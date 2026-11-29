Эксперт Канунников рассказал, как дорабатывали советские автомобили

Современникам трудно поверить, что были времена, когда наружные зеркала не считали обязательными. Зато старательно шили чехлы на сиденья.

Улучшать и украшать

Наружные зеркала заднего вида – небольшие и не слишком удобные – в СССР на легковых автомобилях стали появляться только в 1960-е. И то поначалу лишь на экспортных версиях Москвичей, Волг и Запорожцев. Но большинство автолюбителей пока и не видели в таком «излишестве» особой необходимости.

Волга ГАЗ-21 с набором благоприобретенных опций: противотуманками и большими наружными зеркалами.

Лишь в 1970-е, когда интенсивность движения в советских городах заметно выросла, многие почувствовали, что улучшить обзорность совсем не вредно. Заводы постепенно стали оснащать новые модели зеркалами с левой стороны – о правых тогда и не думали. В этом смысле исключением в мире легковых автомобилей были фургоны на базе Москвичей да ИЖ-2125 с двумя штатными зеркалами на крыльях.

Владельцы автомобилей без зеркал стали оснащали ими свои машины самостоятельно. Но распространение зеркал привело к росту их краж. Торговая сеть откликнулась на веяния времени продажей быстросъемных зеркал разных конструкций. Некоторые изделия крепили винтом с большой головкой, иные имели замок, открываемый сдвижным рычажком. Покидая машину даже на несколько минут, предусмотрительные автолюбители снимали зеркала и, как и щетки стеклоочистителей, прятали все это в салоне.

Со временем зеркала стали больше и удобней. И хотя внешность Побед, Волг ГАЗ-М21 и старых Москвичей они, конечно, не красили, для тех, кто пользовался автомобилем постоянно, установка зеркал стала вопросом комфорта и даже безопасности.

НОВЫЙ ВЫПУСК «ЗА РУЛЕМ» Закажите на одном из маркетплейсов: OZON, WB или Яндекс Маркет

Как и дополнительные фары – противотуманки. Сначала чаще с желтыми, потом – с обычными стеклами. Самостоятельная установка дополнительных фар на старые автомобили, светотехника которых не отличалась совершенством, была очень полезным делом. Особенно это понимали автолюбители, часто ездящие по загородным дорогам.

Со временем дополнительные фары стали даже модными. Многие воспринимали их как элемент декора, придающего автомобилю более богатый и спортивный вид. Появились особо модные противотуманки с крышками или чехлами с надписями латиницей. И некоторые автолюбители годами, а по сути, никогда не расчехляли модную светотехнику.

Одна из самых бесполезных и аляповатых опций 1970-х.

В список опционных «красивостей» входили довольно популярные в 1970-х висюльки перед ветровым стеклом и набалдашники с цветочком на рычаг коробки передач. Но большинство владельцев автомобилей в первую очередь интересовались все-таки более практичными опциями.

Плетеные чехлы на руль одно время были очень популярны.

Оплетки на руль тоже стали модными. Но, учитывая тонкие и скользкие рули большинства автомобилей, в таких чехлах был смысл. Поначалу массовыми были оплетки из материала, напоминающего фактурой и цветом изоляцию электрических проводов. Позже очень модными стали кожаные оплетки на кнопках. Их обычно привозили из-за границы. Поэтому такие изделия свидетельствовали о некоем повышенном статусе владельца машины.

Внутри и снаружи

Чрезвычайно популярной опцией стали чехлы на сиденья. Выкройки для их изготовления к разным автомобилям регулярно печатал «За рулем». Поначалу чехлы шили самостоятельно из самых разных материалов – от простенького ситца в цветочек до добротной плотной ткани, которую иногда удавалось подобрать даже под цвет кузова.

Чехлы на сиденья часто снабжали гигантскими карманами.

Даже когда в магазинах стали продавать фабричные изделия, многие продолжали использовать самодельные. Главной задачей чехлов была, конечно, защита сидений. Что было особенно актуально для автомобилей 1960-х с комбинированными (ткань – кожзаменитель) обивками – симпатичными, но не очень долговечными.

Заодно в чехлах, разумеется, делали карманы (порой просто гигантские) для всяких мелочей. Кроме того, чехлы, сняв, можно было постирать. О химчистке салона советские автолюбители в те времена не слышали.

Багажник на крыше мог служить и кроватью.

Популярной опцией стали в советские времена и багажники на крышу. Их нетрудно было закрепить на водосточные желобки. В основном, ставили заводские багажники разных конструкций. Но некоторые делали решетки сами – особенно для универсалов с длинными крышами.

Багажник на крыше можно было увидеть на любом автомобиле. Чаще всего – на Запорожцах, штатные багажники которых особой вместительностью не отличались. Никаких закрывающихся емкостей в то время не было. Поэтому особое внимание уделяли надежному креплению груза на крыше. В ход шли не только прочные веревки, но и резинки от эспандера и нечто подобное.

Чего только не возили на крышах! От стройматериалов до телевизоров и холодильников. Но особенно багажник на крышу ценили, конечно, любители автомобильного туризма. В дальнюю поездку скарба всегда брали много. А в кинокомедии «Три плюс два» 1963 года один из героев даже ночует на крыше 21-й Волги. И такое, по воспоминаниям современников, действительно бывало.

Продолжение – на следующей странице