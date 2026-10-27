Индекс нагрузки показывает, какую максимальную нагрузку может выдерживать одна шина. Для электромобилей (а они в среднем весят на 20-30% больше обычных машин) часто применяются шины с повышенным индексом нагрузки, в том числе в исполнении XL. Для особенно тяжелых автомобилей существуют варианты с еще большей грузоподъемностью в том же типоразмере.



Индекс скорости обозначает максимальную скорость, при которой шина сохраняет свои эксплуатационные характеристики при допустимой нагрузке.



Главное правило при выборе простое: нужно соблюдать значения индексов нагрузки и скорости, предусмотренные производителем автомобиля. Их можно найти на табличке возле водительской двери или в руководстве по эксплуатации.