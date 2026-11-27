Аккумулятор: напряжение, ток покоя... что еще проверить с помощью мультиметра

На вашем автомобиле стоит немолодая батарея? Тогда перед зимой хорошо бы оценить ее состояние. И очень важно проверить, как электрооборудование автомобиля взаимодействует с ней.

Напряжение на клеммах АКБ

Открываем автомобиль, постоявший не менее полусуток после поездки. Мультиметром проверяем напряжение на полюсных выводах АКБ. Напряжение после ночной стоянки должно составлять не ниже 12,6 В.

Автомобиль Лада Ларгус простоял неделю без движения. Напряжение – 12,34 В – несколько снижено, но, по опыту, все еще достаточно для пуска исправного двигателя при температуре воздуха до минус 15 °С.

А если вы увидите такое напряжения после ночной стоянки – дело плохо. Либо бортовая сеть автомобиля потребляет энергию в покое чересчур охотно, либо генератор сильно недодает энергии, либо АКБ просится на утилизацию. Первые два параметра несложно проверить, а вот при оценке последнего можно воспользоваться методом исключения.

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Проверяем генератор

После пуска двигателя напряжение, в зависимости от алгоритма управления генератором, может достигать 14,7 В, а затем снижаться примерно до 14,0 В, а летом даже до 13,8 В. Эти значения соответствуют алгоритму работы генератора на Ладе Ларгус с мотором К4М.

В среднем, напряжение должно превышать 14,0 В. И, даже при полной нагрузке, когда включены все потребители, обязано быть не ниже 13,8 В.

Если меньше – проблема с генератором, его цепями управления или с ремнем привода.

Проверяем ток покоя

Ток покоя — это ток, который потребляет автомобиль после того, как зажигание выключено, все двери закрыты, а электронные блоки переведены в режим энергосбережения. Этот ток нужен для обеспечения работы часов, памяти настроек, сигнализации, иммобилайзера и других систем.

Для проверки отсоединяем минусовую клемму от минусового вывода АКБ. Включаем между ними мультиметр в режиме амперметра с диапазоном до 10 А. Запираем автомобиль и ставим на сигнализацию, если она есть.

Бортовая система Лады Ларгус показывает довольно большой ток – 96 мА. Причина – наличие двух дополнительных устройств, которые потребляют ток даже при выключенном зажигании. Это бортовой компьютер Multitronics и реле управления ДХО – «Дальний вполнакала».

Величины тока покоя для автомобилей в заводском исполнении колеблются от 10-20 мА для очень простых машин до 50-80мА для автомобилей с заводской сигнализацией и телематикой, выпущенных в последние 6-8 лет.

Если токи покоя более 200 мА, то автомобиль неисправен и нужна серьезная диагностика системы электрооборудования.

Важное замечание!

Не измеряйте ток сразу после того, как заглушили двигатель. После запирания дверей автомобилю требуется примерно 5-15 минут (иногда до 40), чтобы все системы перешли в режим энергосбережения. В течение этого времени потребление тока может быть значительно выше (от 200 до 500 мА), что является нормальным, так как блоки управления продолжают работать.

Если бортовая сеть автомобиля исправна, а АКБ «не тянет», то меняем аккумулятор без сожаления, иначе в мороз – наплачетесь. Придется прикуривать от другого автомобиля или искать хороший бустер.