Jeland J6: чем удивил «китаец» российской сборки
Среднеразмерный кроссовер Jeland J6 недавно дебютировал на российском рынке. Но уже успел набрать популярность. В чем его секрет? И есть ли у него не только плюсы, но и минусы? Разберем все достоинства и недостатки Jeland J6.
Двигатель и расход топлива
Базовый двигатель 1.5 для Jeland J6 это турбомотор с распределенным впрыском мощностью 147 л.с. Работает он вместе с 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач. С этой связкой относительно легкий кроссовер очень неплохо едет. При этом реальный средний расход топлива укладывается в 9 л на 100 км.
Производитель допускает использование 92-го бензина. Опыт показал, что мотор относительно надежен. Хочется верить, что и робот не подведет. В его основе лежит 6-ступенчатая механика Getrag, а пакет сцеплений работает в масле.
Использовать 92-й бензин можно и для старшего двигателя 1.6, который устанавливается на полноприводные J6. Но увлекаться этим для турбомотора с непосредственным впрыском все же не стоит. Работает двигатель также в паре с роботом, но уже семиступенчатым. Едет с этой связкой J6 еще бодрее. В первую очередь благодаря крутящему моменту (275 Нм против 210 Нм у младшей версии).
Салон и багажник
Несмотря на относительно скромные габариты (длина кузова ровно 4,5 м) салон у J6 получился довольно вместительным. Особенно много места сзади, пассажирам второго ряда будет удобно. Места хватает как для ног, так и по высоте.
Багажное отделение вмещает почти 500 л, есть внушительное подполье. Форма багажника правильная, так что автомобиль получился универсальным. У J6 есть полный набор теплых опций. Обогрев всех сидений, лобового стекла и руля. Во всех версиях кроме базовой у J6 предусмотрен двухзонный климат-контроль.
Российская сборка
Конечно, еще один большой плюс Jeland J6 это российская сборка. В первую очередь, благодаря этому удалось снизить цену. Базовый автомобиль в версии Актив с передним приводом стоит меньше двух с половиной миллионов рублей. А топовая версия Престиж с полным приводом меньше трех. По сегодняшним меркам цены довольно привлекательные.
Эргономика
Настало время, когда поставить сенсорные экраны стало дешевле физических клавиш. И минимум клавиш постепенно становится признаком массовых автомобилей. Jeland J6 яркий тому пример.
Обычные кнопки у него практически отсутствуют. По сути, это стеклоподъемники и аварийная сигнализация. Да еще подрулевые переключатели. Все остальное управляется через центральный экран. На ходу пользоваться этим не всегда удобно.
Клиренс и шасси
Jeland J6 построен на платформе Т1Х. И в любой конфигурации задняя подвеска у него многорычажная. Однако автомобиль нельзя назвать драйверским. В первую очередь доработки требует электроусилитель руля. Руль «тяжелый» в нулевом положении (в любом режиме). Такая обратная связь немного портит позитивное впечатление.
Вне асфальта нужно быть осторожным, даже на полноприводном J6. Дорожный просвет всего 176 мм. Для нашего рынка хотелось бы побольше.
Озвученные недостатки не критичны, поэтому Jeland J6 своего покупателя наверняка найдет.
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