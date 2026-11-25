Как купить авто по параллельному импорту? Эксперт Зиновьев подготовил подробную инструкцию

На фоне санкциий от наших «западных друзей» правительство предпринимает меры для поддержки отечественных производителей. Самой действенной оказался утильсбор. А чтобы те, кто ввозит машины с целью продажи, не уклонялись от оплаты сбора по коммерческим ставкам, затянули всевозможные гайки.

В частности, отменили льготный утильсбор для машин с двигателями мощностью свыше 160 л.с. – и ввозимых на продажу, и для личного пользования.

Все эти ограничения усложняют покупку автомобиля за рубежом, и если кто-то созрел до такого шага, медлить не стоит.

Сергей Зиновьев, редактор «За рулем»:

– С 1 января не только у нас принято поднимать различные налоги и тарифы, а кое-где принимают еще и новые законы. Так, Китай с 1 января 2027 года потребует от производителей документально подтверждать наличие зарубежных сервисных центров и их способность обслуживать автомобили. А наш Минпромторг намерен инициировать процедуру идентификации всех ввозимых машин — законодательная база готова, осталось утвердить сроки.

В совокупности все это отражается на ценах: в январе они подрастут, так что автомобиль выгоднее покупать до Нового года, нежели после. Времени осталось немного, но при правильном выборе каналов поставки всё можно успеть.

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Киргизия

У этого канала два основных преимущества. Первое — выставленные на продажу машины уже находятся внутри ЕАЭС, что упрощает оформление документов. Второе — доставка обычно укладываются в две недели.

К цене самого автомобиля, естественно, добавляются оплата утильсбора, доставки, получения СБКТС и ЭПТС.

Киргизский маршрут выгоден еще тем, что импортеры могут указать в инвойсе более низкую стоимость товара, что снижает пошлину. Эту лазейку Минпромторг намеревался прикрыть еще весной, но она до сих пор открыта – идет согласование.

Вероятно, по этой причине Киргизия остается предпочтительным вариантом для покупки машин с моторами мощностью свыше 160 л.с. – 76% ввезенных за 9 месяцев 2026 года через Киргизию автомобилей именно таковы.

Казахстан также остается интересным местом для покупки, но там, помимо сложностей с оплатой, покупка у дилера почти наверняка потребует промежуточного переоформления на посредника-частника.

Китай

Киргизский рынок наполняется, в основном, машинами, произведенными в Китае. Разумеется, их можно покупать и напрямую: 44% от всего объема машин, ввозимых в РФ по альтернативным схемам, идут из Китая.

Скорость доставки зависит от избранного способа. Самый доступный по цене – морем, он же и самый долгий, занимает 10-20 дней. Автовоз до Уссурийска или Забайкальска добирается быстрее.

При покупке подержанного автомобиля в Китае надо учесть «правило 180 дней»: для вывоза машины, с момента регистрации которой в Китае прошло менее полугода, необходимо разрешение завода-изготовителя. Эту меру там внедрили, дабы прижать схему вывоза нового автомобиля под видом подержанного.

Преимущество покупки в Китае – ценовая разница. Некоторые модели обойдутся на несколько сотен тысяч рублей дешевле, чем такие же у официального дилера — со всеми сборами и доставкой. Некоторые, но не все — цены надо сопоставлять заранее.

Белоруссия

Белорусский рынок привлекателен более широким выбором европейских моделей европейской же сборки и минимальными сроками доставки. Если говорить о машинах с пробегом, то в Белоруссии многие модели (в основном, до 160 л.с.) существенно дешевле, чем такие же в лотах российских агрегаторов вторички. Плюс удобство оплаты – российский рубль и карта Мир работают.

Нюанс: справку-счет, необходимую на таможне, может оформить только юридическое лицо, покупка у продавца-частника осложняется тем, что он сначала переоформляет машину на юрлицо.

Если покупатель перегоняет автомобиль самостоятельно «своим ходом», необходимо приобрести временный полис ОСАГО – без него сложности могут возникнуть сразу после пересечения границы.

Один из подводных камней: если в Белоруссию машину ввезли по льготной схеме (она действует для некоторых категорий граждан), то при перепродаже недособранные налоги взыщут с нового владельца.

Южная Корея

Сроки доставки варьируются в зависимости от выбранного маршрута. Морской путь от Пусана или Инчхона до Владивостока или Находки – 10-15 дней, до Санкт-Петербурга – до 40 дней. Так что суммарно, с учетом пребывания на таможне (до двух недель) и перемещения по России, от момента покупки до получения машины может пройти 6-8 недель.

Особенность приобретения машины в этой стране – в торгах на аукционах может участвовать только юрлицо, зарегистрированное в Корее, без компании-посредника не обойтись. Также в Южной Корее действует запрет на вывоз автомобилей с двигателем объемом более 2 л.

К преимуществам покупки машин именно в Корее относят честный пробег – за манипулирование им здесь предусмотрена уголовная ответственность.

ОАЭ

Этот канал был достаточно привлекателен и надежно работал до начала военных действий в Персидском заливе. Быстрый маршрут доставки шел через Иран по суше и далее через Каспий. Теперь два апробированных варианта — морем в контейнерах из порта Джебель-Али в Новороссийск (25-30 дней) и сухопутный через Казахстан (35-45 дней, существенно дешевле).

Как и в Китае, машины обязаны «прожить» в ОАЭ не менее 180 дней с даты первой регистрации. Держим в уме, что бюджетные модели покупать в ОАЭ нет экономического смысла – утильсбор перебьет выгоду в цене.

Изучая комплектации, обращайте внимание на аббревиатуру GCC – это машины для арабского климата, с мощными кондиционерами, но слабой печкой и отсутствием обогрева сидений и стекла.

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