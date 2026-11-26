Эксперт Виноградов назвал все плюсы и минусы кроссовера Jeland J6

Среднеразмерный кроссовер Jeland J6 недавно дебютировал на российском рынке. Но уже успел набрать популярность. В чем его секрет? И есть ли у него не только плюсы, но и минусы? Разберем все достоинства и недостатки Jeland J6.

Двигатель и расход топлива

Базовый двигатель 1.5 для Jeland J6 это турбомотор с распределенным впрыском мощностью 147 л.с. Работает он вместе с 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач. С этой связкой относительно легкий кроссовер очень неплохо едет. При этом реальный средний расход топлива укладывается в 9 л на 100 км.

Производитель допускает использование 92-го бензина. Опыт показал, что мотор относительно надежен. Хочется верить, что и робот не подведет. В его основе лежит 6-ступенчатая механика Getrag, а пакет сцеплений работает в масле.

Использовать 92-й бензин можно и для старшего двигателя 1.6, который устанавливается на полноприводные J6. Но увлекаться этим для турбомотора с непосредственным впрыском все же не стоит. Работает двигатель также в паре с роботом, но уже семиступенчатым. Едет с этой связкой J6 еще бодрее. В первую очередь благодаря крутящему моменту (275 Нм против 210 Нм у младшей версии).

Полноприводные версии Jeland J6 используют более мощный двигатель 1.6 (150 л.с. при 5500 об/мин.).

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Салон и багажник

Несмотря на относительно скромные габариты (длина кузова ровно 4,5 м) салон у J6 получился довольно вместительным. Особенно много места сзади, пассажирам второго ряда будет удобно. Места хватает как для ног, так и по высоте.

Багажное отделение вмещает почти 500 л, есть внушительное подполье. Форма багажника правильная, так что автомобиль получился универсальным. У J6 есть полный набор теплых опций. Обогрев всех сидений, лобового стекла и руля. Во всех версиях кроме базовой у J6 предусмотрен двухзонный климат-контроль.

Российская сборка

Конечно, еще один большой плюс Jeland J6 это российская сборка. В первую очередь, благодаря этому удалось снизить цену. Базовый автомобиль в версии Актив с передним приводом стоит меньше двух с половиной миллионов рублей. А топовая версия Престиж с полным приводом меньше трех. По сегодняшним меркам цены довольно привлекательные.

Jeland J6 собирается по полному циклу на заводе АГР в Шушарах, под Санкт-Петербургом.

Эргономика

Настало время, когда поставить сенсорные экраны стало дешевле физических клавиш. И минимум клавиш постепенно становится признаком массовых автомобилей. Jeland J6 яркий тому пример.

Климат-контролем водитель управляет через сенсорный экран.

Обычные кнопки у него практически отсутствуют. По сути, это стеклоподъемники и аварийная сигнализация. Да еще подрулевые переключатели. Все остальное управляется через центральный экран. На ходу пользоваться этим не всегда удобно.