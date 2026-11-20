Гран-при «За рулем»: в 2026-м в РФ появилось 3 новых гибрида класса SUV‑C

Все больше наших читателей присоединяются к масштабному голосованию, определяя лучшие новинки года в рамках самой престижной автомобильной премии России – Гран-при «За рулем» 2026-2027.

Как вы, возможно, уже знаете, это ежегодная премия, в финале которой мы разыгрываем среди участников читательского жюри новые автомобили. В этот раз главный приз – новенький кроссовер Lada Azimut, перспективный новичок авторынка. Хотите стать одним из первых обладателей первого кроссовера АВТОВАЗа? Тогда читайте внимательно!

Получить шанс стать обладателем нового автомобиля довольно просто: нужно всего лишь оставить голос за лучшие (сугубо по вашему мнению!) новинки российского авторынка в анкете голосования.

Поподробнее? Пожалуйста!

ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2026-2027 Проголосуйте за лучшие автомобили на российском рынке, получите шанс выиграть LADA Azimut. УЧАСТВУЮ!

Итак, переходите в анкету и оставляете свой голос за понравившиеся новинки российского авторынка. В 2026 году таковых набралось 48, и для удобства мы разбили их на 11 классов. В помощь всем, кто участвует в опросе – исчерпывающие статьи и заметки сайта «За рулем», которые подготовили наши авторы – ниже приведены все необходимые ссылки.

Вот пример: так выглядит в этом году список дебютантов в классе среднеразмерных кроссоверов (SUV-C) с гибридной силовой установкой:

Geely EX5 EM-i/EM-R, 218 л.с., передний привод GAC S7, 340 л.с., полный привод

Umo 8, 340 л.с., полный привод

Короткий список, но он не менее интересен, чем в других классах! Машины разные, а класс – едва ли не самый перспективный для нынешних реалий... Что ж, советуем потренироваться в голосовалке прямо под публикацией, а затем – обязательно перейти по ссылке в основное голосование!

Голосование проходит с 1 по 30 ноября. Розыгрыш автомобиля будет проведен в онлайн-формате 16 декабря 2026 года. А результаты Гран-при мы опубликуем на нашем сайте и в январском выпуске журнала «За рулем», уже в 2027 году. При голосовании обязательно оставьте свои контакты – надо же нам будет найти счастливчика!

Вперед, выбирать лучшие автомобили!

НОМИНАНТ ГРАН-ПРИ Автомобиль из этой публикации может выиграть самую престижную автомобильную премию России – ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ», если вы ПРОГОЛОСУЕТЕ за него.



Голосование проходит с 1 по 30 ноября 2026 г.

Все подробности о конкурсе собраны в специальном разделе на нашем сайте.