3 причины появления коррозии на кузове автомобиля: как устранить и сколько это стоит?

Кузов автомобиля – самая дорогая его часть. Собственно, кузов – это и есть автомобиль. Недаром при сильном повреждении кузова в аварии страховая компания выплачивает полную стоимость машины по полису каско.

Когда коррозия сильнее?

Сильнее всего ржавеют автомобили, которые эксплуатируются в регионах, где дороги обрабатывают реагентами, а климат – не очень холодный. Так в Санкт-Петербурге автомобили коррозируют примерно в полтора раза быстрее, чем в Москве. Скорость химических реакций, согласно правилу Ван-Гоффа, растет в 2-4 раза при повышении температуры всего на 10 °C . А коррозия – это процесс окисления железа кислородом с образованием оксидов железа – той самой ржавчины. Там, где температура за зиму многократно переходит через ноль, коррозия сильнее. И именно поэтому в Сибири, где на дорогах сухо и морозы сильнее, автомобили ржавеют не так быстро.

Ноябрь в средней полосе России – это то время, когда дороги начинают обрабатывать реагентами, а температура недостаточно низкая, чтобы «заморозить» коррозию.

Какие элементы автомобиля подвержены коррозии?

Самый короткий ответ – все детали, которые изготовлены из чугуна или стали и не имеют защитного покрытия.

В свое время, когда наше издательство приобрело новый автомобиль Renault Duster под разборку для написания книги по ремонту, мы были поражены состоянием поворотного кулака – он был весь ржавый. Все чаще на современных автомобилях попадаются некрашеные детали, которые выглядят точно так же.

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Теперь – про кузов.

Есть всего 3 вероятные причины коррозии.

1. Сколы лакокрасочного покрытия

Такие дефекты появляются, в основном, на капоте, передних крыльях, передних стойках и на передней кромке крыши.

Можно защитить переднюю кромку крыши с помощью самоклеящегося накладного уголка из мягкого полимера. Выглядит не очень эстетично, зато эффективно убережет от новых сколов.

Вероятность коррозии прямо связана с двумя факторами: качеством защиты панелей автомобиля и силой удара, в результате которого образовался скол. Небольшой скол краски до слоя грунта не приведет к быстрому распространению ржавчины даже на дешевой машине без оцинковки кузовных панелей. На более дорогих автомобилях, с оцинковкой кузова, не будет ржаветь и повреждение до металла. Но вот у автомобилей среднего ценового сегмента часто крыша остается без оцинковки. А потому передняя ее кромка может «зацвести». Очень сильные повреждения, нанесенные крупными камнями, или царапины могут содрать слой цинка, и тем самым спровоцируют коррозию.

Как бороться и цена вопроса?

Бюджетный способ. Наненсти на скол цинконаполненную грунтовку. Это неплохой вариант, чтобы дотянуть с полноценным ремонтом до весны.

Это неплохой вариант, чтобы дотянуть с полноценным ремонтом до весны. Обратиться к специалистам, которые устранят сколы на лакокрасочном покрытии «в ноль» . Стоимость такой операции в Москве – от 1500 рублей за один скол.

. Стоимость такой операции в Москве – от 1500 рублей за один скол. Также многие сервисы предлагают защиту передней части кузова пленкой. Это имеет смысл только после устранения всех сколов или на новом автомобиле. Оклейка так называемых «зон риска» обойдется от 45 000 рублей.

2. Скрытые полости кузова

У кузова автомобиля есть множество мест, где сваркой соединены несколько стальных деталей, причем они специально выгнуты так, чтобы образовывать коробчатое сечение, которое обеспечивает высокую жесткость конструкции. Это пороги, лонжероны, стойки кузова и различные усилители, а также капот, крышка багажника и двери.

С точки зрения коррозии это – весьма удобные места. Раз попав в них, влага долго не высыхает. А если это микс из воды и реагентов, то дело совсем плохо.

Как бороться и цена вопроса?

Перед наступлением зимы очень полезно обработать все доступные скрытые полости кузова антикоррозионым препаратом. Сделать это можно и самостоятельно, но только летом, в хорошую погоду. Зато потратитесь только материалы.

В ноябре же прямая дорога – на специализированный сервис, занимающийся антикоррозионной обработкой машин. Обычно там же предлагают нанести жидкие подкрылки в колесные арки и все днище также покрыть слоем специальной мастики. Обработать только скрытые полости обойдется в сумму от 15 000 рублей (в Москве), полный антикор – от 23 000 рублей. И, конечно, цена зависит от размера автомобиля.

Перед антикором автомобиль частично разбирают и тщательно моют.

3. Плохой ремонт после аварии

Если ваш автомобиль попал даже в небольшую аварию, то кузовные панели можно восстанавливать двумя способами.

Первый – рихтовка, вытягивание и т.д. Мастер стремится, чтобы наружная поверхность была гладкой и блестела как новая. Но зачастую про антикорозионную обработку той же панели изнутри забывают. Владельцу нужно оговорить это специально и тщательно проверить.

При втором способе кузовную панель меняют. Часто – на китайскую штамповку. По форме-то ее подгонят, но коррозионная стойкость будет сильно уступать стойкости заводской детали. Такую панель нужно особенно тщательно обработать антикором изнутри.

Правили дверь – залейте антикор хотя бы самостоятельно из баллончика.

Как бороться и цена вопроса?

Баллончик автохимии для обработки скрытых полостей своими силами обойдется недорого: от 500 рублей на любом маркетплейсе. Конечная цена зависит от площади, требующей обработки.