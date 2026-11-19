Минивэн Соллерс SF1 из Елабуги: тест-драйв, видео, оснащение

С народными минивэнами у нас исторически не задалось – либо цена была далека от народной, либо сам автомобиль спорный (можно вспомнить Ладу Надежду). А такая машина нужна! Именно поэтому Соллерс начал выпуск пассажирской версии фургона SF1: семь мест, бензиновый мотор и механическая коробка передач.

Ездовые впечатления

Полуторалитровый бензиновый турбомотор с распределенным впрыском выдает 136 л. с. и имеет тяговитый дизельный характер, подхватывая уже с 1500 об/мин. Крутить его не хочется – после 4000 об/мин энтузиазм спадает.

Ступеней у механической коробки лишь пять, так что передаточные числа растянуты – но всё равно на трассе остро не хватает шестой передачи.

Соллерс SF1. Цена в России от 2 250 000 ₽

При первом же боковом порыве ветра начинаю думать, что оно и к лучшему: при своей узкой колее SF1 шарахается в сторону, причем неравномерно, закидывая сначала зависимый задний мост. Асфальтовые колеи и неровности тоже сбивают с курса. Система стабилизации срабатывает регулярно, даже когда задние ведущие колеса попадают на пластик дорожной разметки.

С загрузкой поведение улучшается, хотя рессорная задняя подвеска остается чересчур жесткой. На кочках и «лежачих полицейских» пассажиров подбрасывает вверх – зеркало заднего вида не врет. Водителю нужно быть аккуратным, чтобы не летели проклятья с задних рядов.

Впрочем, их можно и не услышать: акустический комфорт совсем не легковой, и ехать быстрее 110 км/ч не хочется еще и из-за шума. Да и расход топлива выходит за 10 л/100 км.

Эргономика

Вместимость вызвала сомнения. Салон рассчитан на семерых, но кузов у SF1 узкий, и это особенно чувствуется на последнем ряду, где третий всё же лишний.

Дисплею приборной панели не хватает яркости. Однодиновая магнитола со временем должна уступить место медиасистеме с дисплеем. Возможно, появится и камера заднего вида.

Интерьер – из жесткого пластика. Для моего роста в 174 см посадка удобная, сиденье не утомляет в дальней дороге.

Обогрев руля и сидений есть в базе, как и кондиционер. Подушек безопасности две, фронтальные.

На втором ряду – два отдельных кресла с креплениями Isofix, перемещающихся в широких диапазонах, между ними узкий проход на галерку. Между передними сиденьями поставили вещевой ящик с подстаканниками, почему-то отличающийся по цвету от остальной отделки.

Всё, что не поместилось в салоне, легко положить в багажник. При трех рядах можно запихать с кубометр дров – но чтобы не угробить ворс, лучше сразу купить резиновый коврик на пол.

Удобнее всего на втором ряду: такие же сиденья, как спереди, а места больше. Для второго ряда есть свой кондиционер с регулировкой интенсивности обдува.

Для полного счастья хотелось бы более легкую трансформацию. Третий ряд никак не перемещается, можно только сложить спинки. Если захочется использовать всё пространство, придется взяться за гаечные ключи – быстрое снятие сидений не предусмотрено. Спинка переднего пассажирского сиденья для перевозки длинномеров не откидывается.

Для большой пятой двери нужно место на парковке. Поднимается она невысоко.

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Что в итоге

Соллерс SF1 произвел двойственное впечатление. Недостатков у него хватает: курсовая неустойчивость на высокой скорости, салон узковат, и всюду чувствуется коммерческое происхождение машины – ведь изначально это JAC Refine M3 образца 2015 года. Сэкономили даже на колесных колпаках. С другой стороны, тянет Соллерс бодро, салон удобен. Для шестерых. А двухметровая высота кузова позволяет заезжать на большинство подземных парковок.

Задние окна приоткрываются для проветривания.

И всё это – за 2,25 млн рублей, то есть по цене самых маленьких китайских кроссоверов. Так что если при выборе машины число посадочных мест и размер багажника в приоритете, то SF1 выглядит интересно. Главное – не ездить быстро.

Конкуренты

Идеологически Соллерсу близок вазовский SKM M7. Двухлитровый бензиновый двигатель выдает 137 л. с. Коробка передач механическая. Кузов такой же узкий, как у SF1, а цена выше, почти 3 млн рублей без учета скидок.

Интересная альтернатива – полноприводный Соболь Бизнес. Бензиновый двигатель 2.7 мощностью 108 сил, механическая коробка. Салон у газовской машины больше, а цена – 2,1 млн руб­лей. Главный минус – большая высота кузова, с низкой крышей Соболь Бизнес уже не выпускается.

SKM M7 Соболь Бизнес

Металл для кузова пока зарубежный, но вскоре SF1 будет делаться из нашего, с оцинковкой.

Самый доступный минивэн на рынке На высокой скорости может быть опасен

Соллерс SF1

Длина / ширина / высота / база, мм 5115 / 1765 / 1900 / 3080

5115 / 1765 / 1900 / 3080 Дорожный просвет, мм 130

130 Погрузочная высота, мм 600

600 Полная масса, кг 2510

2510 Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1499 см³, 136 л. с. при 5500 об/мин, 175 Н·м при 1500 об/мин

бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1499 см³, 136 л. с. при 5500 об/мин, 175 Н·м при 1500 об/мин Трансмиссия задний привод, М5

задний привод, М5 Топливо / запас топлива, л АИ‑92…95 / 55

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