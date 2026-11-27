50+ цифр про Belgee X50+
Самые существенные характеристики автомобиля можно прочитать на официальном сайте. Однако после нескольких дней знакомства с машиной ты понимаешь, что обращаешь внимание на мелочи, про которые раньше бы и не подумал. А некоторые, скрытые поначалу, оказываются настолько важными через время, что уже и не представляешь без них современный автомобиль.
Двигатель и трансмиссия: золотая середина
1. 147 л.с. – максимальная мощность бензинового турбомотора Belgee X50+.
2. 1499 см³ – рабочий объём двигателя. Вроде как всего полтора литра, но зато с турбонаддувом.
3. 4 цилиндра теперь в двигателе вместо трех у предыдущей версии Belgee X50. Это одно из главных технических отличий обновленной модели.
4. 270 Н·м – максимальный крутящий момент.
5. 2000–3500 об/мин – диапазон оборотов, в котором доступен максимальный момент. Получается полторы тысячи оборотов рабочего диапазона – хороший сбалансированный показатель для современного автомобиля.
6. Около 102–105 л.с. на тонну – удельная мощность Belgee X50+, если разделить 147 л.с. на заявленную снаряженную массу 1400–1445 кг. Сегодня это считается «золотой серединой» для кроссоверов такого размера.
7. 7 ступеней у роботизированной коробки передач.
8. 2 сцепления в конструкции преселективного робота. Следующая передача предугадывается управляющей автоматикой.
9. 4 режима движения – Эконом, Комфорт, Адаптивный, Спорт. Столько режимов на относительно бюджетной модели – редкость. И очень сильно меняется характер автомобиля при включении режима Спорт – на резком старте колеса даже буксуют.
10. 195 км/ч — заявленная максимальная скорость.
Расход и запас хода: до Петербурга
11. 6,5 л/100 км – заявленный расход топлива в смешанном цикле.
12. 8,3 л/100 км – заявленный городской расход.
13. 5,5 л/100 км – заявленный расход в загородном цикле.
14. 45 л – объем топливного бака. Если разделить его на паспортный смешанный расход, получим теоретический запас хода около 692 км.
15. АИ-95 — рекомендуемое топливо.
Практичность: как под солнцем
16. 4 места из пяти (кроме центрального на заднем ряду) оснащены подогревом.
17. 110-125 микрон толщина лакокрасочного покрытия – современный стандарт.
18. 22 000 Нм/град жесткость кузова на кручение. Отличная цифра на уровне европейцев. Это значит, что если вывесить машину по диагонали, то все двери закроются без перекосов.
19. 50 кг — нагрузка на рейлинги.
20. 4,5 л — объем бачка омывателя. Зимой запас жидкости имеет очень практическое значение.
21. 45 000 люкс выдают светодиодные фары на расстоянии 1 метра. Для сравнения: в летний безоблачный день на улице освещенность составляет около 100 000 люкс. То есть фара светит всего в два раза слабее солнца в зените.
22. 32 градуса – до такой температуры можно нагреть салон в нынешнюю погоду. Вы готовы ехать в майке и шортах зимой?
Габариты: городской житель
23. 4380 мм – длина кузова. Вот полезное сравнение: стандартный размер парковочного места в городе – 5 метров, то есть остается место спереди и сзади.
24. 1810 мм – ширина без учета зеркал.
25. 2600 мм – колесная база, то есть расстояние между осями.
26. 182 мм – дорожный просвет. На относительно неровной дороге это полезный запас, но машина, конечно, для города, а не для бездорожья.
27, 28, 29. 50 мм – разница в длине между Belgee X50+ и Belgee X50. Колесная база при этом осталась прежней. 10 мм – на столько новая модель шире и 6 мм – на столько она выше.
30. 330 л – заявленный объем багажника под шторкой.
31. 70 см – погрузочная высота багажника. Сумки удобно ставить внутрь: не приходится высоко поднимать их над землёй. Для человека, который ездит за покупками в гипермаркет, это может оказаться важнее паспортного объема багажника.
32. 175 см – высота нижней кромки полностью поднятой двери багажника, по нашему замеру. Для человека ростом повыше есть риск познакомиться с ней лбом. Проверено на практике. Так что – аккуратнее!
33. 18 дюймов – диаметр колесных дисков в топовой комплектации. Для компактного кроссовера они выглядят довольно крупно и заметно влияют на восприятие автомобиля: Belgee X50+ кажется собранным и спортивным.
34. 1400–1445 кг – снаряженная масса в зависимости от версии. Вроде цифра и цифра, но если знать, что столько весит черный носорог или бегемот, – уже совсем другое дело!
Обслуживание и гарантия
35. 10 000 км – регламентированный производителем межсервисный интервал.
36. 5 лет или 150 000 км – заявленные гарантийные ограничения. При пробеге 30 000 км в год пределы совпадут.
37. 13-15 тыс. рублей – стоимость ТО-1 у официальных дилеров в зависимости от региона.
38. 0W-20 – синтетика такой вязкости используется в двигателе.
Незаметные детали: приятные и полезные
39. 80% – на столько, по ощущениям, защитный козырек уменьшает световой поток. Необычно то, что он выполнен из темного стекла, а не из традиционного непрозрачного пластика. Решение добавляет визуальной легкости салону.
40. 8,5 секунды – столько времени занимает открытие или закрытие панорамной крыши. А ездить с прозрачной крышей – это отдельный вид удовольствия.
41. 6 полосок – декоративный элемент на передней панели со стороны пассажира. Практической функции у них нет, зато они подчеркивают активный характер интерьера. Не каждая деталь обязана быть утилитарной.
42. 3 подвижных разделителя находятся в нише, где обычно размещают подстаканники. Идея в том, что разделители можно переставлять, подстраивая нишу под стаканы и бутылки разного размера или другие мелочи. Простая идея, повышающая удобство.
43. 2 цвета отстрочки используются в отделке салона в версиях Престиж и Оникс. Небольшая деталь, которую легко не заметить, но которая добавляет интерьеру визуального разнообразия.
44. 6 полосок на эквалайзере мультимедийной системы. Обычно три, а здесь – можно тонко настраивать звучание под себя.
Электроника: заботливые помощники
45. 1 предупреждение выскакивает каждый раз, когда вы выключаете двигатель: «Ваше устройство все еще находится на зарядной панели». Мило!
46. 360 градусов обзора обеспечивают камеры. Изображение помогает контролировать пространство вокруг автомобиля при парковке или перестроениях.
47 и 48. 14,6 дюйма — диагональ (и всего 7 мм толщина) центрального мультимедийного экрана в соответствующих комплектациях.
49. 8,8 дюйма — диагональ цифровой приборной панели. Впрочем, водителю-то важно не столько число дюймов, сколько читаемость показаний – они читаются хорошо.
50. 60–180 км/ч — диапазон работы системы удержания в полосе. И система довольно жестко сдерживает водителя, который не включает поворотники.
51. 15 ватт – мощность беспроводной зарядки. Некоторые телефоны заряжаются до 50% за 40-50 минут.
52. 2 169 990 руб. – начальная цена модели в версии Актив.
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