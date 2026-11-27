Например! 8,5 секунды занимает открытие или закрытие панорамной крыши. А ездить с прозрачной крышей – это отдельный вид удовольствия.

Самые существенные характеристики автомобиля можно прочитать на официальном сайте. Однако после нескольких дней знакомства с машиной ты понимаешь, что обращаешь внимание на мелочи, про которые раньше бы и не подумал. А некоторые, скрытые поначалу, оказываются настолько важными через время, что уже и не представляешь без них современный автомобиль.

Двигатель и трансмиссия: золотая середина

1. 147 л.с. – максимальная мощность бензинового турбомотора Belgee X50+.

2. 1499 см³ – рабочий объём двигателя. Вроде как всего полтора литра, но зато с турбонаддувом.

3. 4 цилиндра теперь в двигателе вместо трех у предыдущей версии Belgee X50. Это одно из главных технических отличий обновленной модели.

4. 270 Н·м – максимальный крутящий момент.

5. 2000–3500 об/мин – диапазон оборотов, в котором доступен максимальный момент. Получается полторы тысячи оборотов рабочего диапазона – хороший сбалансированный показатель для современного автомобиля.

6. Около 102–105 л.с. на тонну – удельная мощность Belgee X50+, если разделить 147 л.с. на заявленную снаряженную массу 1400–1445 кг. Сегодня это считается «золотой серединой» для кроссоверов такого размера.

7. 7 ступеней у роботизированной коробки передач.

8. 2 сцепления в конструкции преселективного робота. Следующая передача предугадывается управляющей автоматикой.

9. 4 режима движения – Эконом, Комфорт, Адаптивный, Спорт. Столько режимов на относительно бюджетной модели – редкость. И очень сильно меняется характер автомобиля при включении режима Спорт – на резком старте колеса даже буксуют.

10. 195 км/ч — заявленная максимальная скорость.

Расход и запас хода: до Петербурга