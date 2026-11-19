Первые заморозки: забытые народные хитрости водителей СССР
Давным-давно, когда я еще только осваивал отцовские Жигули ВАЗ-2101, о пришедших заморозках мне сообщила… резиновая кнопка ручного насоса стеклоомывателя. Было такое забавное решение в зоне левой руки водителя – безо всяких электромоторчиков. Так вот – некогда мягкая кнопочка вдруг стала твердой, как камень.
Стеклоомывающая жидкость
Сегодня воду уже никто не заливает, а летняя омывайка замерзает примерно при –1...–2 °С. Однако пора потихоньку переходить на спиртосодержащие жидкости, но не на самые морозостойкие (на –30 °С), а на что-то более мягкое – градусов на 10 мороза. Причина простая: чем меньше в стеклоомывайке изопропилового спирта, тем меньше она, извините, воняет. Когда ударят настоящие морозы, тогда и деваться будет некуда, а пока что подойдут и «промежуточные» жидкости.
Манера вождения
Чтобы стать участником ДТП, вовсе не обязательно быть его виновником. А безбашенных водителей на дорогах, к сожалению, очень много. Чтобы избежать, по возможности, встречи с ними, нужно руководствоваться хотя бы основными простыми правилами.
- Снижаем скорость. Если кто-то рвется вперед – спокойно пропускаем!
- Увеличиваем дистанцию.
- Избегаем любых резких маневров.
- Активно пользуемся световыми сигналами: заблаговременно включаем поворотники, перед торможением «мигаем» стоп-сигналами – пусть все видят.
- Удваиваем внимание на таких участках дороги, как мосты и эстакады: там лед образуется в первую очередь.
Хитрости водителей времен СССР
С приходом заморозков наши предки вовсю задействовали природную смекалку, успешно заменявшую им пустые прилавки автомагазинов. Судите сами.
- Запотели стекла? Их натирали мешочком с солью, которая хорошо впитывала осевшие на стекле капли влаги.
- Моторное масло на морозе становилось слишком густым? По вечерам водители разбавляли его стаканом бензина. Моторное масло становилось более жидким, утром мотор пускался, а бензин быстро испарялся.
- Машина буксует на скользкой дороге? Водители наматывали поверх шин веревки, пропуская их сквозь колесные отверстия.
- Замерзали личинки замков? Их профилактически смазывали тормозной жидкостью!
- Загустевала смазка в заднем мосту или в коробке передач? В них добавляли керосин, несколько улучшая таким образом текучесть смазки.
- Нет зимних шин? В ход шли старые летние, которые никто не выбрасывал. Те, что похуже, использовали летом, а более свежие – зимой.
- Холодная батарея по утрам не выдавала нужный ток? На ночь ее снимали и уносили домой – согреться.
А если совсем холодно?
В особо холодных регионах страны двигатели машин иногда не глушили месяцами. Так устраняли проблемы с пуском моторов на морозе, да и сливать воду из системы охлаждения становилось излишне.
К зимним хитростям стоит добавить и грамотный выбор шин — о том, как подобрать их, «За рулем» уже рассказывал.
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