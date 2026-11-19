Семь мест, бензиновый мотор и «ручка»: самый доступный российский минивэн
С народными минивэнами у нас исторически не задалось – либо цена была далека от народной, либо сам автомобиль спорный (можно вспомнить Ладу Надежду). А такая машина нужна! Именно поэтому Соллерс начал выпуск пассажирской версии фургона SF1: семь мест, бензиновый мотор и механическая коробка передач.
Ездовые впечатления
Полуторалитровый бензиновый турбомотор с распределенным впрыском выдает 136 л. с. и имеет тяговитый дизельный характер, подхватывая уже с 1500 об/мин. Крутить его не хочется – после 4000 об/мин энтузиазм спадает.
Ступеней у механической коробки лишь пять, так что передаточные числа растянуты – но всё равно на трассе остро не хватает шестой передачи.
При первом же боковом порыве ветра начинаю думать, что оно и к лучшему: при своей узкой колее SF1 шарахается в сторону, причем неравномерно, закидывая сначала зависимый задний мост. Асфальтовые колеи и неровности тоже сбивают с курса. Система стабилизации срабатывает регулярно, даже когда задние ведущие колеса попадают на пластик дорожной разметки.
С загрузкой поведение улучшается, хотя рессорная задняя подвеска остается чересчур жесткой. На кочках и «лежачих полицейских» пассажиров подбрасывает вверх – зеркало заднего вида не врет. Водителю нужно быть аккуратным, чтобы не летели проклятья с задних рядов.
Впрочем, их можно и не услышать: акустический комфорт совсем не легковой, и ехать быстрее 110 км/ч не хочется еще и из-за шума. Да и расход топлива выходит за 10 л/100 км.
Эргономика
Вместимость вызвала сомнения. Салон рассчитан на семерых, но кузов у SF1 узкий, и это особенно чувствуется на последнем ряду, где третий всё же лишний.
На втором ряду – два отдельных кресла с креплениями Isofix, перемещающихся в широких диапазонах, между ними узкий проход на галерку. Между передними сиденьями поставили вещевой ящик с подстаканниками, почему-то отличающийся по цвету от остальной отделки.
Всё, что не поместилось в салоне, легко положить в багажник. При трех рядах можно запихать с кубометр дров – но чтобы не угробить ворс, лучше сразу купить резиновый коврик на пол.
Для полного счастья хотелось бы более легкую трансформацию. Третий ряд никак не перемещается, можно только сложить спинки. Если захочется использовать всё пространство, придется взяться за гаечные ключи – быстрое снятие сидений не предусмотрено. Спинка переднего пассажирского сиденья для перевозки длинномеров не откидывается.
Что в итоге
Соллерс SF1 произвел двойственное впечатление. Недостатков у него хватает: курсовая неустойчивость на высокой скорости, салон узковат, и всюду чувствуется коммерческое происхождение машины – ведь изначально это JAC Refine M3 образца 2015 года. Сэкономили даже на колесных колпаках. С другой стороны, тянет Соллерс бодро, салон удобен. Для шестерых. А двухметровая высота кузова позволяет заезжать на большинство подземных парковок.
И всё это – за 2,25 млн рублей, то есть по цене самых маленьких китайских кроссоверов. Так что если при выборе машины число посадочных мест и размер багажника в приоритете, то SF1 выглядит интересно. Главное – не ездить быстро.
Конкуренты
Идеологически Соллерсу близок вазовский SKM M7. Двухлитровый бензиновый двигатель выдает 137 л. с. Коробка передач механическая. Кузов такой же узкий, как у SF1, а цена выше, почти 3 млн рублей без учета скидок.
Интересная альтернатива – полноприводный Соболь Бизнес. Бензиновый двигатель 2.7 мощностью 108 сил, механическая коробка. Салон у газовской машины больше, а цена – 2,1 млн рублей. Главный минус – большая высота кузова, с низкой крышей Соболь Бизнес уже не выпускается.
Соллерс SF1
- Длина / ширина / высота / база, мм 5115 / 1765 / 1900 / 3080
- Дорожный просвет, мм 130
- Погрузочная высота, мм 600
- Полная масса, кг 2510
- Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1499 см³, 136 л. с. при 5500 об/мин, 175 Н·м при 1500 об/мин
- Трансмиссия задний привод, М5
- Топливо / запас топлива, л АИ‑92…95 / 55
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