Эксперты «За рулем» рассказали, как заменить топливный фильтр

Как устроена топливоподача

Знаете ли вы, через сколько фильтров проходит бензин, прежде чем попасть из бака в цилиндры двигателя?

Топливо из бака через первый сетчатый фильтр забирает электрический топливный насос. Далее схема может несколько различаться в зависимости от того, где находится перепускной клапан, но основной топливный фильтр после насоса стоит всегда.

После него бензин поступает по топливопроводу в рампу на двигателе и далее – к форсункам при схеме питания с распределенным впрыском. Во входном патрубке каждой форсунки стоит еще один фильтр для отсева посторонних частиц, которые могли попасть при разборке-сборке системы.

Если впрыск непосредственный, на входе в насос высокого давления ставится еще небольшой фильтрик, роль которого аналогична.

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Три варианта крепления топливного модуля

1. Пластиковой гайкой большого диаметра – это при пластиковом баке. Она отворачивается специальным трехлапым съемником или самодельной скобой, согнутой из прутка.

2. Прижат стальным кольцом с болтами или гайками небольшого размера, М5 или М6 – при стальном баке. Тут снятие элементарное.

3. Прижат стальным кольцом, крепящимся с поворотом, – обычно при стальном баке, однако встречается и при пластиковом (Лада Гранта, Chevrolet Cruze). Оно отворачивается нанесением легких ударов через не дающую искру проставку в тангенциальном направлении.

Крепление топливного модуля поворотным кольцом.

для замены в сборе.

Наиболее простой и удобный вариант для одновременного обновления входной сетки, насоса и основного фильтра.

Ориентировочные цены модулей:

китайские кроссоверы последних лет: 16–25 тысяч рублей

докризисные иномарки: 6–10 тысяч рублей

автомобили отечественного производства: до 6 тысяч рублей

Для замены фильтров, насоса, регулятора давления топлива и датчика уровня.

Работа довольно кропотливая, требующая размыкать пластиковые трубки подачи бензина, задубевшие от времени. Экономия, если меняем всё, – менее половины цены топливного модуля.

Для промывки бензобака после применения неправильного топлива или механического загрязнения.

Эту работу зачастую нужно проводить вместе с заменой топливного модуля. Грязно, долго, но иного пути почти нет. Замена бака – только если он проржавел или пробит.

Внимание!

При снятии желательно, чтобы бак не был совсем полным.

Сетчатый фильтр на входе

Сетчатый фильтр, установленный перед бензонасосом, служит для первичной очистки топлива. Состоит он из пластикового или металлического каркаса, на который натянута сетка с ячейками малого размера. Для легковых автомобилей она выполнена из нейлона.

Фильтр почти всегда крепится прямо к штуцеру бензонасоса, но, в зависимости от конструкции топливного модуля, может быть виден сразу при его снятии или же спрятан внутрь.

Этот фильтр улавливает частицы размером 10–50 мкм: песок, окалину, крупные частицы ржавчины. Они могут повредить или заклинить движущиеся части бензонасоса, ведь топливо проходит прямо через корпус электромотора с сильными постоянными магнитами, а ржавчина – магнитна.

Топливный модуль автомобилей, созданных на логановской платформе: внутри два фильтра, насос и регулятор давления топлива.

ПРИМАГНИЧИВАЕМ РЖАВЧИНУ При снятии топливного бака имеет смысл поместить внутрь сильный магнит и оставить его там при сборке. Он будет собирать стальные частицы и ржавчину. В стальном баке его нужно прикрепить вдали от модуля бензонасоса. А в пластиковом – привязать к перегородке так, чтобы он не помешал работе указателя уровня топлива.

Основной фильтр

Его конструкция и месторасположение могут быть различны. На самых простых автомобилях (включая Нивы и Гранту) он до сих пор располагается под днищем.

Но на большинстве современных машин в бак вставлен комплексный топливный модуль, состоящий из насоса с приемной сеткой и топливного фильтра. Здесь же, чаще всего, находится регулятор давления топлива. И тогда из топливного модуля часто выходит всего одна трубка, идущая до топливной рампы.

Доступ к основному фильтру

Если фильтр установлен под днищем автомобиля, то проблем – никаких: нужна только смотровая канава. Можно приподнять автомобиль двумя домкратами, обязательно установив стойки для подстраховки.

При размещении фильтра в топливном модуле ситуация может быть как более-менее удобной, так и буквально сверхнеудобной. В первом случае в полу салона под задним сиденьем автомобиля предусмотрен люк для доступа к баку.

Пластиковую гайку крепления модуля можно отвернуть самодельной скобой или покупным съемником.

Во втором же варианте приходится снимать бак! Хотя еще со времен автомобиля Ford Focus первого поколения, где наши автолюбители массово увидели столь вредоносное решение, появилась идея прорезать в полу люк ножницами по металлу.

Примеры автомобилей, в которых нет люка: Chevrolet Cobalt и Cruze, большинство моделей Opel, Great Wall Hover H3 и Н5, Ford Kuga I и Focus всех поколений, Geely Monjaro.

Разобрав топливный модуль, можно поменять основной топливный фильтр, насос и сетчатый фильтр. Но игра не стоит свеч: всё в сборе дешевле.

Почти все корейские автомобили, машины концерна Renault-Nissan, почти все «японцы», а также Volkswagen и Mercedes-Benz имеют лючки. Из «китайцев» положительно отметились Haval Jolion и Н6, а также практически все автомобили концерна Chery. И все исконно отечественные марки, конечно.

Простенькая конструкция, объединяющая бензонасос и сеточку. Зато фильтр менять удобно. Топливный модуль Нивы Legend. Всё просто – основной фильтр стоит отдельно.

Резюме

Если вы рукастый, а лючок есть, то вам повезло. Если вы рукастый, но лючка нет – вырежьте его, если собираетесь ездить на автомобиле долго и безбедно. А если не рукастый, то возите с собой теплую одежду и заряженный телефон – чтобы вызывать помощь, если бодяжный бензин забил фильтр в модуле.

Если вы путешествуете по просторам нашей огромной страны в нынешних условиях, советуем притулить в уголке багажника топливный модуль целиком. Места он займет немного, зато спокойствия добавит. Ведь сам двигатель даже на дрянном топливе, скорее всего, вывезет, а вот без подачи бензина машина встанет сразу.

На практике

У немолодого автомобиля Hyundai Solaris первого поколения явно барахлил бензонасос. Двигатель плохо пускался. Замена фильтра не помогла.

Мы вскрыли лючок под задним сиденьем, отсоединили электрический разъем и трубку, после чего, сжав фиксатор щипцами, отсоединили напорную трубку.

Отвернув восемь болтов ключом «на 8», сняли прижимное кольцо и вынули модуль бензонасоса.

Аккуратно ввели поплавок указателя уровня нового бензонасоса, установили прижимное кольцо и закрепили его.

На всё ушло не больше 40 минут. Автомобиль стал пускаться как новый.

У модуля бензонасоса Kia Rio/Hyundai Solaris снизу видны резиновые ножки. Они нужны, чтобы не было вибрации и шума – бак-то металлический.

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