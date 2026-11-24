Подведены итоги премии Бренд года «За рулем» 2026 в 12 номинациях

Премия потребительского доверия Бренд года «За рулем» 2026 подвела итоги. За звание лучших боролись 120 брендов – по 10 номинантов в каждой из 12 категорий.

Голосование проходило с 1 сентября по 1 ноября 2026 года, а его результаты оказались богаты на сюрпризы: в ряде номинаций сменились лидеры, а общая активность аудитории выросла почти вдвое.

Что за премия и как выбирали победителей

Бренд года «За рулем» – открытая премия потребительского доверия, где победителей определяет не узкий экспертный совет, а сам народ. Голосовать может любой желающий, без анкет и передачи персональных данных, просто и честно. Определение лидеров проходит в два этапа: сначала народное жюри отмечает по три лучших бренда в каждой номинации (при желании можно добавить своего кандидата), затем из шорт-листа выбирают единственного фаворита. При равенстве голосов преимущество получает бренд с лучшим результатом в первом туре.

Список номинантов сформирован на основе данных аналитического партнера премии – исследовательской компании РОМИР. Эксперты проанализировали электронные чеки 40 тысяч респондентов потребительской панели, репрезентативно представленных по всей стране, и определили рейтинг популярности марок по частоте покупок. Профессиональные данные дополнили брендами, предложенными экспертами «За рулем».

Голосование проходило на сайте zr.ru и в аккаунтах «За рулем» в соцсетях и мессенджерах. Дублирующие голоса и накрутки аналитический партнер вычищал из статистики, так что результат действительно отражает мнение аудитории, а не чью-то хитрую попытку повлиять на исход.

Номинации

В 2026 году премия охватила 12 категорий – от АЗС и АКБ до шин, моторных масел, автохимии и автоэлектроники. В список также вошли антифризы, тормозные колодки, автомобильные фильтры, щетки стеклоочистителей, подшипники и автомобильные лампы. Первые шесть номинаций существуют четвертый год подряд, антифризы появились в 2025 году, а тормозные колодки, фильтры, щетки, подшипники и лампы введены впервые в 2026-м.

Все номинанты и их результаты. Полные списки

АЗС

Газпромнефть – 30,93%

Лукойл (Lukoil) – 25,30%

Роснефть – 16,44%

Татнефть – 11,48%

Газпром – 4,29%

Teboil – 3,68%

Нефтьмагистраль – 3,61%

Башнефть – 2,53%

Сургутнефтегаз – 1,02%

Irbis – 0,73%

В топ-3 вошли три крупнейшие топливные сети страны, а суммарно за них отдали голоса почти 73% участников. Стабильность и качество всегда важны для водителей, а в этом году – особенно. При этом внутри тройки за год произошла перестановка: «Газпромнефть» поднялась со второго места на первое.

АКБ

Forse – 25,65%

AKOM – 20,97%

Тюмень – 15,67%

Mutlu – 14,02%

Topla – 8,74%

Зверь – 5,35%

Furukawa – 4,70%

Zubr – 3,06%

Курский – 1,27%

Исток – 0,58%

В категории аккумуляторов уверенно лидируют отечественные марки: Forse, AKOM и «Тюмень» заняли весь подиум. Импортные Mutlu и Topla расположились следом, но заметно отстали от лидеров – российские производители АКБ всё активнее вытесняют зарубежные бренды.

Шины

Viatti – 46,45%

Кама – 28,91%

Ikon Tyres – 6,39%

Pirelli – 4,77%

Yokohama – 3,83%

Hankook – 2,83%

Gislaved – 2,19%

Cordiant – 1,96%

Sailun – 1,37%

Kumho – 1,30%

Viatti и «Кама» собрали вместе более 75% голосов – такого доминирования нет ни в одной другой номинации. Российские шинные бренды фактически поделили рынок потребительского доверия, оставив глобальным игрокам лишь символические доли.

Моторные масла

G-Energy – 21,19%

Lukoil – 19,37%

Liqui Moly – 11,46%

Sintec – 10,97%

ZIC – 10,48%

Gazpromneft – 7,96%

Polymerium – 7,27%

Rolf – 5,04%

ВМП Авто – 4,85%

CNRG – 1,42%

В номинации новый лидер, при этом разрыв между первым и вторым местом составил менее двух процентных пунктов. Испытания в реальных условиях и обновление рецептур для современных двигателей помогли отечественному бренду укрепить доверие потребителей. В целом в топ-10 преобладают российские бренды, а Liqui Moly остается единственной зарубежной маркой в тройке лидеров.

Автохимия

LAVR – 33,47%

Grass – 18,52%

Liqui Moly – 11,22%

Супротек – 7,56%

Sintec – 7,13%

Arnezi – 6,23%

Hi-Gear – 5,66%

Vmpauto – 5,05%

Felix – 4,08%

AGA – 1,09%

Здесь бессменный лидер номинации LAVR побеждает с отрывом более чем в 14 процентных пунктов – один из самых убедительных результатов сезона. Отечественная автохимия в целом держит позиции: в топ-10 восемь российских марок, и лишь Liqui Moly и Hi-Gear представляют зарубежные бренды.

