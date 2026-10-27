Модель; Сезон; Для какого автомобиля; Особенности
iON Nordic ice; Зимняя, шипованная; Легковые электромобили и подключаемые гибриды; Для экстремальных зимних условий, лед, снег, низкий уровень шума
iON Nordic ice SUV; Зимняя, шипованная; Электромобили и гибриды класса SUV; Для экстремальных зимних условий, лед, снег, низкий уровень шума
iON i*cept; Зимняя; Легковые электромобили и подключаемые гибриды; Эффективность зимой, снег, мокрая и сухая дорога, низкий шум
iON i*cept SUV; Зимняя; Электромобили и гибриды класса SUV; Зимняя эффективность, снег, мокрая и сухая дорога, низкий шум
iON FlexClimate; Всесезонная; Легковые электромобили и подключаемые гибриды; M+S, 3PMSF, снег, мокрая дорога, управляемость, низкий шум
iON FlexClimate SUV; Всесезонная; Электромобили и гибриды класса SUV; Всесезонное применение, M+S, 3PMSF, снег, мокрая дорога
iON evo; Летняя; Легковые электромобили и подключаемые гибриды; Сцепление на сухом и мокром покрытии, управляемость, низкий шум
iON evo SUV; Летняя; Электромобили и подключаемые гибриды класса SUV; Сцепление на сухой и мокрой дороге, управляемость, низкий шум
iON GT; Летняя; Электромобили и подключаемые гибриды; Увеличение запаса хода, снижение влияния шин на расход энергии, ресурс
iON GT SUV; Летняя; Электромобили и подключаемые гибриды класса SUV; Запас хода, ресурс, низкий шум и сопротивление качению
iON ST AS; Летняя; Электромобили и подключаемые гибриды; M+S, комфорт, ресурс, низкий шум и сопротивление качению
iON ST AS SUV; Летняя; Электромобили и подключаемые гибриды класса SUV; M+S, комфорт, ресурс, низкий шум и сопротивление качению