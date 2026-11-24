Гран-при «За рулем»: в 2026-м в России появилось 6 новых больших гибридов

Продолжается народное голосование в рамках самой престижной автомобильной премии России – Гран-при «За рулем» 2026-2027.

Напомним, что премия, в которой наши читатели определяют лучшие новинки авторынка, проводится изданием «За рулем» каждый год. А в финале мы разыгрываем среди участников новые автомобили – и в этом году призом станет кроссовер Lada Azimut, долгожданная новинка российского автопрома. А как получить шанс выиграть этот автомобиль?

Тут важно отметить, что шанс появляется у каждого, кто оставил свой голос за лучшие (сугубо по вашему мнению!) новинки авторынка в анкете голосования.

Давайте проясним, как все будет проходить.

ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2026-2027 Проголосуйте за лучшие автомобили на российском рынке, получите шанс выиграть LADA Azimut. УЧАСТВУЮ!

Все просто: вы переходите в анкету и оставляете свой голос во всех 11 классах автомобилей (всего в премии участвует 48 моделей-новичков), при необходимости обращаясь к материалам сайта «За рулем» – наши авторы подготовили для вас полную информацию по всем новым машинам этого года.

И вот вам для примера список дебютантов в классе полноразмерных гибридных кроссоверов:

Deepal S09, 492 л.с., полный привод Esteo Exlantix ET8, 469 л.с., полный привод

GAC S9, 340 л.с., полный привод Li L9 Livis, 571 л.с., полный привод

Voyah Taishan, 517 л.с., полный привод Wey V9X, 598 л.с., полный привод

Получился довольно внушительный список крепких конкурентов – не менее интересный, чем в других классах! Появление какого из этих больших гибридов кажется вам наиболее значительным событием на российском авторынке? Советуем потренироваться в опросе прямо под публикацией, а затем – обязательно перейти по ссылке в основное голосование!

Голосование проходит с 1 по 30 ноября. Розыгрыш автомобиля будет проведен в онлайн-формате 16 декабря 2026 года. А результаты Гран-при мы опубликуем на нашем сайте и в январском выпуске журнала «За рулем», уже в 2027 году. При голосовании обязательно оставьте свои контакты – надо же нам будет найти счастливчика!

Вперед, выбирать лучшие автомобили!

НОМИНАНТ ГРАН-ПРИ Автомобиль из этой публикации может выиграть самую престижную автомобильную премию России – ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ», если вы ПРОГОЛОСУЕТЕ за него.



Голосование проходит с 1 по 30 ноября 2026 г.

Все подробности о конкурсе собраны в специальном разделе на нашем сайте.