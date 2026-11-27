Гран-при «За рулем»: в 2026 году в РФ появилось 2 новых гибридных внедорожника

Внимание! Народное голосование в рамках самой престижной автомобильной премии России – Гран-при «За рулем» 2026-2027 – подходит к концу! Совсем скоро мы закроем прием анкет и перейдем к финальному этапу.

А пока еще можно стать участником большого всероссийского жюри и получить шанс выиграть новую машину. Напомним, что премия проводится ежегодно, и каждый раз призом становятся новенькие автомобили. На сей раз это будет долгожданная новинка отечественного авторынка – первый кроссовер АВТОВАЗа Lada Azimut. И у вас есть возможность стать одним из первых обладателей этой модели!

Как выиграть этот автомобиль? Такой шанс автоматически появляется у каждого, кто оставил свой голос за лучшие (сугубо по вашему мнению!) новинки авторынка в анкете голосования.

Если кто-то еще не в курсе, с удовольствием объясним эту простую процедуру.

ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2026-2027 Проголосуйте за лучшие автомобили на российском рынке, получите шанс выиграть LADA Azimut. УЧАСТВУЮ!

Итак, нужно перейти в анкету голосования и выбрать своего фаворита в каждом классе автомобилей. Все появившиеся за 2026 год новинки, а их было 48, мы разбили на 11 классов. Но не пугайтесь – при необходимости вы можете обратиться к материалам сайта «За рулем» и восполнить знания о каждом из конкурсантов.

Вот интересный пример – класс гибридных внедорожников, и тут всего два кандидата на победу:

Deepal G318, 439 л.с., полный привод Esteo V27, 456 л.с., полный привод

Всего две машины – меньше, чем в других классах – но зато какие! Близкие габариты (в каждом – больше 5 метров длины), геометрическая проходимость, тип силовой установки (последовательный гибрид) и ее отдача... И даже по стилистике похожи! Что ж, выбираем лучшего на ваш взгляд – советуем потренироваться в опросе прямо под публикацией, а затем – обязательно перейти по ссылке в основное голосование!

Голосование проходит с 1 по 30 ноября. Розыгрыш автомобиля будет проведен в онлайн-формате 16 декабря 2026 года. А результаты Гран-при мы опубликуем на нашем сайте и в январском выпуске журнала «За рулем», уже в 2027 году. При голосовании обязательно оставьте свои контакты – надо же нам будет найти счастливчика!

Вперед, выбирать лучшие автомобили!

НОМИНАНТ ГРАН-ПРИ Автомобиль из этой публикации может выиграть самую престижную автомобильную премию России – ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ», если вы ПРОГОЛОСУЕТЕ за него.



Голосование проходит с 1 по 30 ноября 2026 г.

Все подробности о конкурсе собраны в специальном разделе на нашем сайте.