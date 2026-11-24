Выбираем лучший большой гибрид — выигрываем Ладу!
Продолжается народное голосование в рамках самой престижной автомобильной премии России – Гран-при «За рулем» 2026-2027.
Напомним, что премия, в которой наши читатели определяют лучшие новинки авторынка, проводится изданием «За рулем» каждый год. А в финале мы разыгрываем среди участников новые автомобили – и в этом году призом станет кроссовер Lada Azimut, долгожданная новинка российского автопрома. А как получить шанс выиграть этот автомобиль?
Тут важно отметить, что шанс появляется у каждого, кто оставил свой голос за лучшие (сугубо по вашему мнению!) новинки авторынка в анкете голосования.
Давайте проясним, как все будет проходить.
ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2026-2027 Проголосуйте за лучшие автомобили на российском рынке, получите шанс выиграть LADA Azimut. УЧАСТВУЮ!
Все просто: вы переходите в анкету и оставляете свой голос во всех 11 классах автомобилей (всего в премии участвует 48 моделей-новичков), при необходимости обращаясь к материалам сайта «За рулем» – наши авторы подготовили для вас полную информацию по всем новым машинам этого года.
И вот вам для примера список дебютантов в классе полноразмерных гибридных кроссоверов:
Получился довольно внушительный список крепких конкурентов – не менее интересный, чем в других классах! Появление какого из этих больших гибридов кажется вам наиболее значительным событием на российском авторынке? Советуем потренироваться в опросе прямо под публикацией, а затем – обязательно перейти по ссылке в основное голосование!
Голосование проходит с 1 по 30 ноября. Розыгрыш автомобиля будет проведен в онлайн-формате 16 декабря 2026 года. А результаты Гран-при мы опубликуем на нашем сайте и в январском выпуске журнала «За рулем», уже в 2027 году. При голосовании обязательно оставьте свои контакты – надо же нам будет найти счастливчика!
Вперед, выбирать лучшие автомобили!
НОМИНАНТ ГРАН-ПРИ
Автомобиль из этой публикации может выиграть самую престижную автомобильную премию России – ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ», если вы ПРОГОЛОСУЕТЕ за него.
Голосование проходит с 1 по 30 ноября 2026 г.
Все подробности о конкурсе собраны в специальном разделе на нашем сайте.
- Номинанты Гран-при «За рулем»
- Партнеры Гран-при «За рулем»
- Главный приз
- Победитель, получивший автомобиль в прошлый раз.