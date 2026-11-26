Снег на улицах 200 лет назад убирали плугом на лошадиной тяге

В царской России для борьбы с гололедом использовали не дорогостоящую соль, а песок.

В городах – от Москвы до Симбирска и далее – ответственность за уборку лежала на владельцах домов и земель, к которым примыкали улицы.

Работа должна была выполняться ежедневно до восьми часов утра. Спецтехникой как в городах, так и в сельской местности служили плужные снегоочистители на лошадиной тяге.

Снег засыпали в грузовые сани, чтобы вывезти за пределы жилой территории, но чаще его сваливали в многочисленные овраги. Кстати, взять в руки лопату не стеснялись и августейшие особы.

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