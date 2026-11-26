Эксперт Зиновьев: За возможность проследить путь товара от производителя до прилавка придется заплатить

Маркировка «Честный знак» постепенно охватывает всё новые группы товаров – от медикаментов до электроники, от колбасы до стройматериалов. В автомобильной сфере тоже произошли важные изменения.

Маслам без маркировки – стоп!

Прежде всего, вступил в силу федеральный закон о платформенной экономике. Он регулирует работу маркетплейсов: отныне площадка (платформа) обязана проверять и продавцов (селлеров) на предмет их регистрации в системе «Честный знак», и все товары, подлежащие обязательной маркировке. В совокупности это должно исключить попадание на онлайн-витрины подделок и контрафакта.

Правда, надо держать в уме, что закон регулирует только площадки, соответствующие определенным критериям, – но все самые крупные и популярные маркетплейсы в их числе.

Персонально для группы товаров «Моторные масла» с 1 октября заработал разрешительный режим: кассовые аппараты всей страны автоматически проверят нанесенную на банки маркировку через систему «Честный знак».

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Что дает маркировка «Честный знак»

Государственная система цифровой маркировки позволяет отследить путь каждой единицы товара от производителя до прилавка. Конечный потребитель может сделать это самостоятельно с помощью приложения на телефоне, дабы убедиться, что товар не контрафактный, не просрочен (это важно и для автомобильных рабочих жидкостей) и выпущен именно тем производителем, который заявлен.

Код невозможно скопировать или подделать, получить его могут только легальные компании. Производители оформляют коды и наносят их на товар. Импортеры маркируют товар до ввоза или на таможенном складе. Продавцы на маркетплейсах, оптовики и дистрибьюторы следят, чтобы у каждой единицы был корректный код. Розница и автосервисы сверяют коды на приемке и списывают товар из оборота при продаже.

Налог на честность

Всё это, безусловно, прекрасно. Но сыр не бесплатный – производители и импортеры затраты на нанесение обязательной маркировки, что очевидно, приплюсовывают к цене товаров.

Велики ли затраты? Само получение одного уникального кода Data Matrix у назначенного государством оператора – компании ЦРПТ – стоит 61 копейку с учетом НДС. Сколько-то стоит приобретение квалифицированной электронной подписи и взаимодействие с аккредитованным оператором ЭДО (электронного документооборота).

Это пустяки, ибо далее требуется специализированное оборудование: сканер для считывания штрих-кодов, принтер этикеток с расходниками, терминал сбора данных для складских операций, кассовые аппараты, поддерживающие работу с маркировкой. Плюс облачный сервис, плюс консалтинговые услуги. При работе с крупными партиями товара – скажем, миллионом тормозных колодок – возможно, понадобится отдельный цех и дополнительный персонал.

Многое зависит от объемов производимого или ввозимого товара. Расходы компаний, по примерным подсчетам, стартуют от 150 тысяч рублей в год для мелких предприятий, где маркировку наносят «вручную», и уходят в заоблачные дали.

В совокупности к цене одной шины или канистры масла это добавит немного. Но представьте, что в систему «Честный знак» войдут все категории товаров, которые вообще есть на рынке. А у недорогих себестоимость зачастую ниже, чем траты на индивидуальную маркировку.

Остается лишь надеяться, что не дойдет до абсурда, и 61 копейку не станут плюсовать к цене каждой шайбы или самореза – среди них ведь тоже может быть контрафакт.

Чего не стоит ждать от маркировки «Честный знак»

Маркировка не является заключением о качестве и характеристиках товара, и нет никаких гарантий, что имеющий ее товар – качественный.

Ни сама система, ни таможня, ни магазины не проводят испытаний на соответствие продукта стандартам. Этим занимаются другие организации. В частности, Роспотребнадзор и Роскачество эпизодически проводят лабораторные экспертизы различных товаров именно на соответствие всем нормативам и заявленным характеристикам, только к «Честному знаку» они отношения не имеют.

Маркировка может быть нанесена на само изделие, на этикетку (ярлык) или упаковку путем печати или наклеивания стикера. То есть существует техническая возможность заменить содержимое упаковки каким-нибудь другим. Теоретически, недобросовестные производители и поставщики могут этим воспользоваться.

Польза и вред

Система не бесполезна – по крайней мере, не должна пропустить на рынок продукт неизвестного происхождения. И поставщиков в определенной мере дисциплинирует. Но, по сути, гарантирует она только подлинность маркировки, а что именно производитель наливает в промаркированные канистры, как и прежде, знает только сам производитель.

За качество он в конечном итоге ответит: потребители методом проб и ошибок постепенно выявят недостойные изделия – и непременно опишут свои наблюдения в Сети. Однако разве раньше было как-то иначе?

Потому у «Честного знака» много недоброжелателей: лишние сложности бизнесу на всех уровнях от завода или таможни до прилавка, а покупателям не нравится, прежде всего, удорожание продукции.

Между тем, даже самый качественный товар с нанесенной маркировкой можно запросто испортить. Шины или моторное масло, например, хранением при отрицательных температурах или при высокой влажности. Не говоря уж о колбасе. А кассовый аппарат в магазине и приложение в телефоне скажут: всё хорошо, можно брать.

«Честный знак» в автомобильной сфере

Обязательную маркировку для некоторых групп автомобильных запчастей и жидкостей планировали ввести с 1 декабря, но отложили до 28 февраля 2027 года. До этого она работает в экспериментальном режиме – на добровольных началах.

Список компонентов, которые будут подлежать обязательной маркировке «Честный знак», с этого момента существенно расширится. К шинам и моторным маслам (у них маркировка уже обязательна) добавятся:

Колесные диски

Некоторые трансмиссионные масла и иные смазочные материалы

Фильтры масляные, топливные, воздушные и салонные

Свечи зажигания

Стекла

Тормозные диски и колодки

Тормозные жидкости

Антифризы

Антиобледенительные (незамерза­ющие) жидкости

Из того, что может пополнить этот перечень в ближайшие годы: лампы и другая светотехника, радиаторы, компоненты подвески и сцепления, кузовные детали и даже двигатели.

МИРОВОЙ ОПЫТ Идея подобной маркировки принадлежит не нам, а главный повод ее появления – множественные нарушения в сфере фармацевтики. Подходы везде разные. Именно и только для медикаментов введена обязательная маркировка в США и в Индии. В Европе это дополнено контролем за оборотом табачных изделий и продукции, получаемой из растений (кофе, какао, пальмовое масло, древесина). В Китае государственная система прослеживаемости охватывает большинство товарных категорий с отдельным упором на оборот медикаментов. В Южной Корее введение маркировки для косметики и люксовых товаров инициировали крупные ритейлеры.

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