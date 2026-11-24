Эксперт «За рулем» выявил преимущества и недостатки просторного семейного «китайца» BAW MPV М7?

Кто хотел недорогой минивэн? Этот сегмент начинает оживать. Недавно появился Соллерс SF1 за 2,25 млн рублей, но легкой жизни ему не видать: BAW MPV М7 лишь немногим дороже.

Недорого-богато

Большой автомобиль! По длине и ширине превосходит и Соллерс SF1, и собираемый в Тольятти SKM М7. Помимо тестового семиместного пассажирского варианта за 2,47 млн рублей предлагается грузовой фургон (от 2,32 млн).

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В сравнении с упомянутыми машинами салон выглядит богаче: коричневый перфорированный кожзам, вставки под алюминий, мягкие накладки на подлокотниках.

Комплектация одна, но достаточная: виртуальная приборка, большой экран, электрорегулировки и вентиляция передних сидений, кондиционер, автозатемнение салонного зеркала, очечник, мультируль. Из зимнего – обогрев ветрового стекла, руля и передних сидений. Проведена русификация.

Впрочем, зеркальце – только в козырьке пассажира, нет протоколов Android Auto и Apple CarPlay, да и климат-контроль не помешал бы.

BAW MPV М7. Цена в России от 2 320 000 ₽

НЕ НАШ ГИБРИД В Китае уже выпускается обновленная машина – М8. Дизайнерские отличия не принципиальны, зато появилась вторая сдвижная дверь. Сиденья второго ряда получили электрорегулировки и вентиляцию. Главная техническая новость – появление гибридной силовой установки, состоящей из двигателя 1.5 и электромотора. Ее мощность – 230 л. с. В Россию поставлять М8 не планируют, поскольку расчетная цена получается высокой – от 4,5 млн рублей.

Грузопассажирские возможности

Сдвижную боковую дверь легко открывал и закрывал двумя пальцами. Второй ряд – пара раздельных кресел с откидными подлокотниками. Их можно двигать по салазкам, менять угол наклона спинок – но развернуть возможности нет. Да и вынуть для перевозки грузов просто так не получится – надо гайки крутить.

Поменять конфигурацию панели приборов возможности нет – можно только листать странички трип-компьютера. Медиасистема огорчила скромной функци­ональностью.

Абсолютно аналоговый салон – сенсорным кнопкам сказали решительное нет!

Из удобств – пара USB-портов, автономный кондиционер (воздуховоды в потолке). Окна не опускаются, но есть сдвижные форточки.

Простые с виду кресла на удивление удобны. У них есть электроприводы, обогрев и вентиляция. На втором ряду – два индивидуальных сидения, между ними – широкий проход на третий ряд. Крепления Isofix для детских ­кресел – и там, и там.

Третий ряд формально трехместный, однако среднему пассажиру придется страдать на твердом горбу. Спинку дивана сложить можно только целиком, и вынуть его тоже сложно.

На третьем ряду для ног места достаточно, а вот голова находится в близости от стойки-держателя ремня безопасности. Стекло не опускается – его можно только чуть приоткрыть в сторону.

Багажная дверь обходится без электропривода, хотя сам отсек хорош: легко поместится семь-восемь больших чемоданов.

Как едет?

Компоновка – классическая, заднеприводная. Спереди – стойки McPherson, сзади – неразрезной мост на рессорах. Типичное китайское решение для минивэнов, которые изначально задумывались как недорогой коммерческий транспорт.

Клиренс хорош: под металлической защитой картера моя рулетка показала 196 мм. Нынешние кроссоверы отдыхают!

Бампер короткий и высокий – бордюров можно не опасаться.

Бензиновый атмосферный мотор 2.0 консервативен: чугунный блок цилиндров, распределенный впрыск, цепной привод ГРМ. Мощность – 144 л. с.

Механику к нам не везут – только восьмиступенчатая гидромеханика A8R30 с корнями концерна Changan. Автомат норовистый: перебирает передачи с ленцой и сопровождает это дело ощутимыми толчками. Чтобы минимизировать дискомфорт, я переключался вручную, но даже так машина набирает ход неспешно – разгон до сотни занимает 15 с. Средний расход – в районе 12,5 л/100 км.

Короткий и легкий капот удерживается на «палке». Уплотнитель проложен только вдоль ветрового стекла, поэтому моторный отсек изрядно пылится.

Задний привод потребует сноровки зимой. А еще привычки требуют и тормоза – слишком уж неинформативен привод.

Плавность хода – средненькая. На неровностях рессорная задняя подвеска может лягнуть, но энергоемкость хороша – пробоев ни разу не словил.

В задней подвеске – трехлистовые рессоры.

Управляется М7 тоже без откровений. Прямую держит не особо крепко, в поворотах кренится. Но от такого рода машин ждать иного не следует. А вот акустический комфорт неплох – ни мотор, ни гул от дороги не докучают. В протестированном накануне Соллерсе SF1 гораздо шумнее.

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BAW воспринимается взрослее и дороже Соллерса, и у него автомат: за эти деньги другой семиместный вэн без «мешалки» не найти.

Большой багажник лишен кармашков/сеток/крючков.

Правда, покупателя может оттолкнуть «параллельный» статус поставок – ОТТС пока не получен. Однако на MPV M7 дается такая же гарантия, что и на официальные внедорожники 212 от того же концерна BAW: 5 лет или 150 тысяч км.

Оцинковка кузова не предусмотрена – только катафорез. Проем у открытой сдвижной двери не слишком широк – 72 см от кромки до стойки. Погрузочная высота – 67 см.

Соотношение цена/вместимость Флегматичная динамика, малоизвестный бренд

BAW MPV М7

Разгон 0–100 км/ч, с 14,1

14,1 Макс. скорость, км/ч 160

160 Длина / ширина / высота / база, мм 5240 / 1870 / 1950 / 3200

5240 / 1870 / 1950 / 3200 Снаряженная/полная масса, кг 1740/2430

1740/2430 Двигатель бензиновый, R4, 16 клапанов, 1962 см 3 , 144 л. с. при 5600 об/мин, 200 Н·м при 3600–4400 об/мин

бензиновый, R4, 16 клапанов, 1962 см , 144 л. с. при 5600 об/мин, 200 Н·м при 3600–4400 об/мин Трансмиссия задний привод, А8

задний привод, А8 Топливо / запас топлива АИ‑92…95 / 58

АИ‑92…95 / 58 Средний расход топлива, л/100 км 9,1

О том, как едет кроссовер Hyundai Kona из параллельного импорта, «За рулем» уже рассказывал.