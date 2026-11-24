Каким брендам сегодня доверяют водители? Названы лидеры потребительских предпочтений
Премия потребительского доверия Бренд года «За рулем» 2026 подвела итоги. За звание лучших боролись 120 брендов – по 10 номинантов в каждой из 12 категорий.
Голосование проходило с 1 сентября по 1 ноября 2026 года, а его результаты оказались богаты на сюрпризы: в ряде номинаций сменились лидеры, а общая активность аудитории выросла почти вдвое.
Что за премия и как выбирали победителей
Бренд года «За рулем» – открытая премия потребительского доверия, где победителей определяет не узкий экспертный совет, а сам народ. Голосовать может любой желающий, без анкет и передачи персональных данных, просто и честно. Определение лидеров проходит в два этапа: сначала народное жюри отмечает по три лучших бренда в каждой номинации (при желании можно добавить своего кандидата), затем из шорт-листа выбирают единственного фаворита. При равенстве голосов преимущество получает бренд с лучшим результатом в первом туре.
Список номинантов сформирован на основе данных аналитического партнера премии – исследовательской компании РОМИР. Эксперты проанализировали электронные чеки 40 тысяч респондентов потребительской панели, репрезентативно представленных по всей стране, и определили рейтинг популярности марок по частоте покупок. Профессиональные данные дополнили брендами, предложенными экспертами «За рулем».
Голосование проходило на сайте zr.ru и в аккаунтах «За рулем» в соцсетях и мессенджерах. Дублирующие голоса и накрутки аналитический партнер вычищал из статистики, так что результат действительно отражает мнение аудитории, а не чью-то хитрую попытку повлиять на исход.
Номинации
В 2026 году премия охватила 12 категорий – от АЗС и АКБ до шин, моторных масел, автохимии и автоэлектроники. В список также вошли антифризы, тормозные колодки, автомобильные фильтры, щетки стеклоочистителей, подшипники и автомобильные лампы. Первые шесть номинаций существуют четвертый год подряд, антифризы появились в 2025 году, а тормозные колодки, фильтры, щетки, подшипники и лампы введены впервые в 2026-м.
Все номинанты и их результаты. Полные списки
АЗС
Газпромнефть – 30,93%
Лукойл (Lukoil) – 25,30%
Роснефть – 16,44%
Татнефть – 11,48%
Газпром – 4,29%
Teboil – 3,68%
Нефтьмагистраль – 3,61%
Башнефть – 2,53%
Сургутнефтегаз – 1,02%
Irbis – 0,73%
В топ-3 вошли три крупнейшие топливные сети страны, а суммарно за них отдали голоса почти 73% участников. Стабильность и качество всегда важны для водителей, а в этом году – особенно. При этом внутри тройки за год произошла перестановка: «Газпромнефть» поднялась со второго места на первое.
АКБ
Forse – 25,65%
AKOM – 20,97%
Тюмень – 15,67%
Mutlu – 14,02%
Topla – 8,74%
Зверь – 5,35%
Furukawa – 4,70%
Zubr – 3,06%
Курский – 1,27%
Исток – 0,58%
В категории аккумуляторов уверенно лидируют отечественные марки: Forse, AKOM и «Тюмень» заняли весь подиум. Импортные Mutlu и Topla расположились следом, но заметно отстали от лидеров – российские производители АКБ всё активнее вытесняют зарубежные бренды.
Шины
Viatti – 46,45%
Кама – 28,91%
Ikon Tyres – 6,39%
Pirelli – 4,77%
Yokohama – 3,83%
Hankook – 2,83%
Gislaved – 2,19%
Cordiant – 1,96%
Sailun – 1,37%
Kumho – 1,30%
Viatti и «Кама» собрали вместе более 75% голосов – такого доминирования нет ни в одной другой номинации. Российские шинные бренды фактически поделили рынок потребительского доверия, оставив глобальным игрокам лишь символические доли.
Моторные масла
G-Energy – 21,19%
Lukoil – 19,37%
Liqui Moly – 11,46%
Sintec – 10,97%
ZIC – 10,48%
Gazpromneft – 7,96%
Polymerium – 7,27%
Rolf – 5,04%
ВМП Авто – 4,85%
CNRG – 1,42%
В номинации новый лидер, при этом разрыв между первым и вторым местом составил менее двух процентных пунктов. Испытания в реальных условиях и обновление рецептур для современных двигателей помогли отечественному бренду укрепить доверие потребителей. В целом в топ-10 преобладают российские бренды, а Liqui Moly остается единственной зарубежной маркой в тройке лидеров.
Автохимия
LAVR – 33,47%
Grass – 18,52%
Liqui Moly – 11,22%
Супротек – 7,56%
Sintec – 7,13%
Arnezi – 6,23%
Hi-Gear – 5,66%
Vmpauto – 5,05%
Felix – 4,08%
AGA – 1,09%
Здесь бессменный лидер номинации LAVR побеждает с отрывом более чем в 14 процентных пунктов – один из самых убедительных результатов сезона. Отечественная автохимия в целом держит позиции: в топ-10 восемь российских марок, и лишь Liqui Moly и Hi-Gear представляют зарубежные бренды.