Автоэлектроника

Pioneer – 20,59%

Xiaomi – 18,86%

70mai – 15,02%

Teyes – 13,32%

Arnezi – 9,78%

iBox – 5,75%

SilverStone F1 – 5,06%

SHO-Me – 4,41%

Navitel – 3,70%

Neoline – 3,50%

В автоэлектронике сегодня лидируют азиатские бренды: Pioneer, Xiaomi и 70mai заняли первые три места. Показательно, что Xiaomi и 70mai – относительно молодые игроки, которые потеснили классических производителей благодаря экосистемности и доступной цене.

Антифризы

Felix – 20,73%

Sintec – 20,64%

CoolStream – 12,88%

G-Energy – 11,92%

Liqui Moly – 7,77%

Lukoil – 7,08%

Arnezi – 7,02%

AGA – 6,62%

Totachi – 4,39%

Gazpromneft – 0,95%

Здесь зафиксирован минимальный разрыв за всю историю премии: Felix обошел Sintec всего на 0,09 процентных пункта – можно сказать, ничья. Такой результат говорит о высокой конкуренции среди российских производителей антифризов.

Тормозные колодки

Nibk – 22,99%

Sangsin – 19,75%

Marshall – 11,74%

Kashiyama – 10,02%

Finwhale – 7,55%

Lynxauto – 7,14%

Fenox – 6,53%

Masuma – 6,26%

Totachi – 5,29%

Patron – 2,73%

В дебютной для премии номинации победили корейские бренды Nibk и Sangsin, а замкнул тройку Marshall. Выбор автомобилистов показал: в сегменте тормозных колодок потребитель доверяет проверенным азиатским производителям, давно работающим на российском рынке.

Автомобильные фильтры

BIG Filter – 28,68%

Denso – 14,24%

Невский фильтр – 11,75%

Ganz – 11,05%

Masuma – 7,69%

Ливны – 7,05%

Totachi – 5,65%

Lynxauto – 5,54%

Goodwill – 5,17%

Patron – 3,19%

BIG Filter побеждает с двукратным отрывом от второго места. Российские производители фильтров – BIG Filter, «Невский фильтр», Ganz и «Ливны» – заняли четыре позиции в топ-6, подтвердив сильные позиции отечественной школы фильтрации.

Щетки стеклоочистителей

Denso – 26,01%

Alca – 17,24%

Goodyear – 12,55%

Lynxauto – 11,69%

Ganz – 9,00%

AWM – 5,85%

Masuma – 5,73%

AVS – 4,29%

Heyner – 4,08%

Totachi – 3,55%

Denso уверенно лидирует в категории щеток, а в целом в топ-10 представлены бренды из Японии, Америки, Европы и России. Разнообразие географии производителей делает эту номинацию одной из самых интернациональных в премии.

Подшипники

Koyo – 30,93%

Ganz – 12,85%

Metaco – 12,70%

VPZ/VBF – 8,55%

GMB – 8,48%

Marshall – 6,58%

Iljin – 6,50%

Trialli – 5,51%

Febest – 5,22%

Patron – 2,68%

Koyo побеждает с результатом 30,93% – более чем вдвое опередив ближайших преследователей. Японский бренд остается эталоном качества в сегменте, где потребитель особенно чувствителен к надежности.

Автомобильные лампы

Osram – 59,84%

Koito – 10,49%

Arnezi – 7,85%

Narva – 6,29%

Маяк – 6,00%

Ganz – 3,49%

Lynxauto – 2,68%

Neolux – 1,54%

Patron – 0,97%

Clear Light – 0,85%

Абсолютный рекорд премии: Osram собрал почти 60% голосов – ни один бренд ни в одной номинации не побеждал с таким колоссальным отрывом! Этот производитель фактически стал синонимом качественной автомобильной лампы для российского потребителя.

Премия растет вместе с доверием

Аудитория премии увеличивается год от года: в 2023-м она собрала 89 тысяч голосов, в 2024-м – 129 тысяч, в 2025-м – 145 тысяч, а в 2026-м – уже 240 тысяч. По итогам второго тура в каждой номинации определяется топ-3 брендов, победители и призеры получают дипломы.

Людмила Фукова, старший директор по работе с клиентами РОМИР:

– Особенно приятно видеть, что доверие россиян в этом году заслужило большое количество отечественных брендов. Сегодня российские производители успешно конкурируют в самых разных сегментах рынка и все чаще становятся выбором потребителей. Для нас важно, что премия открыта как для крупных игроков, так и для небольших компаний.

Участие в таких проектах помогает брендам становиться заметнее для покупателей, а рынку – получать честную обратную связь от потребителей. Со своей стороны, РОМИР обеспечивает прозрачность и беспристрастность процедуры отбора и голосования. Мы опираемся на данные о реальном потребительском поведении и используем исследовательские инструменты, которые позволяют максимально объективно определить лидеров.

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Итоги премии Бренд года «За рулем» 2026 показали: потребитель голосует не только за громкое имя, но и за надежность, проверенную в реальных условиях. А там, где раньше лидеры казались незыблемыми, теперь появляются новые имена – и это, пожалуй, главный итог сезона 2026 года.