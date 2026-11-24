Эксперт «За рулем» напомнил о самых частых поломках Нивы Travel

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Читал, что после модернизации Нивы Travel под мотор 1.8 коробка передач стала менее надежной. Так ли это?

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Ответ эксперта

Илья Хлебушкин, «За рулем»:

– Скорее не «стала менее надежной», а «была не очень надежной и осталась таковой». Коробка передач традиционно входит в топ самых частых поломок Нивы Travel.

С новым мотором слабые места и коробки, и других элементов трансмиссии могут проявляться быстрее: увеличенный крутящий момент нагружает трансмиссию сильнее, а при модернизации усилили разве что шестерни пятой передачи и заднего хода.

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О том, насколько двигатель 1.8 изменил Ладу Ниву Travel, рассказано тут.