытом доступе нет. На деле имеем противопульную стойкость приблизительно 3 уровня по натовскому стандарту STANAG-4569 (бронебойная пуля патрона 7,62х51 мм). Умение противостоять подрывам не афишируется по вполне определенной причине.

Обитаемый модуль большинства современных MRAP выполнен в виде монокока с V-образным днищем, оптимальным с точки зрения противоминной защиты. Динго же такой капсулы не имеет. Его оснащение ограничивается бронированной ячейкой экипажа и десанта с V-образными экранами в нижней части автомобиля.

Трехосная модификация Dingo-3. Для входа/выхода десанта в корме бронеавтомобиля есть откидная аппарель с электроприводом.

Основные характеристики Dingo-3 4х4 (в скобках версии 6х6)

Габариты (длина, ширина, высота): 6600х2390х2850 (8050х2390х3000) мм.

Допустимая полная масса: 14,5 (20) тонн.

Полезная грузоподъемность: 2 (3,5) тонны.

Число мест: 8 (12) человек.

Мощность двигателя: 326 (353) л.с.

Максимальная скорость: 100 км/ч.

Запас хода: 800 км.

Российский бронеавтомобиль 4х4 носит название Феникс и индекс К-53949. С 2023 года его выпускает предприятие Ремдизель из Набережных Челнов. Боевая машина создана на узлах и агрегатах грузового КАМАЗа и является импортозамещенной версией предшественника – броневика Тайфун 53949.

Бронеавтомобиль К-53949 4х4 Феникс. Для входа/выхода служат две двери на каждом борту плюс еще одна в корме.

Двигатель – 6,7-литровый рядный турбодизель КАМАЗ-610.10. Коробка передач – 9-ступенчатая механическая, раздатка – двухступенчатая КАМАЗ-621 с блокируемым межосевым дифференциалом. Спереди и сзади – мосты плюс рессорная подвеска.

Корпус Феникса не возьмешь бронебойными пулями патрона 7,62х54 мм (3 уровень STANAG). Защиту можно усилить дополнительным комплектом вплоть до пуль патронов 12,7х108 мм (приблизительно 4 уровень STANAG). Противоминные свойства позволяют выдержать под днищем и колесами как минимум подрыв до шести килограммов в тротиловом эквиваленте (2а и 2b уровень STANAG).

Феникс оборудован опорно-поворотным кольцом для монтажа вооружения – в данном случае автоматического 30-мм гранатомета. Предусмотрены и щитки, защищающие стрелка от пуль и осколков.

Трехосный бронеавтомобиль колесной формулы 6х6 у нас тоже имеется. Полное название – З-СТС, имя собственное– Ахмат. Создан в предельно сжатые сроки на Ремдизеле весной 2022 года по заказу силовых структур. В качестве носителя используется практически серийное шасси грузовика КАМАЗ-5350.

З-СТС Ахмат. В представленной версии — собственное вооружение бронеавтомобиля – 7,62-мм пулемет Печенег.

Двигатель – стандартная V-образная «восьмерка» КАМАЗ-740.30-260 рабочим объемом 11 литров. Коробка передач – механическая 10-ступенчатая, раздаточная коробка – двухступенчатая КАМАЗ-621. Подвеска – рессорная.

З-СТС защитит экипаж от бронебойных пуль патрона 7,62х54 мм. Противоминная стойкость оценивается шестью килограммами в тротиловом эквиваленте.

Надо отметить, что оба отечественных защищенных автомобиля имеют характерные для MRAP V-образные днища обитаемых модулей. Такая форма служит для придания жесткости нижним листам и отклонения ударной волны при срабатывании взрывных устройств.

З-СТС Ахмат. С этого ракурса хорошо видна кормовая дверь для десанта и V-образная форма нижней части обитаемого модуля для лучшей противоминной защиты.

Основные характеристики бронеавтомобиля К-53949 4х4 (в скобках З-СТС 6х6)

Габариты: 7280 (с запасным колесом)х2550х3105 (8200х2550х3000) мм.

Допустимая полная масса: 16,9 (17,5) тонн.

Полезная грузоподъемность: 1,85 (2,87) тонны.

Число мест: 10 (10) человек.

Мощность двигателя: 350 (260) л.с.

Максимальная скорость: 100 (90) км/ч.

Запас хода: 1200 (1000) км.

Спору нет, Unimog – надежная машина с высокой проходимостью и хороший носитель для бронекорпусов. На его базе, помимо немецкого Dingo, сделано немало защищенных автомобилей и в других странах.

Но отвлечемся от магии бренда Mercedes-Benz: наш КАМАЗ – не хуже! Цифры тому подтверждение. Но есть и факты.

З-СТС стал боевой машиной военного времени. На проектирование ушло всего 25 дней. А потом только за два года от начала производства в войска было поставлено больше тысячи экземпляров! Для сравнения: сопоставимое число Dingo всех версий, поколений и модификаций было сделано за двадцать с лишним лет.

Конечно, объемы производства российского бронеавтомобиля продиктованы высоким спросом в ходе СВО. Но рекордный темп сборки говорит о высоком уровне и возможностях изготовителей ходовой части, корпусов и прочих комплектующих. Нельзя сбрасывать со счетов и удачную конструкцию исходного шасси. Военный КАМАЗ-5350 семейства Мустанг оказался достойным носителем для бронированных автомобилей класса MRAP.