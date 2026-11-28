Changan Uni-T из парка «За рулем»: отчет по итогам 14 000 км

Возможность лить бензин АИ‑92 – наше всё! Для Changan Uni-T он разрешен официально, и никакого недовольства турбомотор 1.5 на 167 сил не высказывает. Это стало еще более очевидно после того, как пару раз от безвыходности залил «сотый»: машина вовсе не понеслась пуще прежнего.

Чтобы не стоять в очередях на АЗС, в путешествии из Нижнего Новгорода в Москву по «платке» М‑12 установил новый рекорд экономичности: 7,56 л/100 км по чекам при езде на «круизе» со скоростью 120 км/ч и четверых ездоках. Почти 700 км на одном баке!

Как едет

При этом даже в режиме Эко едет Uni-T подчеркнуто бойко, остро ­реагируя на газ. Настолько остро, что когда на обгонах обнаруживаешь, что предельная динамика-то средняя (10,3 с до сотни по нашим замерам), слегка разочаровываешься.

Зато как Changan стоит на дороге! По «платке» идет как по струнке, в поворотах по-спортивному точен, хватка за асфальт 20‑дюймовых шин Continental MaxContact MC6 явно превосходит тот уровень, который мы ждем от небольших китайских кроссоверов. На руле – по-европейски насыщенное реактивное действие. Если есть выбор маршрута, всегда еду дорожкой позакрученнее. Кайф!

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Попенять можно разве что на чувствительность к колеям и увод при разгоне в них – но с шинами шириной 245 мм и только передним приводом вряд ли могло быть иначе.

Видимо, по той же причине великоват радиус поворота, что особенно бесит в сочетании с селектором робота, который при маневрировании вперед-назад требует двух кликов в каждую сторону через заметную паузу. Разворот надо планировать надолго.

На пустой машине в неровных виражах задняя многорычажка порой допускает легкие «спрыгивания» с траектории. Посадишь двух-трех человек назад (предпочтительно двух, трем тесно) – становится лучше, но порой появляются поскрипывания при больших ходах подвески.

Посадка в хватком сиденье и за почти круглым рулем близка к идеалу. Крупные физические кнопки на баранке на редкость удобны.

Что напрягает

В повседневной эксплуатации больше всего напрягают две вещи. Бесконтактный доступ работает «в одну сторону» – машина сама открывается, когда подходишь к ней с ключом, но запирать ее обязательно надо кнопкой на дверной ручке. Надо привыкать.

И, как водится, медиасистема живет своей жизнью. Радио при пуске двигателя включается через раз, часы вручную выставить невозможно – а спутниковый сигнал для автоматики есть не всегда.

У нас проблем с выдвижными дверными ручками не было, но владельцы выяснили, что при выходе из строя актуатор ручки можно заменить отдельно – на мотор-редуктор, унифицированный со многими «китайцами», включая модели GAC и Li. Цены – от 1500 рублей.

А что означает фраза «железной женщины», которая при запуске двигателя вслух заявляет «очистка воздуха уже включена» – я так и не смог догадаться. Тем более что климат-контроль у меня почти всегда в ручном режиме из-за неадекватного стремления без повода включать рециркуляцию ­воздуха в Авто.

Что понравилось

Зато с обогревом – порядок: пусть и через дисплей, но можно согреть руль (полностью), передние кресла со спинками, подушки заднего дивана, лобовое стекло. Мощность всех систем обогрева достойная.

Спасибо за физические кнопки климат-контроля и камер кругового обзора – удобно! Как и то, что камеры не выключаются до 30 км/ч.

Хотя модель не самая новая – впервые появилась в 2020 году – по некоторым пунктам оснащения она выигрывает у иных более свежих конкурентов. Например, далеко не у всех компактных кроссоверов есть электропривод двери багажника или охлаждение бокса в подлокотнике.

Большое количество накладок по всему кузову выявили неожиданную проблему: как ни суши машину после мойки, из-под них еще долго будет вытекать вода, оставляя подтеки.

Имеется важный для России дистанционный запуск с брелока, а также мощный парковочный ассистент. Он может не только помочь запарковаться водителю (разве что придется терпеть косноязычные комментарии «железной женщины»), но и управляется с того самого брелока. Причем, покинув автомобиль, его можно кнопками припарковать в узком месте даже под 90 градусов – перпендикулярно дороге. Работает вменяемо.

На чем можно сэкономить

Наконец – небольшие эксплуатационные радости. Дорогого моторного масла 0W‑20 при замене требуется 3,9 л – достаточно купить 4‑литровую канистру. Первое ТО делается после 5000 км, последующие – каждые 10 тысяч.

С июля 2026 года Changan наконец избавился от многих несуразных требований по ТО и гарантии. Теперь гарантийный срок на элементы шасси увеличен до трех лет или 100 тысяч км, охлаждающую жидкость надо менять не через 20 тысяч км или два года, а через 80 тысяч или три года. Свечи зажигания – через 30 тысяч, а не 20 тысяч км, тормозную жидкость – через 40 тысяч км. Значит, ­эксплуатация стала дешевле.

Эх, еще бы подешевел сам Uni-T! ­В единственной комплектации ­Техно-25 за машину просят 3,46 млн рублей. И хотя таких драйверских настроек не имеет ни один из конкурентов, за те же деньги есть много автомобилей просторнее и комфортнее.Надеюсь, слухи о локализации производства Uni-T в Калининграде оправдаются – и он станет доступнее.

Changan Uni-T, 1.5T (167 л. с.), А8

Изготовитель – Changan Automobile Group, Китай

Год выпуска – 2024

В эксплуатации «За рулем» – с марта 2026 года

Пробег на момент отчета – 14 000 км

Расходы на топливо (7000–14 000 км)

Бензин АИ‑92 (средний расход 8,97 л/100 км) – 42 350 ₽

Стоимость топлива на 1 км пробега – 6,05 ₽

В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.

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