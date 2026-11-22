«За рулем» рассказал о технике уникального трехосного грузовикв ГАЗ-33

Опытный трехосный грузовой автомобиль ГАЗ‑33 должен был трудиться там, где двухосные грузовики «не тянули». Тут и повышенная нагрузка, и лучшее сцепление с дорогой, и преодоление труднопроходимых участков пути.

ГАЗ-33

Поиск решения оказался сложным. Взятый за основу ГАЗ‑53А пришлось кардинально переделывать – понадобился восьмицилиндровый двигатель ЗМЗ‑41, адаптированный под низкооктановый бензин А‑76.

Пятиступенчатую коробку передач позаимствовали в Москве у ЗИЛ‑130. Привод рабочих тормозов выполнили по раздельной схеме: один контур воздействовал на колеса задней оси и левого колеса средней оси, второй – на колеса передней оси и правого колеса средней оси.

Машину в итоге сделали, но уже было ясно, что ее серийное производство заводу просто не осилить. А появление зиловского трехосника ЗИЛ‑133 привело к закрытию проекта.

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