Обновленная Нива: какой ресурс у агрегатов?
Эксперт «За рулем» напомнил о самых частых поломках Нивы Travel
Вопрос от читателя «За рулем»:
– Читал, что после модернизации Нивы Travel под мотор 1.8 коробка передач стала менее надежной. Так ли это?
Ответ эксперта
Илья Хлебушкин, «За рулем»:
– Скорее не «стала менее надежной», а «была не очень надежной и осталась таковой». Коробка передач традиционно входит в топ самых частых поломок Нивы Travel.
С новым мотором слабые места и коробки, и других элементов трансмиссии могут проявляться быстрее: увеличенный крутящий момент нагружает трансмиссию сильнее, а при модернизации усилили разве что шестерни пятой передачи и заднего хода.
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