Автоэлектроника
Pioneer – 20,59%
Xiaomi – 18,86%
70mai – 15,02%
Teyes – 13,32%
Arnezi – 9,78%
iBox – 5,75%
SilverStone F1 – 5,06%
SHO-Me – 4,41%
Navitel – 3,70%
Neoline – 3,50%
В автоэлектронике сегодня лидируют азиатские бренды: Pioneer, Xiaomi и 70mai заняли первые три места. Показательно, что Xiaomi и 70mai – относительно молодые игроки, которые потеснили классических производителей благодаря экосистемности и доступной цене.
Антифризы
Felix – 20,73%
Sintec – 20,64%
CoolStream – 12,88%
G-Energy – 11,92%
Liqui Moly – 7,77%
Lukoil – 7,08%
Arnezi – 7,02%
AGA – 6,62%
Totachi – 4,39%
Gazpromneft – 0,95%
Здесь зафиксирован минимальный разрыв за всю историю премии: Felix обошел Sintec всего на 0,09 процентных пункта – можно сказать, ничья. Такой результат говорит о высокой конкуренции среди российских производителей антифризов.
Тормозные колодки
Nibk – 22,99%
Sangsin – 19,75%
Marshall – 11,74%
Kashiyama – 10,02%
Finwhale – 7,55%
Lynxauto – 7,14%
Fenox – 6,53%
Masuma – 6,26%
Totachi – 5,29%
Patron – 2,73%
В дебютной для премии номинации победили корейские бренды Nibk и Sangsin, а замкнул тройку Marshall. Выбор автомобилистов показал: в сегменте тормозных колодок потребитель доверяет проверенным азиатским производителям, давно работающим на российском рынке.
Автомобильные фильтры
BIG Filter – 28,68%
Denso – 14,24%
Невский фильтр – 11,75%
Ganz – 11,05%
Masuma – 7,69%
Ливны – 7,05%
Totachi – 5,65%
Lynxauto – 5,54%
Goodwill – 5,17%
Patron – 3,19%
BIG Filter побеждает с двукратным отрывом от второго места. Российские производители фильтров – BIG Filter, «Невский фильтр», Ganz и «Ливны» – заняли четыре позиции в топ-6, подтвердив сильные позиции отечественной школы фильтрации.
Щетки стеклоочистителей
Denso – 26,01%
Alca – 17,24%
Goodyear – 12,55%
Lynxauto – 11,69%
Ganz – 9,00%
AWM – 5,85%
Masuma – 5,73%
AVS – 4,29%
Heyner – 4,08%
Totachi – 3,55%
Denso уверенно лидирует в категории щеток, а в целом в топ-10 представлены бренды из Японии, Америки, Европы и России. Разнообразие географии производителей делает эту номинацию одной из самых интернациональных в премии.
Подшипники
Koyo – 30,93%
Ganz – 12,85%
Metaco – 12,70%
VPZ/VBF – 8,55%
GMB – 8,48%
Marshall – 6,58%
Iljin – 6,50%
Trialli – 5,51%
Febest – 5,22%
Patron – 2,68%
Koyo побеждает с результатом 30,93% – более чем вдвое опередив ближайших преследователей. Японский бренд остается эталоном качества в сегменте, где потребитель особенно чувствителен к надежности.
Автомобильные лампы
Osram – 59,84%
Koito – 10,49%
Arnezi – 7,85%
Narva – 6,29%
Маяк – 6,00%
Ganz – 3,49%
Lynxauto – 2,68%
Neolux – 1,54%
Patron – 0,97%
Clear Light – 0,85%
Абсолютный рекорд премии: Osram собрал почти 60% голосов – ни один бренд ни в одной номинации не побеждал с таким колоссальным отрывом! Этот производитель фактически стал синонимом качественной автомобильной лампы для российского потребителя.
Премия растет вместе с доверием
Аудитория премии увеличивается год от года: в 2023-м она собрала 89 тысяч голосов, в 2024-м – 129 тысяч, в 2025-м – 145 тысяч, а в 2026-м – уже 240 тысяч. По итогам второго тура в каждой номинации определяется топ-3 брендов, победители и призеры получают дипломы.
Людмила Фукова, старший директор по работе с клиентами РОМИР:
– Особенно приятно видеть, что доверие россиян в этом году заслужило большое количество отечественных брендов. Сегодня российские производители успешно конкурируют в самых разных сегментах рынка и все чаще становятся выбором потребителей. Для нас важно, что премия открыта как для крупных игроков, так и для небольших компаний.
Участие в таких проектах помогает брендам становиться заметнее для покупателей, а рынку – получать честную обратную связь от потребителей. Со своей стороны, РОМИР обеспечивает прозрачность и беспристрастность процедуры отбора и голосования. Мы опираемся на данные о реальном потребительском поведении и используем исследовательские инструменты, которые позволяют максимально объективно определить лидеров.
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Итоги премии Бренд года «За рулем» 2026 показали: потребитель голосует не только за громкое имя, но и за надежность, проверенную в реальных условиях. А там, где раньше лидеры казались незыблемыми, теперь появляются новые имена – и это, пожалуй, главный итог сезона 2026 года.
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