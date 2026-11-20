С помощью законов физики разрушаем мнение, что «чем шире шина, тем лучше сцепление»

Полторы тонны металла, стекла и пластика касаются дороги четырьмя небольшими участками колес. Каждый из них по площади примерно равен ладони взрослого человека. Через эти участки автомобиль разгоняется, тормозит, поворачивает, держит траекторию.

Впрочем, одной площадью контакта надежное сцепление не обеспечить. Значение имеют распределение давления внутри пятна контакта, состав резиновой смеси, рисунок протектора, состояние асфальта и, естественно, что делает в каждый момент времени водитель.

Распределение напряжений

Шина – это не жесткая литая конструкция. Под весом автомобиля ее нижняя часть сплющивается, протектор прижимается к дороге, нагрузку принимают каркас и боковины. Участок, где шина касается покрытия, и называется пятном контакта.

Оценим грубо его площадь: разделим нагрузку на колесо на давление в шине. При нагрузке около 375 кг и давлении 2,2 бара получится порядка 170 см². Понятно, что реальное распределение напряжений в пятне сложнее, а давление воздуха в шине не равно давлению на дорогу в каждой точке.

Добавим еще одну тонкость: протектор состоит из блоков, разделенных канавками, поэтому часть пятна приходится на пустоты, а не на резину, которая касается асфальта.

Четыре пятна не работают независимо друг от друга. При торможении нагрузка переходит с задней оси на переднюю, при разгоне – наоборот, в повороте сильнее нагружаются внешние колёса. Форма пятна и давление внутри него меняются вместе с нагрузкой.

Сила самовнушения

Принято считать: чем шире шина, тем больше площадь контакта и лучше сцепление. Силу самовнушения никто не отменял! Как и законы физики.

Всё, как обычно, сложнее. При одинаковых нагрузке и давлении площадь пятна в первом приближении задают именно они, а ширина шины главным образом меняет его форму. Широкая покрышка дает короткое и широкое пятно, узкая – длинное и узкое. Лучшее сцепление не гарантирует ни та ни другая. Вернее даже так: в некоторых условиях лучше широкая шина, в других – узкая.

Ширина влияет на распределение давления, отвод воды и поведение шины на разных покрытиях. Конструкторы подбирают ее вместе с профилем, каркасом, составом резины и рисунком протектора. Поэтому шины другого размера, поставленные «на глаз», управляемость вряд ли улучшат.

Есть и еще одно свойство: сцепление зависит от нагрузки нелинейно. С ростом нагрузки шина передает большую силу, но растет она медленнее самой нагрузки: удвоение веса на колесе не удваивает силу сцепления. Поэтому, в частности, перераспределение веса автомобиля при маневрах так сильно сказывается на управляемости.

Эллипс сцепления

Чтобы автомобиль разгонялся или тормозил, шина передает продольную силу, чтобы поворачивал – поперечную. При этом резина и блоки протектора деформируются. При торможении окружная скорость колеса отличается от скорости автомобиля. При повороте плоскость вращения колеса и направление его движения расходятся: угол между ними называют углом увода. Это нормальное явление, а не признак бокового скольжения: упругая деформация шины создает боковую силу, и она меняет направление движения. Если сила становится слишком большой, часть пятна проскальзывает, затем шина достигает предела сцепления, и машину начинает сносить.

Запас сцепления у шины расходуется на все задачи сразу. Чем больше его уходит на торможение или разгон, тем меньше остается на поворот. Если автомобиль проходит поворот на пределе сцепления, резкое торможение может привести к потере устойчивости. Инженеры описывают это «кругом» или «эллипсом» сцепления: продольная и поперечная силы делят один ресурс.

Переменное давление

Давление воздуха держит форму шины и определяет, как сильно она деформируется под нагрузкой. При недостаточном давлении боковины прогибаются сильнее, растут внутренние деформации и нагрев, а при длительной езде ускоряется износ. При избыточном давлении шина жестче, форма пятна и распределение нагрузки внутри него меняются, износ становится неравномерным.

