Эксперт Тимкин назвал все плюсы и минусы нового бизнес-седана

В классе D-седанов – оживление. За короткий промежуток на рынок вышло сразу два потенциальных лидера сегмента: Волга С50 и Tenet A8.

Цена и конкуренты

Tenet A8 представляет собой русифицированную версию седана Chery Arrizo 8, показанного в 2022 году, а через три года – модернизированного. С габаритами 4757х1832х1469 мм он относится к размерному классу D. Помимо упомянутой Волги С50 в соперниках ходят седаны Changan Uni-L и GAC Empow, а также лифтбеки Changan Uni-V, Bestune B70 и Москвич 6.

Все эти модели предлагаются в России в диапазоне 2,5-3,6 млн рублей. Цена А8 находится аккурат в серединке этой дельты: 3-3,5 млн рублей. И да, имейте в виду, что дилеры Тенета охотно дают скидки. Скостить тысяч сто можно прямо с порога.

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Оснащение и российская сборка

Поскольку А8 собирают в России, машина изначально неплохо адаптирована к нашим реалиям. Все внешние кузовные панели выполнены из двухсторонней оцинкованной стали, а скрытые полости заполнены воском. Полный зимний пакет – само собой разумеется.

Вообще, уровень оснащения достойный. Так, в базовую комплектацию Прайм входят шесть подушек безопасности, электрорегулировки передних сидений, климат-контроль, медиасистема с 15-дюймовым экраном и шестью динамиками, функция кругового обзора, круиз-контроль, электропривод крышки багажника.

В версии Ультра добавляется набор водительских ассистентов (включая адаптивный круиз-контроль и функцию удержания в полосе), панорамная крыша, память настроек боковых зеркал и водительского сиденья, ионизатор и ароматизатор, видеорегистратор, беспроводной зарядник для телефона, самозатемняющееся салонное зеркало. А динамиков будет уже 12.

Интерьер выглядит модерново, искусственная замша добавляет уюта. Android Auto и Apple CarPlay – беспроводные.

Эргономика

За рулем в А8 приятно. Тут весьма современная архитектура, с большим и четким экраном медиасистемы и двумя ложементами для смартфона (левый – с зарядником). А до чего породисто смотрится напоминающая замшу обивка верха передней панели и дверных карт!

Внутри обилие физических кнопок. На консоли они отвечают за раздельный климат-контроль и обогревы. На тоннеле расположена шайба регулировки громкости, а вокруг нее – кнопки переключения ездовых режимов, активации системы кругового обзора, навигации и вызов на экран главного меню. Тактильные ощущения тоже порадовали – кнопки добротны на ощупь и включаются с приятным усилием.

Двигатель и коробка передач

Базовый 1,6-литровый турбомотор ставят только на версию Прайм. Агрегат развивает 150 сил и 275 Нм крутящего момента. Согласно заводским данным, на разгон до сотни такому А8 требуется 9,9 с. Ассистентом двигателю в этой версии выступает 7-ступенчатый «мокрый» робот.

У нас же не тесте – модификация Ультра с турбомотором 2.0 (197 л.с., 375 Нм), которой полагается уже классический 8-ступенчатый гидроавтомат. Он подчеркнуто плавен и неспешен. Стартовый бросок резкий, однако потом пыл сходит на нет. Ускорение до 100 км/ч у топ-версии занимает 9,0 с. Вроде не тихоня, но и гордиться особо нечем.

Газовые упоры капота входят в серийное оснащение. Уплотнитель закрывает почти весь контур, но пробел все же имеется.

Как едет?

Помнится, Волга С50 покорила отточенной управляемостью – по извилистой дороге ехала не хуже эталонной для сегмента Мазды 6! Шасси А8 настроено не так вкусно. В поворотах поведение нейтральное, совершенно не зажигает. Руль вроде с адекватным усилием, но по уровню обратной связи уступает.

Плавность хода пониже: подвеска сильнее транслирует микропрофиль дороги, стыки и швы не остаются незамеченными. Но энергоемкость хороша: до пробоев дело не доходило.

А есть ли недостатки?

В машинах подобного класса в первую очередь с особым вниманием относишься к сиденьям – они должны быть безукоризненными. Передние кресла А8 смутили короткой подушкой, да и набивка могла бы быть помягче.

Есть вопросы и ко второму ряду. Если для коленей места хватает с лихвой, то для ступней уже тесновато (если передние сиденья опущены до упора вниз). Для большого седана это неправильно.

Помимо недочетов интерьера, у А8 есть за что покритиковать и техническую часть. В частности, смущает не самый скромный расход топлива – по итогам теста вышло под 10 л/100 км. Главному конкуренту – Волге С50 – в тех же условиях требуется на литр меньше. С нынешними ценами на бензин, да при больших пробегах, разница в затратах на горючку набежит серьезная.

Также вызывает вопросы скромный клиренс. Даже по заводским данным он составляет невеликие 145 мм. А в тестовой машине, снабженной опциональной металлической защитой картера, он сокращен до 130 мм (по замерам «За рулем»). С таким просветом по нашим «направлениям» приходится ездить с особой осмотрительностью.

В настройках ходовой баланс сдвинут в сторону комфорта – особого драйва не ждите.

Наш вердикт

А8 не покоряет безукоризненно настроенным шасси или идеальной связью мотор/коробка. По этой части Волга С50, пожалуй, будет получше. Преимущество же А8 – более современный, уютный и богато оснащенный интерьер, в котором очень приятно находиться. Для седана такого класса – важнейший, практически небьющийся, козырь.

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