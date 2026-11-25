Глава ГАИ объяснил необходимость езды на зимних шинах даже при отсутствии снега

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Говорят, этой зимой сотрудники ГАИ будут штрафовать водителей за езду на летних шинах.

Однако на Ставрополье снег выпадает крайне редко, необходимость в зимних шинах явно надуманная. Можно ли обойтись летними шинами? Если нет, решают ли проблему «всесезонки»?

Расул Ш., Ставропольский край

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

– Зимние шины предназначены для того, чтобы обеспечивать надежную управляемость транспортного средства не только на обледеневшем или заснеженном дорожном покрытии, но и на сухой дороге в условиях температур, близких к нулю градусов по Цельсию, а также при их отрицательных значениях.

Такие условия встречаются в том числе на территории Ставропольского края, особенно в горных районах. Поэтому в соответствии с пунктом 5.2 Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, в зимний период (декабрь, январь, февраль) легковые автомобили должны быть оснащены зимними шинами.

Отличительной особенностью таких шин является маркировка знаком в виде горной вершины с тремя пиками и снежинкой внутри нее, а также знака «M+S», «M&S», «M S». Если всесезонные шины такую маркировку имеют, эксплуатация автомобиля на них в зимний период закону не противоречит.

Об особенностях всесезонных шин рассказано тут.