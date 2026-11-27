Проверка АКБ: 3 значения, которые должен выучить каждый водитель
На вашем автомобиле стоит немолодая батарея? Тогда перед зимой хорошо бы оценить ее состояние. И очень важно проверить, как электрооборудование автомобиля взаимодействует с ней.
Напряжение на клеммах АКБ
Открываем автомобиль, постоявший не менее полусуток после поездки. Мультиметром проверяем напряжение на полюсных выводах АКБ. Напряжение после ночной стоянки должно составлять не ниже 12,6 В.
А если вы увидите такое напряжения после ночной стоянки – дело плохо. Либо бортовая сеть автомобиля потребляет энергию в покое чересчур охотно, либо генератор сильно недодает энергии, либо АКБ просится на утилизацию. Первые два параметра несложно проверить, а вот при оценке последнего можно воспользоваться методом исключения.
Проверяем генератор
После пуска двигателя напряжение, в зависимости от алгоритма управления генератором, может достигать 14,7 В, а затем снижаться примерно до 14,0 В, а летом даже до 13,8 В. Эти значения соответствуют алгоритму работы генератора на Ладе Ларгус с мотором К4М.
В среднем, напряжение должно превышать 14,0 В. И, даже при полной нагрузке, когда включены все потребители, обязано быть не ниже 13,8 В.
Если меньше – проблема с генератором, его цепями управления или с ремнем привода.
Проверяем ток покоя
Ток покоя — это ток, который потребляет автомобиль после того, как зажигание выключено, все двери закрыты, а электронные блоки переведены в режим энергосбережения. Этот ток нужен для обеспечения работы часов, памяти настроек, сигнализации, иммобилайзера и других систем.
Для проверки отсоединяем минусовую клемму от минусового вывода АКБ. Включаем между ними мультиметр в режиме амперметра с диапазоном до 10 А. Запираем автомобиль и ставим на сигнализацию, если она есть.
Величины тока покоя для автомобилей в заводском исполнении колеблются от 10-20 мА для очень простых машин до 50-80мА для автомобилей с заводской сигнализацией и телематикой, выпущенных в последние 6-8 лет.
Если токи покоя более 200 мА, то автомобиль неисправен и нужна серьезная диагностика системы электрооборудования.
Важное замечание!
Не измеряйте ток сразу после того, как заглушили двигатель. После запирания дверей автомобилю требуется примерно 5-15 минут (иногда до 40), чтобы все системы перешли в режим энергосбережения. В течение этого времени потребление тока может быть значительно выше (от 200 до 500 мА), что является нормальным, так как блоки управления продолжают работать.
Если бортовая сеть автомобиля исправна, а АКБ «не тянет», то меняем аккумулятор без сожаления, иначе в мороз – наплачетесь. Придется прикуривать от другого автомобиля или искать хороший бустер.
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