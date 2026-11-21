Почему электромобили разряжаются даже во время стоянки?
Вопрос от читателя «За рулем»:
– Разряжаются ли электромобили при длительной стоянке?
Ответ эксперта
Алексей Ревин, «За рулем»:
– Да, по нескольким причинам. Саморазряд объясняется химическими процессами внутри батареи. Он усиливается в жару или на холоде, так как может начать работать система терморегуляции.
Потребление энергии бортовой электроникой тоже постепенно расходует заряд – нужно отключить доступ к интернету и активный климат-контроль, то есть включить режим энергосбережения.
Также необходимо следить за состоянием 12‑вольтовой батареи, так как без исправного «старого друга» поездка не состоится.
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