Поэтому не стоит самостоятельно менять давление ради большей площади контакта, например стравливая воздух. Увеличенная площадь не дает лучшего сцепления: шина рассчитана на определенный диапазон давления, и его задает автопроизводитель. Ориентируйтесь на табличку на автомобиле или руководство по эксплуатации, а не на максимальное значение на боковине и тем более не на свои ощущения.

Цитата

Председатель Всероссийского общества автомобилистов, член Общественной палаты РФ и Общественного совета при Минтрансе России Валерий Солдунов:

«Давление в шинах реагирует на погоду: похолодало на десять градусов — в колесе стало меньше примерно на 0,1 бара. Поздней осенью и ранней весной проверяйте шины после каждого заметного перепада температуры, не дожидаясь плановой проверки, — особенно, если машина ночует на улице. И еще один нюанс: замер делается на холодных колесах, до поездки или через пару часов стоянки. Измерили сразу после дороги — показания будут завышены: воздух в шине нагрелся. Если стравите этот "лишний" воздух, то после остывания колеса окажутся недокачаны».

Водяной клин

На асфальте резина взаимодействует с микронеровностями покрытия. Работают адгезия (молекулярное сцепление поверхностей) и механическое сцепление: резина деформируется на неровностях и как бы обволакивает неровности дорожного покрытия, за счет чего возникает сила трения.

На мокрой дороге между шиной и покрытием появляется вода, и ее нужно вытеснить из пятна контакта. За это отвечают продольные и поперечные канавки: они принимают воду и отводят ее из пятна контакта. Если воды много, скорость высока или протектор изношен, канавки не справляются. Перед шиной вырастает водяной клин, он создает подъемную силу и частично разгружает пятно. При определенных скоростях и толщине водяной пленки шина полностью теряет контакт с дорогой, «всплывает», это явление называют аквапланированием.

По данным исследования SAE (Международное общество автомобильных инженеров), шины с протектором менее 3 мм заметно уступают более новым в боковом сцеплении, даже если дорога не покрыта слоем воды, а всего лишь мокрая после несильного дождя.

Из этого следует: минимально допустимая глубина протектора не означает, что до нее шина сохраняет все свойства новой. Нормативный минимум в нашей стране для легковых автомобилей – 1,6 мм для летних шин и 4 мм для зимних. Но запас сцепления на мокрой дороге сокращается раньше.

Водительский контроль

Пятно контакта с дорогой постоянно меняется, и управлять всеми факторами воздействия на шину невозможно. Но часть из них водитель контролирует (при некоторой самодисциплине):

Давление. Поддерживайте давление в шинах, рекомендованное автопроизводителем, проверяйте его на холодных шинах не реже раза в две недели.

Протектор. Измеряйте глубину в нескольких точках по ширине и окружности. Неравномерный износ указывает на проблемы с давлением, подвеской или углами установки колес.

Сезон. Используйте летние и зимние шины в подходящих температурных условиях: состав резины и рисунок протектора рассчитаны на разные режимы.

Скорость на мокрой дороге. Чем больше воды и выше скорость, тем труднее шине удерживать контакт с асфальтом.

Подвеска и тормоза. Их состояние влияет на распределение нагрузки и на то, как шины реализуют сцепление.

О проекте

Четыре пятна контакта требуют понимания физики процессов. Почему нельзя ездить с неправильным давлением? Как износ протектора меняет поведение шины на мокрой дороге? Почему важно вовремя менять комплект по сезону? В том числе и такие вопросы лежат в основе образовательного проекта Cordiant и Всероссийского общества автомобилистов «От знаний к безопасности на дорогах», который идет сейчас в автошколах страны.

Его идея в том, чтобы будущий водитель воспринимал шины не просто как часть автомобиля, которую стоит менять раз в полгода, а осознавал, как они влияют на управляемость и безопасность. Для этого в программу подготовки водителей категории B в автошколах включены три занятия по 45 минут, посвященные устройству шин, их маркировке, давлению, износу и правилам эксплуатации. Идея в том, чтобы технические и теоретические знания превратились в практические навыки, которые останутся с водителем и после получения прав.