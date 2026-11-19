Как водителю пережить заморозки: стеклоомывайка, зимние шины и советы бывалых

Давным-давно, когда я еще только осваивал отцовские Жигули ВАЗ-2101, о пришедших заморозках мне сообщила… резиновая кнопка ручного насоса стеклоомывателя. Было такое забавное решение в зоне левой руки водителя – безо всяких электромоторчиков. Так вот – некогда мягкая кнопочка вдруг стала твердой, как камень.

Будь на месте этой кнопки современный подрулевой рычажок, подсказка про заморозки сразу бы исчезла...

Бачка тогда тоже не было – его заменяло резиновое подобие грелки. Но, в любом случае, все стало ясно: лето давно кончилось…

Стеклоомывающая жидкость

Сегодня воду уже никто не заливает, а летняя омывайка замерзает примерно при –1...–2 °С. Однако пора потихоньку переходить на спиртосодержащие жидкости, но не на самые морозостойкие (на –30 °С), а на что-то более мягкое – градусов на 10 мороза. Причина простая: чем меньше в стеклоомывайке изопропилового спирта, тем меньше она, извините, воняет. Когда ударят настоящие морозы, тогда и деваться будет некуда, а пока что подойдут и «промежуточные» жидкости.

Манера вождения

Чтобы стать участником ДТП, вовсе не обязательно быть его виновником. А безбашенных водителей на дорогах, к сожалению, очень много. Чтобы избежать, по возможности, встречи с ними, нужно руководствоваться хотя бы основными простыми правилами.

Снижаем скорость. Если кто-то рвется вперед – спокойно пропускаем!

Увеличиваем дистанцию.

Избегаем любых резких маневров.

Активно пользуемся световыми сигналами: заблаговременно включаем поворотники, перед торможением «мигаем» стоп-сигналами – пусть все видят.

Удваиваем внимание на таких участках дороги, как мосты и эстакады: там лед образуется в первую очередь.

Хитрости водителей времен СССР

С приходом заморозков наши предки вовсю задействовали природную смекалку, успешно заменявшую им пустые прилавки автомагазинов. Судите сами.

Запотели стекла? Их натирали мешочком с солью, которая хорошо впитывала осевшие на стекле капли влаги.

Их натирали мешочком с солью, которая хорошо впитывала осевшие на стекле капли влаги. Моторное масло на морозе становилось слишком густым? По вечерам водители разбавляли его стаканом бензина. Моторное масло становилось более жидким, утром мотор пускался, а бензин быстро испарялся.

Если тормозные колодки примерзли к барабанам, то не греть окатить их горячей водой из чайника. Совет применим и сегодня.

Машина буксует на скользкой дороге? Водители наматывали поверх шин веревки, пропуская их сквозь колесные отверстия.

Водители наматывали поверх шин веревки, пропуская их сквозь колесные отверстия. Замерзали личинки замков? Их профилактически смазывали тормозной жидкостью!

Их профилактически смазывали тормозной жидкостью! Загустевала смазка в заднем мосту или в коробке передач? В них добавляли керосин, несколько улучшая таким образом текучесть смазки.

Чтобы в топливную магистраль не попало ни капли воды, бензин разливали по канистрам и выставляли на мороз. Вода быстро замерзала, а «осушенный» бензин заливали в бак.

Нет зимних шин? В ход шли старые летние, которые никто не выбрасывал. Те, что похуже, использовали летом, а более свежие – зимой.

В ход шли старые летние, которые никто не выбрасывал. Те, что похуже, использовали летом, а более свежие – зимой. Холодная батарея по утрам не выдавала нужный ток? На ночь ее снимали и уносили домой – согреться.

А если совсем холодно?

В особо холодных регионах страны двигатели машин иногда не глушили месяцами. Так устраняли проблемы с пуском моторов на морозе, да и сливать воду из системы охлаждения становилось излишне.

К зимним хитростям стоит добавить и грамотный выбор шин — о том, как подобрать их, «За рулем» уже рассказывал.

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