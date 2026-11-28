Hyundai Creta, Mazda CX-5, Renault Kaptur: плюсы и минусы, модификации, нюансы эксплуатации

Полутора миллионов рублей сегодня не хватит на новую Весту SW, которая при клиренсе 178 мм могла бы сойти за переднеприводный кроссовер. И вполне хватит на трехлетний китайский кроссовер с пробегом 50-100 тысяч км. За эти деньги, в частности, предлагают Haval Jolion, Chery Tiggo 7 Pro Max, Geely Atlas Pro и Omodа C5.

Среди «китайцев» трехлетнего возраста есть даже машины с гидроавтоматом (14% от всех предложений), но только в сочетании с турбомотором и передним приводом. Доминируют робот (41%) и вариатор (38%), остальная доля приходится на редкие машины с механикой.

То есть решительно никто не вписывается в сложившийся «наш идеал»: атмосферник, автомат и полный привод. Искать надо среди европейских, корейских и японских моделей. Что из них и в каком состоянии доступно за 1,5 млн рублей?

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Hyundai Creta

Creta идеально соответствует заданным условиям: атмосферный мотор 1.6 (123 л.с.) или 2.0 (150 л.с.), гидроавтомат, 4х4.

Главные агрегаты с хорошей репутацией по части надежности и ресурса, служат без ремонта 300 тысяч км.Двигатель 2.0 (G4NA) с 2017 года получил дополнительные форсунки охлаждения поршней – проблема задиров существенно сгладилась. Хотя и до того она ярко проявлялась только на одном моторе из десяти. Впрыск распределенный, привод ГРМ цепной, топливо АИ-92 разрешено заводом.

За 1,5 млн реалистично найти машину первого поколения 8-10 лет с пробегом 100-150 тысяч км. При большом везении - и посвежее.

К шестиступенчатым автоматам никаких особых вопросов. Не любят длительные пробуксовки? Ну, это у всех так.

Весьма продуманный автомобиль с достаточно крепкой подвеской и достойным уровнем надежности. Свойственного многим «китайцам» обилия сбоев электроники у Креты не наблюдается. Кузов при таком возрасте и пробегах должен сохранить товарный вид.

Отказ от 4х4 в пользу переднего привода меняет расклад. Доступны машины на 2-3 года моложе, вплоть до второго поколения, хотя пробеги у большинства будут такие же.

Mazda CX-5

Почему не Toyota RAV4? Она слишком переоценена: те же деньги просят за машины 17-20 лет (третье поколение) с пробегами под 300 тысяч км. Между тем Mazda CX-5 не особо уступает ей в надежности – на большинстве машин до 200 тысяч км ничего не ломается. А по размерам существенно превосходит – она прямой конкурент RAV4 четвертого поколения.

Полтора миллиона просят за машины 12-14 лет с пробегами 150-200 тысяч км, редко меньше. Самые ухоженные экземпляры стоят до 2,5 млн рублей.

У CX-5 нет никаких вариаторов – только гидроавтомат, ходит до капремонта 250-300 тысяч км. Столько же держатся и двигатели 2.0 (150 л.с.) и 2.5 (192 л.с.). Атмосферные, но с прямым впрыском, нуждаются в тщательном обслуживании и не терпят экономии на масле. Бензин АИ-92 их убьет, оптимален АИ-98.

Первое поколение CX-5 продавали японской сборки, что тоже можно отнести к достоинствам модели. Главное же – надежность. От машин с пробегами свыше 150 тысяч км, впрочем, уже логично ожидать неисправностей, связанных с естественным износом. Ничто не вечно. Наверняка что-то придется менять в подвеске, да и механизмы полного привода могут попросить внимания.

Renault Kaptur

Модель можно рассматривать как улучшенный и дополненный Duster с модным дизайном – более современный снаружи и внутри. Если у прародителя могло не быть кондиционера, то у Каптюра в полноприводной модификации – климат-контроль, круиз-контроль, бесключевой доступ и много чего еще. Причем рассматривать стоит именно ее, поскольку версия 4х2 подпорчена вариатором.

За полтора миллиона предлагают машины 7-9 лет с пробегами около 100 тысяч км – дешевле только Duster и некоторые «китайцы».

Дастеровское шасси прекрасно себя зарекомендовало, двигатель 2.0 (143 л.с.) тоже. Ресурс его огромен благодаря простой конструкции и чугунному блоку. Некоторые сомнения вызывает архаичный четырехступенчатый гидроавтомат DP8. После модернизации он стал более надежным и живучим – на 250 тысяч км рассчитывать можно. Но на шустрое переключение передач – нет.

Как и Дастеру, Каптюру свойственны различные мелкие поломки – признак «бюджетности» некоторых решений. Это компенсируется простотой ремонта и недорогими запчастями. Коррозии при пробегах до 100 тысяч км быть не должно.

Вердикт

Сергей Зиновьев, редактор «За рулем»:

– Все три названные модели – из числа массовых, самая редкая из них – Kaptur, но и он разошелся у нас тиражом 130 тысяч. Хорошо изучены автосервисами и обеспечены запчастями. Нет заморочек с поиском деталей по каталогу. Это тоже важные плюсы в карму.

А главное преимущество атмосферных моторов над турбо и гидроавтоматов над роботами и вариаторами, если говорить именно о машинах с пробегом,– в содержании они обычно требуют меньше хлопот и затрат.

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