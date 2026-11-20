Глава ГАИ разъяснил нюансы транспортировки поврежденных в ДТП автомобилей

Вопрос от читателя «За рулем»:

– После ДТП предстоит гнать машину своим ходом в кузовной ремонт. Но передняя часть разбита, бампера нет, номер прикрепить невозможно.

Знаю, что ставить номер под лобовое стекло – не вариант. Если сотрудникам ДПС показать направление на ремонт, удастся ли избежать штрафа? Если нет, как выйти из положения?

Евгений Шибанов, г. Иваново

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

– Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация ТС (приложение к Основным положениям по допуску ТС к эксплуатации и обязанностям должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, пункт 10.1), требует, чтобы на эксплуатируемом транспортном средстве государственный регистрационный знак, способ и место его установки отвечали требованиям национального стандарта ГОСТ Р 50577–2018 «Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и основные размеры. Технические требования».

Вы правы в том, что размещение знака под ветровым стеклом не решает проблемы – начинать движение в данном случае также запрещено. В качестве возможного варианта видится монтаж знака с помощью дополнительных приспособлений там, где расположено штатное место, при условии обеспечения читаемости знака. Управление ТС без государственных регистрационных знаков, а равно управление ТС без установленных на предусмотренных для этого местах государственных регистрационных знаков влечет наложение административного штрафа в размере 5000 рублей или лишение права управления ТС на срок от одного до трех месяцев по части 2 статьи 12.2 КоАП РФ.

Хотел бы также обратить ваше внимание на то, что проблема с установкой переднего государственного регистрационного знака – не единственный повод для внимания со стороны сотрудников Госавтоинспекции. При критических повреждениях кузова эксплуатация транспортного средства, а при определенных условиях и дальнейшее движение также могут быть запрещены. Например, если повреждены и не работают в установленном режиме внешние световые приборы (пункты 3.1, 3.3–3.5 указанного Перечня неисправностей).

Ввиду изложенного более предпочтительной видится транспортировка автомобиля в ремонт с помощью автоэвакуатора.

О том, как оставить за собой номерные знаки при перерегистрации автомобиля, рассказано тут.