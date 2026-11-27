Петр Шкуматов рассказал, что делать в случае ДТП с роботом-курьером

Опросы показывают, что подавляющее большинство водителей не знают, как взаимодействовать с роботами-курьерами. Между тем государство и IT-гиганты договорились о том, что в 34 регионах страны на три года введен экспериментальный правовой режим для автономных роботов‑доставщиков. Машины с красными флажками давно курсируют по тротуарам и переходам в крупных городах, но официальный статус получили только сейчас. Водители – в растерянности.

В 34 регионах России стартовал эксперимент по внедрению роботов‑курьеров. Кто теперь главный на дороге и что делать в случае ДТП?

Кто они?

Ширина ровера – всего 80 см, а высота – около метра. Водитель грузовика или даже кроссовера может просто не заметить коробку, маневрирующую у бордюра. Подбил робота и уехал – не автомобиль же! А через день вызов в ГИБДД и лишение прав за оставление места ДТП.

Чтобы этого не случилось, нужно четко понимать юридический статус новой техники.

С точки зрения ПДД робот-доставщик – это не транспортное средство и не пешеход, и не велосипедист. Юридически ровер – это движимое имущество, причем весьма дорогое.

В рамках эксперимента за «движимым имуществом» закреплены строгие правила поведения на дороге.

Согласно этим правилам ровер не может ездить где попало. Его среда обитания – тротуары, велодорожки, пешеходные зоны и внутридворовые территории. Выезжать на проезжую часть он имеет право исключительно по пешеходному переходу или на перекрестках по линии тротуаров. При этом на переходе его скорость не должна превышать 6 км/ч.

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Кто главнее

Кто кому уступает? Если робот пересекает дорогу по пешеходному переходу, водитель автомобиля теперь обязан уступить ему дорогу – точно так же, как и обычному пешеходу. В остальных зонах сам ровер обязан уступать пешеходам, велосипедистам, пользователям самокатов и спецтранспорту с мигалками. Если робот создает помехи, он должен замедлиться до скорости пешехода или вовсе остановиться.

Любое касание автомобиля и робота-доставщика квалифицируется как ДТП. Останавливаемся, включаем аварийную сигнализацию, выставляем знак. Уезжать нельзя! Если вы скрылись, вас лишат прав на срок от года до полутора лет или арестуют на 15 суток. Помните, что ровер снимает всё вокруг себя, включая сам факт столкновения и номерной знак вашего авто! Даже если на корпусе ни царапины, от удара могло повредиться дорогое оборудование внутри робота.

Что делать

Как действовать в ситуации, если вы все-таки поцарапали робота? На корпусе робота есть QR-код. Согласно постановлению правительства, участники ДТП могут разъехаться без оформления, если вы сфотографируете повреждение, свяжетесь с диспетчером компании по номеру из QR-кода и зафиксируете отсутствие претензий. Диспетчер сам удаленно оценит ущерб через камеры ровера.

Но самый безопасный и универсальный совет: звоните в ГИБДД. Этот звонок хотя бы станет подтверждением того, что скрываться с места ДТП вы не собирались.

Выводы

Для водителей можно сформулировать простые правила поведения в регионах, где экспериментальный правовой режим для роверов‑роботов введен.

Уступайте дорогу переезжающему по зебре роботу, как пешеходу.

Если столкнулись с роботом, не уезжайте с места контакта – видео столкновения уже на сервере компании. Даже если вам кажется, что вы просто чуть-чуть задели. По ПДД это полноценное ДТП с ущербом имуществу.

Не пинайте робота после аварии и не пытайтесь его починить или приделать ему колесо.

Отсканируйте код на корпусе, позвоните диспетчеру или в ГИБДД. Ждать представителя компании придется до четырех часов, но это лучше, чем год ходить пешком.

Кто будет отвечать за ДТП с беспилотными автомобилями, «За рулем» уже рассказывал.