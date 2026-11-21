Эксперт «За рулем» рассказал об особенностях расхода заряда батареи электрокаров

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Разряжаются ли электромобили при длительной стоянке?

НОВЫЙ ВЫПУСК «ЗА РУЛЕМ» Закажите на одном из маркетплейсов: OZON, WB или Яндекс Маркет

Ответ эксперта

Алексей Ревин, «За рулем»:

– Да, по нескольким причинам. Саморазряд объясняется химическими процессами внутри батареи. Он усиливается в жару или на холоде, так как может начать работать система терморегуляции.

Потребление энергии бортовой электроникой тоже постепенно расходует заряд – нужно отключить доступ к интернету и активный климат-контроль, то есть включить режим энергосбережения.

Также необходимо следить за состоянием 12‑вольтовой батареи, так как без исправного «старого друга» поездка не состоится.

У вас есть вопросы? Присылайте их через наш бот-предложку в Телеграм. Либо напишите на [email protected]. Наши эксперты ответят в рубрике «Прямая линия».

О преимуществах и недостатках твердотельных батарей в электромобилях рассказано тут.